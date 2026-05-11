सोने की बालियां देखकर कान छिदवाने की आदत बदलें!

प्रधानमंत्री की यह अपील भारत की अर्थव्यवस्था को तात्कालिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है. इसका मतलब यह नहीं कि भारत में कोई गंभीर आर्थिक संकट है, बल्कि सरकार चाहती है कि डॉलर का उपयोग सोच-समझकर किया जाए, खासकर जब वैश्विक स्तर पर ईरान संकट से उथल-पुथल मची हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि कम से कम एक साल सोना खरीदना अवॉइड करें. फोटो- ANI

मारवाड़ी कहावत है- सोने की बालियां देखकर कान छिदवाना. इसका मतलब है कि सोने के प्रति भारतीयों का लगाव इतना गहरा है कि वे कुछ भी कर सकते हैं. भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ रही है कि कम से कम एक साल तक सोने की खरीदारी से बचें. प्रधानमंत्री का यह विचार व्यक्तिगत है, लेकिन असर सामूहिक होगा.

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अगर सरकार चाहती तो सोने के कारोबार और आयात पर टैक्स बढ़ाकर काम चला सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह अपील की है तो इसका आशय कुछ और है. वित्त वर्ष 2026 में सोने के आयात ने रिकॉर्ड 72 अरब डॉलर का स्तर छू लिया. अमेरिका-ईरान-इजराइल संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. तेल और सोना , दोनों ही डॉलर में आयात होते हैं, जिससे भारत का चालू खाता घाटा और व्यापार घाटा बढ़ रहा है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी मजबूत है, लेकिन अनिश्चित वैश्विक माहौल में इसे सुरक्षित रखना जरूरी है. प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, अनावश्यक विदेश यात्रा टालने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी अपील की.

10 मई 2026 को हैदराबाद की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''सोने की खरीद एक ऐसा पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देशहित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे.” प्रधानमंत्री की अपील का असर कितना होगा यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन सोने के महंगे दामों के कारण खरीदना मुश्किल होता जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद को देशभक्ति से जोड़ा और स्पष्ट किया कि सोना न खरीदना विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी है. यह अपील मुख्य रूप से शादियों, त्योहारों और घरेलू कार्यक्रमों में सोने के आभूषण (ज्वेलरी) खरीदने से बचने के लिए थी, हालांकि निवेश के रूप में सोने की खरीद पर भी अप्रत्यक्ष संकेत था.

प्रधानमंत्री की अपील का तुरंत असर दिखा. टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड जैसी कंपनियों के शेयर 6-12% तक गिर गए. भारत ज्वेलर्स एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इससे मांग कम होगी और छोटे ज्वेलर्स व कारीगरों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है.

विपक्ष ने इस अपील को “सरकार की नाकामी का सबूत” बताया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “12 साल में सरकार ने देश को कहाँ पहुँचा दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें.” अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे आर्थिक असफलता का प्रतीक करार दिया.

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 151 टन सोना खरीदा गया. भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से खरीदता है. बीते एक साल में सोने की कीमतों में तेज उछाल के कारण ज्वेलरी की मांग करीब 24% घटी है.

यह अपील भारत की अर्थव्यवस्था को तात्कालिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है. इसका मतलब यह नहीं कि भारत में कोई गंभीर आर्थिक संकट है, बल्कि सरकार चाहती है कि डॉलर का उपयोग सोच-समझकर किया जाए, खासकर जब वैश्विक स्तर पर ईरान संकट से उथल-पुथल मची हुई है.

इस दौरान सरकार सोने के फिजिकल रूप में खरीदारी की बजाय डिजिटल विकल्पों को बढ़ावा दे रही है. गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड की व्यवस्था भी है. इन विकल्पों से कुछ विकल्प ऐसे हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़ता है और रिटर्न भी ठीक-ठाक मिलता है. भारत एक स्वर्ण-प्रेमी देश है, लेकिन इस समय विदेशी मुद्रा बचाना प्राथमिकता है.

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