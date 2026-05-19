शादीशुदा बेटी की ये बातें भूलकर भी इग्नोर न करें माता-पिता, वरना रूठ जाती है किस्मत

माता-पिता को ये चिंता होती है कि बेटी को घर ले आए तो चार लोग क्या कहेंगे, बेटी के मरने के बाद ये चार लोग कंधा देने भी नहीं आते. समाज, समाज के लोग, अब तक चली आ रही व्यवस्था... इनमें से कुछ भी जीवन से ज्यादा ज़रूरी नहीं है.

बेटियां घर की रौनक होती हैं. बेटी आती है, तो लक्ष्मी आती है. वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो परिवार उसे पराया मान लेता है. इतना पराया कि घर के मामलों में उसका कुछ कहना उचित नहीं रह जाता, इतना पराया कि उसकी बातों को माता-पिता, भाई-बहन तब तक अनसुना करते हैं, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती. संभव है कि ये हेडलाइन पढ़कर आपने सोचा होगा कि अंदर किस्मत चमकाने का कोई टोटका मिलेगा. लेकिन, नाज़ों से पली बेटी का दुनिया छोड़ देना, किस्मत का रूठ जाना नहीं तो क्या है?

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दीपिका, ट्विशा शर्मा, निक्की भाटी, कोमल, तन्नु कुमार... ये कुछ नाम हैं. उन महिलाओं के, जिनकी उनके ससुराल वालों ने हत्या कर दी. इनमें से कुछ वो भी हैं जिन्हें ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि उन्हें मौत बेहतर लगी. इन 5 नामों के पीछे भारत की 5737 महिलाएं हैं. इतनी ही महिलाएं भारत में 2024 में दहेज से जुड़ी हिंसा और प्रताड़ना की वजह से मारी गई थीं. NCRB का डेटा कहता है कि भारत में एक दिन करीब 16 महिलाएं दहेज की वजह से मर और मारी जा रही हैं.

दहेज और ससुराल से मिलने वाली प्रताड़ना की वजह होने वाली मौतों के दोषी पति और ससुराल वाले हैं. ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. लेकिन इसकी दोषी वो व्यवस्था भी है, जिसमें शादी होते ही बेटी को पराया कर दिया जाता है. जहां बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर माता-पिता का कुछ कहना दखल माना जाता है. भारत में ससुराल की प्रताड़ना से होने वाली ज्यादातर मौतों में ये व्यवस्था ही सबसे बड़ी विलेन साबित होती है.

शादी एक जुआ है, यह बात महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बराबर वैलिड है. क्योंकि जब तक आप साथ रहने नहीं लगते, तब तक ये पता नहीं चलता कि आपका पार्टनर कैसा है. भारत में महिलाओं के लिए शादी की व्यवस्था और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पीछे छोड़कर एक नए घर में, नये परिवार के साथ रहने जाती है. नए घर में, नए लोगों के बीच एडजस्टमेंट मानसिक तनाव का कारण बनता है. ये तनाव सामान्य माना जाता है और जब शादीशुदा बेटियां इससे जुड़ी शिकायत अपने परिवार से करती हैं, तो उन्हें ज्यादा न सोचने और शांति से काम लेने की सलाह दी जाती है. लेकिन ज्यादातर मामलों में परिवार तब भी कोई कदम नहीं उठाते जब बेटी मार-पीट की शिकायत करती है, जब वो दहेज के लिए दिए जाने वाले तानों की शिकायत करती है. सोचिए, उस लड़की पर क्या गुज़रती होगी, जिसे नयी शुरुआत के नाम पर ताने मिलें, और जिसके घरवाले उसकी बातों को अनसुना कर दें.

इसलिए शादीशुदा बेटी की कुछ बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिएः

1. अगर वो मारपीट की शिकायत करे. ये शिकायत एक थप्पड़ की भी हो सकती है. दोनों को ही इग्नोर न करें. तुरंत एक्शन लें. अपनी बेटी को 'पति-पत्नी में होता रहता है' की समझाइश देने की बजाए, उसके पति को सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी दें.

2. शादी में दहेज को चलन, रीति-रिवाज के नाम पर बढ़ावा न दें. अगर बेटी दहेज के नाम पर मिलने वाले तानों या दहेज को लेकर मारपीट की शिकायत करे, तो इसे अनसुना न करें. ससुराल वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें. आपकी तरफ से की गई देरी, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

3. अगर आपकी बेटी ससुराल में अपने साथ कुछ भी गलत होने की शिकायत करती है, तो उसे अनसुना बिल्कुल न करें. बेटी को हमेशा ये कॉन्फिडेंस दें कि वो कभी भी आपके पास लौट सकती हैं.

ज्यादातर मामलों में माता-पिता बेटियों की शिकायत को नज़रअंदाज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब एडजस्टमेंट ईश्यूज़ हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. वो अपनी बेटियों को 'औरतों को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है,' 'वही तुम्हारा परिवार है,' जैसी बातें कहकर समझाने और शांत कराने की कोशिश करते हैं. कई मामलों में माता-पिता को ये चिंता होती है कि बेटी को घर ले आए तो चार लोग क्या कहेंगे, बेटी के मरने के बाद ये चार लोग कंधा देने भी नहीं आते. समाज, समाज के लोग, अब तक चली आ रही व्यवस्था... इनमें से कुछ भी जीवन से ज्यादा ज़रूरी नहीं है. कुछ भी आपकी बेटी के सुख और वो क्या महसूस करती है, इससे ज्यादा ज़रूरी नहीं है. इसलिए उसकी शिकायतों को कभी भी इग्नोर न करें.