FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
India vs Afghanistan Squad 2026: अफगान‍िस्तान सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, 5 नए चेहरों की एंट्री

India vs Afghanistan Squad 2026: अफगान‍िस्तान सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, 5 नए चेहरों की एंट्री

NEET UG पेपर लीक के खिलाफ बोलने से लेकर गिरफ्तारी तक, जानें स्टूडेंट्स के फेवरेट M Sir की पूरी कहानी

NEET UG पेपर लीक के खिलाफ बोलने से लेकर गिरफ्तारी तक, जानें स्टूडेंट्स के फेवरेट M Sir की पूरी कहानी

फाल्टा में वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने छोड़ दिया मैदान, आखिर क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार?

फाल्टा में वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने छोड़ दिया मैदान, आखिर क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव

कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव

6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल

6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल

यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?  

यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?

Homeडीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

शादीशुदा बेटी की ये बातें भूलकर भी इग्नोर न करें माता-पिता, वरना रूठ जाती है किस्मत

माता-पिता को ये चिंता होती है कि बेटी को घर ले आए तो चार लोग क्या कहेंगे, बेटी के मरने के बाद ये चार लोग कंधा देने भी नहीं आते. समाज, समाज के लोग, अब तक चली आ रही व्यवस्था... इनमें से कुछ भी जीवन से ज्यादा ज़रूरी नहीं है.

Latest News

Kusum Lata

Updated : May 19, 2026, 05:05 PM IST

शादीशुदा बेटी की ये बातें भूलकर भी इग्नोर न करें माता-पिता, वरना रूठ जाती है किस्मत

माता-पिता अक्सर बेटी की शिकायतों को एडजस्टमेंट ईशू समझकर इग्नोर कर देते हैं. फोटो- कैन्वा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बेटियां घर की रौनक होती हैं. बेटी आती है, तो लक्ष्मी आती है. वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो परिवार उसे पराया मान लेता है. इतना पराया कि घर के मामलों में उसका कुछ कहना उचित नहीं रह जाता, इतना पराया कि उसकी बातों को माता-पिता, भाई-बहन तब तक अनसुना करते हैं, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती. संभव है कि ये हेडलाइन पढ़कर आपने सोचा होगा कि अंदर किस्मत चमकाने का कोई टोटका मिलेगा. लेकिन, नाज़ों से पली बेटी का दुनिया छोड़ देना, किस्मत का रूठ जाना नहीं तो क्या है?

ये भी पढ़ेंः फरार पति-रसूखदार ससुराल वाले, गर्भपात की गोलियां और डराने वाली चैट्स, जानिए कहां तक पहुंची जांच

दीपिका, ट्विशा शर्मा, निक्की भाटी, कोमल, तन्नु कुमार... ये कुछ नाम हैं. उन महिलाओं के, जिनकी उनके ससुराल वालों ने हत्या कर दी. इनमें से कुछ वो भी हैं जिन्हें ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि उन्हें मौत बेहतर लगी. इन 5 नामों के पीछे भारत की 5737 महिलाएं हैं. इतनी ही महिलाएं भारत में 2024 में दहेज से जुड़ी हिंसा और प्रताड़ना की वजह से मारी गई थीं. NCRB का डेटा कहता है कि भारत में एक दिन करीब 16 महिलाएं दहेज की वजह से मर और मारी जा रही हैं.

दहेज और ससुराल से मिलने वाली प्रताड़ना की वजह होने वाली मौतों के दोषी पति और ससुराल वाले हैं. ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. लेकिन इसकी दोषी वो व्यवस्था भी है, जिसमें शादी होते ही बेटी को पराया कर दिया जाता है. जहां बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर माता-पिता का कुछ कहना दखल माना जाता है. भारत में ससुराल की प्रताड़ना से होने वाली ज्यादातर मौतों में ये व्यवस्था ही सबसे बड़ी विलेन साबित होती है.

शादी एक जुआ है, यह बात महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बराबर वैलिड है. क्योंकि जब तक आप साथ रहने नहीं लगते, तब तक ये पता नहीं चलता कि आपका पार्टनर कैसा है. भारत में महिलाओं के लिए शादी की व्यवस्था और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पीछे छोड़कर एक नए घर में, नये परिवार के साथ रहने जाती है. नए घर में, नए लोगों के बीच एडजस्टमेंट मानसिक तनाव का कारण बनता है. ये तनाव सामान्य माना जाता है और जब शादीशुदा बेटियां इससे जुड़ी शिकायत अपने परिवार से करती हैं, तो उन्हें ज्यादा न सोचने और शांति से काम लेने की सलाह दी जाती है. लेकिन ज्यादातर मामलों में परिवार तब भी कोई कदम नहीं उठाते जब बेटी मार-पीट की शिकायत करती है, जब वो दहेज के लिए दिए जाने वाले तानों की शिकायत करती है. सोचिए, उस लड़की पर क्या गुज़रती होगी, जिसे नयी शुरुआत के नाम पर ताने मिलें, और जिसके घरवाले उसकी बातों को अनसुना कर दें.

इसलिए शादीशुदा बेटी की कुछ बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिएः

1. अगर वो मारपीट की शिकायत करे. ये शिकायत एक थप्पड़ की भी हो सकती है. दोनों को ही इग्नोर न करें. तुरंत एक्शन लें. अपनी बेटी को 'पति-पत्नी में होता रहता है' की समझाइश देने की बजाए, उसके पति को सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी दें. 

2. शादी में दहेज को चलन, रीति-रिवाज के नाम पर बढ़ावा न दें. अगर बेटी दहेज के नाम पर मिलने वाले तानों या दहेज को लेकर मारपीट की शिकायत करे, तो इसे अनसुना न करें. ससुराल वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें. आपकी तरफ से की गई देरी, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

3. अगर आपकी बेटी ससुराल में अपने साथ कुछ भी गलत होने की शिकायत करती है, तो उसे अनसुना बिल्कुल न करें. बेटी को हमेशा ये कॉन्फिडेंस दें कि वो कभी भी आपके पास लौट सकती हैं.

ज्यादातर मामलों में माता-पिता बेटियों की शिकायत को नज़रअंदाज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब एडजस्टमेंट ईश्यूज़ हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. वो अपनी बेटियों को 'औरतों को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है,' 'वही तुम्हारा परिवार है,' जैसी बातें कहकर समझाने और शांत कराने की कोशिश करते हैं. कई मामलों में माता-पिता को ये चिंता होती है कि बेटी को घर ले आए तो चार लोग क्या कहेंगे, बेटी के मरने के बाद ये चार लोग कंधा देने भी नहीं आते. समाज, समाज के लोग, अब तक चली आ रही व्यवस्था... इनमें से कुछ भी जीवन से ज्यादा ज़रूरी नहीं है. कुछ भी आपकी बेटी के सुख और वो क्या महसूस करती है, इससे ज्यादा ज़रूरी नहीं है. इसलिए उसकी शिकायतों को कभी भी इग्नोर न करें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव
6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल
6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल
यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?  
यूपी में है दुनिया का सबसे गर्म शहर, आखिर क्यों बदल रहा यहां का इकोसिस्टम?
दुनिया का वो देश जहां नहीं है एक भी हाईवे, यहां रोड नहीं नाव और हेलीकॉप्टर हैं सहारा
दुनिया का वो देश जहां नहीं है एक भी हाईवे, यहां रोड नहीं नाव और हेलीकॉप्टर हैं सहारा
भारत के पड़ोसी देश में भुखमरी से मचा हाहाकार! 47 लाख लोग एक वक्त के खाने को भी तरसे, बच्चे बेचने को मजबूर
भारत के पड़ोसी देश में भुखमरी से मचा हाहाकार! 47 लाख लोग एक वक्त के खाने को भी तरसे, बच्चे बेचने को मजबूर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ब्रेन विद ब्यूटी होती हैं इन बर्थडेट की लड़कियां, हर काम में हासिल करती हैं सफलता
ब्रेन विद ब्यूटी होती हैं इन बर्थडेट की लड़कियां, हर काम में हासिल करती हैं सफलता
Adhik Maas 2026: अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास
अधिकमास की शुरुआत के साथ ही विवाह से लेकर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक, जानें कब तक रहेगा मलमास
Numerology: यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे  
यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे
Rahu Gochar: अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, मिलेगा करियर-नौकरी और पैसे की नहीं होगी कमी 
अगले 64 दिन राहु इन 3 राशियों देंगे अचानक बड़ा ईनाम, नौकरी-बिजनेस सब करेगा बूम और पैसे की नहीं होगी कमी
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में शामिल है भारत का ये Temple, परिसर ऐसा की कई गांव समा जाए, रामायण से जुड़ा है रहस्य
MORE
Advertisement