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बॉडी शेमिंगः मां बनने के बाद भी कठघरे में शरीर क्योंकि शर्म हमें आती नहीं!

बॉडी शेमिंगः मां बनने के बाद भी कठघरे में शरीर क्योंकि शर्म हमें आती नहीं!

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बॉडी शेमिंगः मां बनने के बाद भी कठघरे में शरीर क्योंकि शर्म हमें आती नहीं!

कद-काठी-रंग-रूप, समाज ने सभी के लिए ढांचे तय कर रखे हैं. आप तय ढांचे से बाहर गए कि ट्रोलिंग शुरू. हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा भी बॉडी शेमिंग का शिकार हुईं. कारण, बच्चे के जन्म के बाद बढ़ा वजन.

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Shruti Agrawal

Updated : Apr 21, 2026, 05:49 PM IST

बॉडी शेमिंगः मां बनने के बाद भी कठघरे में शरीर क्योंकि शर्म हमें आती नहीं!

बेटी के जन्म के बाद पत्रलेखा पहली बार पब्लिक में आईं और सोशल मीडिया ने अपना सबसे खराब रूप दिखा दिया.

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बच्चे के जन्म के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई पत्रलेखा के वजन और शारीरिक आकार को लेकर इस कदर ट्रोलिंग हुई कि आखिर में उन्हें सोशल मीडिया पर जवाब देना पड़ा कि लोगों को समझना चाहिए कि वो मां बनी हैं. बच्चे के जन्म के बाद शारीरिक आकार बदलता है,जिसे लेकर संवेदनशील होना चाहिए. लेकिन क्या हम और हमारा समाज संवेदनशील है? आस-पास झांक कर देख लीजिए, हर दूसरा व्यक्ति अपने शरीर से नाखुश है क्योंकि किसी तीसरे-चौथे ने उसकी बॉडी शेमिंग की है. लोग पहले तो आस-पड़ोस, मोहल्ले और स्कूल-कॉलेज में ही बॉडी शेमिंग का शिकार होते थे, अब सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति जजमेंट देने को अपना फर्ज समझता है. आपकी फोटो, पल भर में लाखों आंखों के सामने स्क्रूटनी से गुजरती है, उसके बाद ट्रोलिंग का अंतहीन सिलसिला शुरू होता है. 

बॉडी शेमिंग सिर्फ बाहरी रूप से की गई टिप्पणी नहीं है बल्कि यह अंदर तक भावनात्मक चोट करती है. खासकर जब एक महिला पोस्ट पार्टम से जूझ रही हो. उसे याद दिलाया जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है. बॉडी शेमिंग का यह अंतहीन सिलसिला मानसिक रूप से कितना नुकसान पहुंचा रहा है. इसी से अंदाज़ा लगाइए कि आज के समय में टीन एजर बिना फिल्टर के फोटो पोस्ट करने से डरने लगे हैं. मोबाइल फोटो खींचने के साथ इतने फिल्टर देने लगा है कि बिना फिल्टर के व्यक्ति को पहचानना दूभर हो जाए. परफेक्ट बॉडी की झूठी छवी ने वास्तविकता को धुंधला कर दिया है. 

इस धुंधलेपन का शिकार हुए लोग अक्सर मानसिक अवसाद के गर्त में गिर जाते हैं और उनके आस-पास के लोगों को अंदाजा ही नहीं होता. रंग-रूप-आकार पर टिप्पणी, आत्मविश्वास को छलनी कर देती है. सुंदर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण पत्रलेखा के साथ भी तो यही हुआ. नवंबर में उन्होंने बेटी को जन्म दिया था. अप्रैल में पहली बार वे मीडिया के सामने आईं. उनके बढ़े वजन को लेकर इतनी ट्रोलिंग की गई कि आखिर 17 अप्रैल को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा- वे माँ बनी हैं, उनका शरीर प्रेंगनेंसी के कारण बदला है किसी और कारण से नहीं. यहां बात सिर्फ पत्रलेखा, मनीषा कोईराला या अनंत अंबानी तक सीमित नहीं है हर दूसरा व्यक्ति अपने शारीरिक आकार के कारण बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहा है. 

खुद को परफेक्ट बॉडी शेप में लाने के लिए जिम और डाइटिंग ही नहीं ओजम्पिक , मुंजारो जैसी ड्रग्स भी ली जा रही हैं , जो तेजी से वजन कम करती हैं. बॉडी शेमिंग के कारण परफेक्ट दिखने की चाह इतनी गहरी हो गई है कि इन वजन कम करने वाले ड्रग्स के साइड इफेक्ट की चिंता किए बिना लोग इन्हें यूज कर रहे हैं. यहां तक की कई सर्जरी भी करवा रहे हैं. रिब्स तक रिमूव करवाई जा रही हैं ताकि परफेक्ट बॉडी शेप मिले, लेकिन यह खतरनाक ट्रेंड है. 

वास्तविकता में बॉडी शेमिंग संकीर्ण सोच का घिनौना उदाहरण है. यह व्यक्तिगत समस्या न होकर सामाजिक विकृति और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, जिससे हर व्यक्ति को बचने की ज़रूरत है. खूबसूरती रंग-आकार नहीं, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति में है . जैसे पत्रलेखा ने बच्चे के जन्म के बाद अपने शारीरिक बदलाव को आत्मविश्वास के साथ स्वीकारा है, वैसी ही आत्मस्वीकृति होनी चाहिए.

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