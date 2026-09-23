Opinion: पश्चिम यूपी में सपा के लिए एक साथ कई मोर्चे खुले, कांग्रेस से गंभीर होती जुबानी जंग से बड़े सियासी नुकसान

डॉ. दीपक पांडेय

डॉ. दीपक पांडेय

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए कई मोर्चे खुल गए हैं. सपा के लिए पश्चिमी यूपी के समीकरण कभी सहज माने जाते थे, लेकिन आज वहां आंतरिक कलह, पुरानी सामाजिक दरारें और कांग्रेस से बढ़ती जुबानी जंग-तीनों एक साथ खुल गए हैं. चुनाव से पहले सीट-बंटवारे की रस्साकशी ने गठबंधन की शक्ल को पहले ही धुंधला कर दिया है.

सबसे ताजा मोर्चा सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कैराना की सपा सांसद इकरा हसन के बीच खुला है. मसूद बार-बार कह रहे हैं कि अक्टूबर तक सीटें तय हो जाएं, वरना कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने से नहीं हिचकेगी. उनका दावा है कि कांग्रेस ने प्रदेश में करीब 170 ‘ए-ग्रेड’ सीटें चिन्हित कर ली हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी सीटों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इकरा हसन ने पलटवार किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की क्षमता केवल अखिलेश यादव में है. कांग्रेस अपने दम पर कुछ खास नहीं कर पाएगी और गठबंधन न हुआ तो नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा.

‘हमारी बच्ची’ और ‘भतीजी जैसी’- मसूद

यहीं बात व्यक्तिगत हो गई. मसूद ने इकरा को ‘हमारी बच्ची’ और ‘भतीजी जैसी’ बताया, फिर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा, ‘दीदी का क्या हश्र हुआ, सोच लेना.’ कांग्रेस प्रवक्ता असीम वकार ने इकरा को राजनीति में नई बताते हुए याद दिलाया कि बिना गठबंधन के वो सांसद नहीं बन सकती थीं. सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीटों का फैसला दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, बाकी बयानों की कोई कीमत नहीं. सोशल मीडिया पर दोनों खेमों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. गठबंधन की भाषा धीरे-धीरे प्रतिद्वंद्विता की भाषा में बदल रही है.

ये जुबानी जंग शून्य में नहीं उभरी. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतीं-सपा 37, कांग्रेस छह. उसी सफलता का दावा दोनों अब अपनी-अपनी तरफ खींच रहे हैं. कांग्रेस 2017 वाले फॉर्मूले या उससे अधिक-कुछ रिपोर्टों में 107 से 120 सीटों-की मांग कर रही है. सपा का रुख ये है कि प्रदेश में कांग्रेस का अपना संगठन सीमित है और 2022 में वो महज दो विधानसभा सीटें जीत सकी थी. अखिलेश यादव अभी 403 सीटों पर तैयारी का संदेश दे रहे हैं. सौदेबाजी का यही गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा छू रहा है, क्योंकि यहीं मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव कई दर्जन सीटों पर निर्णायक है.

सपा के लिए पश्चिम केवल बाहरी दबाव नहीं, आंतरिक कमजोरी भी है. कुछ दिन पहले ही लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में दो नेताओं के बीच गाली-गलौज हुई. पार्टी ने एटा और कासगंज इकाइयों को भंग कर दिया. अखिलेश ने इसे ‘पैसे की गर्मी’ से उपजा अहंकार बताया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे झगड़े नये नहीं हैं. स्थानीय नेताओं के बीच प्रभाव और टिकट को लेकर खींचतान लंबे समय से चलती रही है. जब संगठन खुद लड़खड़ाए, तब बाहरी सहयोगी से अनुशासन की उम्मीद करना कठिन हो जाता है.

मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी गहरी दरार

इस क्षेत्र की सबसे गहरी दरार 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी है. कवाल कांड के बाद जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसा फैली. आधिकारिक आंकड़ों में साठ के आसपास मौतें हुईं, हजारों लोग विस्थापित हुए. गैर-आधिकारिक आंकड़ों की संख्या कहीं ज्यादा थी. चौधरी चरण सिंह के समय से चला आ रहा जाट-मुस्लिम ताना-बाना उस घटना के बाद टूट गया. सपा सरकार पर आरोप लगा कि उसने प्रशासनिक फैसले एकतरफा किए और जाट मतदाताओं का विश्वास खो दिया. उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इस समीकरण का लाभ उठाया. लोग मुजफ्फरनगर को भूले नहीं हैं-यह बात आज भी चुनावी चर्चा में बार-बार लौटती है.

इसी पृष्ठभूमि में पांच सितंबर 2026 को सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद ध्वस्त करने की घटना आई. प्रशासन का पक्ष है कि अदालत ने ढांचे को सरकारी भूमि पर अवैध माना था. विपक्ष इसे धार्मिक संवेदनशीलता का मुद्दा बना रहा है. इकरा हसन को सहारनपुर जाने से रोका गया, इमरान मसूद ने कार्रवाई को संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताया. दोनों दल एक ही घटना पर अपनी-अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि पश्चिम में मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी भी अब साझा नहीं, प्रतिस्पर्धी हो गई है.

सवाल ये नहीं कि गठबंधन बनेगा या नहीं. व्यावहारिक राजनीति में दोनों दल जानते हैं कि अकेले भाजपा को चुनौती देना कठिन है. सवाल ये है कि सीटों की सौदेबाजी सार्वजनिक अपमान और पुरानी घावों को कुरेदने का रूप ले लेती है, तो मतदाता उसे विकल्प नहीं, विवशता मानता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास, कानून-व्यवस्था और किसान हितों का क्षेत्र है. वहां जुबानी जंग और सामुदायिक स्मृतियों का पुनर्चक्रण विकास की भाषा को पीछे धकेल देता है.

सपा अगर पश्चिम में टिकना चाहती है तो उसे आंतरिक अनुशासन और व्यापक सामाजिक समीकरण दोनों संभालने होंगे. कांग्रेस अगर बड़ी हिस्सेदारी चाहती है तो उसे संगठन की वास्तविक ताकत दिखानी होगी, केवल ऐतिहासिक नाम नहीं. जब तक दोनों दल जनता की समस्याओं से ज्यादा एक-दूसरे की हैसियत नापते रहेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके लिए मोर्चे और खुलते जाएंगे. चुनाव दूर है, लेकिन संदेश पहले ही निकल चुका है, गठबंधन की गाड़ी सीटों के झगड़े में अटक गई है.

(लेखक पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)