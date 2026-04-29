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पंचशील समझौताः ये 5 सिद्धांत मान ले दुनिया तो कहीं नहीं होंगे युद्ध, चीन के धोखे ने भारत से छीना अक्साई चिन

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पंचशील समझौताः ये 5 सिद्धांत मान ले दुनिया तो कहीं नहीं होंगे युद्ध, चीन के धोखे ने भारत से छीना अक्साई चिन

भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल, 1954 को पंचशील समझौता हुआ था. इस समझौते में पांच सिद्धांतों के आधार पर पांच वादे दोनों देशों ने एक-दूसरे से किए थे. ये पांच वादे अगर पूरी दुनिया मान ले तो युद्ध के हालात नहीं बनेंगे.

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Dhara Pandey

Updated : Apr 29, 2026, 11:04 AM IST

पंचशील समझौताः ये 5 सिद्धांत मान ले दुनिया तो कहीं नहीं होंगे युद्ध, चीन के धोखे ने भारत से छीना अक्साई चिन

भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल, 1954 को पंचशील समझौता हुआ था.

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जून 1954 की उस शाम भारत की राजधानी दिल्ली का मौसम एक अलग क़िस्म की गर्माहट से भरा हुआ था. पालम एयरपोर्ट पर ख़ासा गहमागहमी थी. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक ख़ास मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे. वो मेहमान थे चीन के प्रीमियर चाऊ एन लाई. इन दोनों नेताओं का मिलना ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ के स्लोगन पर मुहर लगा रहा था. लेकिन किसी ने, ख़ासतौर पर भारत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस 'शांति के दस्तावेज' पर 29 अप्रैल 1954 को मुहर लग चुकी है, जो जून 1954 के मिलाप का कारण बना, ठीक 8 साल बाद उसी की राख पर एशिया का सबसे भीषण युद्ध लड़ा जाएगा.

जब दर्शन ने दिखाया कूटनीति का रास्ता 

नेहरू केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वह इतिहास और दर्शन प्रेमी भी थे. जब भारत और चीन के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को नया रूप देने की बारी आई तो एक मसौदा तैयार हुआ और जब उस मसौदे को नया नाम देने की बारी आई, तो उन्होंने नाम दिया पंचशील. पञ्च यानी पांच और शील यानी 'चरित्र' या 'आचरण’. बौद्ध भिक्षु 'पंचशील' के ज़रिए खुद को अनुशासित करते हैं उसी तरह पंडित नेहरू ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के इस मसौदे को नाम दिया ‘पंचशील समझौता’.

ये वो पांच वादे थे,जिन्हें यदि दुनिया अपना ले तो शान्ति का ओवरडोज़ हो जाए. समय-समय पर कई देश पंचशील की इन बातों पर अपनी मुहर भी लगाते रहे, लेकिन आज के वैश्विक हालात साफ़ कहते हैं कि वो मात्र ‘कथनी’ थी, करनी तो सब देख ही रहे हैं! तो, 29 अप्रैल 1954 को कूटनीति की मेज पर वह 'पांच नैतिक नियम' रखे गए, जिन्हें आज हम पंचशील समझौते के रूप में जानते हैं.

वो 5 वादे जिन्हें दुनिया ने माना एक नज़ीर

6 अति महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और तमाम बातों के अलावा जो पांच मुख्य आचरण इस समझौते में लिखे गए थे, वो सचमुच विश्व शान्ति के लिए एक उदाहरण हैं. आसान सी भाषा में हम समझाते हैं कि वो कौन सी पांच बातें थीं 

तेरा घर तेरा, मेरा घर मेरा: यानी एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान. इस समझौते में कहा गया कि हम एक-दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करेंगे. 

पारस्परिक गैर-आक्रामकता की बात भी इसमें कही गयी, जिसका अर्थ था कि दोनों में से कोई भी दूसरे पर सैन्य हमला नहीं करेगा.

एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप यानी 'दखलअंदाजी नहीं'. तुम्हारे घर के झगड़े तुम्हारे, हमारे घर के हमारे. दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि हम एक-दूसरे के घरेलू राजनीतिक मुद्दों में टांग नहीं अड़ाएंगे.

समानता और पारस्परिक लाभ के भाव से काम करेंगे,जिसका मतलब हुआ कि दोनों देश बराबर हैं. कोई छोटा या बड़ा नहीं, व्यापार और संबंध ऐसे होंगे जिससे दोनों का आर्थिक फायदा हो.

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व मतलब  'साथ-साथ रहना',भले ही हमारे राजनैतिक विचार अलग हों, हम युद्ध के बजाय शांति से पड़ोसियों की तरह रहेंगे.

फिर वह सपना टूटा और भारत ने झेला एक विध्वंसक युद्ध 

रिश्तों में बड़ी दरार तब आई जब 'तिब्बत' का मुद्दा गरमाया. चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण कड़ा करना शुरू किया और वहां  विद्रोह भड़क उठा. मार्च 1959 में जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा चीन की कम्युनिस्ट सरकार से अपनी जान बचाकर भारत आए और पंडित नेहरू ने न केवल उन्हें शरण दी बल्कि उनकी अगुआई भी की तो चीन भड़क उठा. चीन ने इसे पंचशील के तीसरे सिद्धांत (आंतरिक मामलों में दखल) का उल्लंघन माना. चीन के चेयरमैन माओ त्से तुंग के लिए यह 'अहस्तक्षेप' के सिद्धांत का उल्लंघन था. उन्हें लगा कि भारत उनके विद्रोही को पाल रहा है, पर असल धोखा तो चीन भारत को पहले ही दे चुका था, अक्साई चिन तक सड़क बना कर.

India China

अक्साई चिन: भरोसे की धुंध में 'अदृश्य' कब्जा 

पंचशील समझौते के ठीक बाद का दौर अक्साई चिन के लिए सबसे बड़ा 'ट्रैप' साबित हुआ. जहाँ भारत दिल्ली में 'पंचशील' की खुशियां मना रहा था, वहीं चीन लद्दाख के ऊंचे पठारों पर खामोशी से भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा था. ऐसा नहीं था कि चीन ने इसके पहले कभी अक्साई चिन को अपना हिस्सा नहीं बताया था, पर यह आग भीतर ही भीतर इस कदर धधक रही थी, इसका अंदाज़ा भारत नहीं लगा पाया.  

इसके पहले जब भी चीन ने उस हिस्से को अपने नक़्शे में दिखाया,भारत की ओर से उस पर प्रश्न उठाया गया और चीन ने हमेशा ही एक नरम रुख रखते हुए उस पर गौर करने का आश्वासन दिया. लेकिन 1954 में पंचशील समझौते के तुरंत बाद चीन ने अक्साई चिन के भीतर से  शिनजियांग-तिब्बत हाईवे (G219) का निर्माण तेज कर दिया. रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने इस सड़क का निर्माण 1951 से ही शुरू कर दिया था.

भारत का 'ब्लाइंड स्पॉट: चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने लगभग 180 किलोमीटर लंबी सड़क भारतीय क्षेत्र के भीतर बना ली, लेकिन भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी. इसका कारण था पंचशील का 'अंधा भरोसा', जिसकी वजह से भारत ने इस दुर्गम और निर्जन इलाके में अपनी नियमित गश्त (Patrolling) पर ध्यान नहीं दिया. 

सूचना का धमाका: 1957 में जब चीन ने इस सड़क के पूरा होने का आधिकारिक ऐलान किया और नक्शे जारी किए, तब भारत की नींद खुली. पंडित नेहरू के लिए यह एक सदमे के सामान था. जब नेहरू ने चाऊ एन लाई से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसे 'पुराने नक्शों की छोटी सी गलती' बताकर टाल दिया, जैसा कि वो हमेशा करते आए थे, जबकि असलियत में वे ज़मीन पर अपने  Logistics को मजबूत कर चुके थे.

रणनीतिक बिसात: अक्साई चिन पर कब्जा केवल जमीन का टुकड़ा छीनना नहीं था, बल्कि चीन ने इसके जरिए लद्दाख की ऊंचाई वाले उन रास्तों पर नियंत्रण कर लिया जहाँ से वह भारत के दिल तक नज़र रख सकता था. पंचशील की आड़ में चीन ने वह समय लिया, जो उसे इस हाईवे को पूरा करने और तिब्बत पर भारत का प्रभाव ख़त्म करने के लिए चाहिए था.

अब हम बात करते हैं कि तिब्बत पर भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए पंचशील समझौता ही आख़िरी कील कैसे साबित हुआ.

कैसे हुआ भारत का नुकसान

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों (Agreement on Trade and Intercourse with Tibet Region, 1954) को गौर से देखें, तो पता चलता है कि भारत ने 'भाई-चारे' के नाम पर तिब्बत में अपना वह प्रभाव खो दिया जो दशकों से बना हुआ था. यह समझौता भारत के लिए केवल सिद्धांतों का मिलन नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक कीमत भी था.

तिब्बत को 'चीन का हिस्सा' मानना: इस ट्रीटी की शुरुआत में ही भारत ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि तिब्बत ‘चीन का एक क्षेत्र’ (Region of China) है. इस एक वाक्य ने तिब्बत की स्वतंत्र पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमजोर कर दिया.

सैन्य चौकियों का सरेंडर: समझौते के तहत भारत ने तिब्बत के भीतर (यातुंग और ग्यांतसे) से अपनी सैन्य चौकियां हटा लीं.  ब्रिटिश काल से भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत के यातुंग (Yatung) और ग्यांतसे (Gyangtse) में सैन्य टुकड़ियां (Military Escorts) तैनात थीं. इस समझौते के तहत भारत को 6 महीने के भीतर  स्वेच्छा से उन्हें वापस बुलाना था, जिससे तिब्बत के अंदर भारत की सीधी सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई.

संचार सेवाओं का अंत: भारत सरकार द्वारा संचालित डाक, तार और टेलीफोन सेवाएं भी,संसाधनों समेत, एक ‘reasonable price’ के साथ चीन को सौंप दी गईं. यानी, तिब्बत की ज़मीनी हकीकत पर भारत की जो सीधी नज़र थी,वो नहीं रही.
भारत ने अपनी 'स्पेशल पोजीशन' को स्वेच्छा से छोड़ दिया,जो चीन के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत थी.

दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि तिब्बत के बौद्ध एवं भारत के हिन्दू तीर्थ यात्री कैलाश, मानसरोवर, बनारस, गया, सारनाथ और सांची की यात्रा अपने रीति रिवाजों के अनुसार कर सकते हैं और जो तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से ल्हासा की यात्रा करते रहे हैं, वे भी रीति-रिवाजों के अनुसार इसे जारी रख सकते हैं.

इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के व्यापारी और तीर्थ यात्रियों के लिए शिपकी ला दर्रा, माना दर्रा,नीति दर्रा,कुंगरी बिंगरी दर्रा, दारमा दर्रा और लिपु लेख दर्रा निश्चित किया गया था, परन्तु वस्तुस्थिति क्या है वह सबके सामने है. बीते वर्षों में जब भारत ने बंद पड़ी हुई लिपुलेख दर्रे को जाने वाली सड़क, धारचूला लिपुलेख लिंक रोड (Dharchula-Lipulekh Link Road) का निर्माण किया तो चीन इसका हल्ला बहुत दिनों तक मचाता रहा. यहां तक कि चीन ने इस सड़क के चलते नेपाल को उकसाने में भी कोई कसर नहीं रखी! इन दर्रों के अलावा,सिंधु नदी की घाटी के साथ ताशीगोंग की ओर जाने वाले पारंपरिक रास्ते का उपयोग भी रीति-रिवाजों के अनुसार जारी रखे जाने की बात भी तय की गयी थी.

सैन्य चौकियां और 1962 की आधारशिला

पंचशील के सिद्धांतों के कारण भारत ने अक्साई चिन क्षेत्र में सैन्य तैयारी नहीं की, जबकि चीन ने धीरे-धीरे वहां ख़ुद को मजबूत कर लिया. इस कारण जब 1962 का युद्ध हुआ, तो चीन के पास अक्साई चिन में पहले से ही मजबूत लॉजिस्टिक्स और सड़कों का जाल था. इसी कारण भारतीय सेना को वहां भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर अपना नियंत्रण पक्का कर लिया. हालांकि  जानकारों का मानना यह भी है कि भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी की भी इस हार में बड़ी अहम् भूमिका रही.

1962 का युद्ध: विश्वास का अंत

पंचशील समझौते की मियाद आठ वर्षों की थी, अविश्वास और भितरघात की यह खाई इतनी गहरी हुई कि आठ साल समाप्त होते ही, 20 अक्टूबर, 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया. भारतीय सैनिक उस समय साधारण कपड़ों में बर्फीली पहाड़ियों पर 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के भरोसे तैनात थे. उस युद्ध में भारत की स्थिति के विषय में सब जानते ही हैं. चीन ने लद्दाख के अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया और पंचशील के सिद्धांतों को मलबे में दबा दिया.

रणनीतिक नुकसान और स्थायी विवाद

पंचशील समझौते के बाद भारत ने जो कूटनीतिक 'सॉफ्ट स्टैंड' लिया, उसकी वजह से अक्साई चिन का मुद्दा एक द्विपक्षीय विवाद (Bilateral Dispute) से बदलकर एक 'कब्जे वाली ज़मीन ' की हकीकत में बदल गया. आज भी चीन अक्साई चिन को अपना 'शिन्जियांग' प्रांत का हिस्सा मानता है, और भारत इसे अपना अभिन्न अंग कहता है. भारत के पास इससे सम्बंधित तमाम दस्तावेज होते हुए भी वह अक्साई चिन से वंचित है.

पुनः प्रयास और चीन का 'ताना'

1962 के घाव गहरे थे. दशकों बाद, 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा से जमी बर्फ पिघली. 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के दौर में फिर से पंचशील की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई. लगा कि शायद पुराना विश्वास लौट आए. लेकिन आज जब भी सीमा पर (गलवान या डोकलाम जैसा) तनाव होता है तो चीन अक्सर कहता है कि "भारत पंचशील को भूल रहा है" 

एक अधूरा आदर्श

पंचशील का इतिहास एक ऐसी प्रेम कहानी जैसा है जिसका अंत बेहद दुखद रहा. यह हमें सिखाता है कि ‘ताली दो हाथ से बजती है’. आज के दौर में सबक साफ़ है कि शांति की बातें तो एकतरफ़ा हो सकती हैं पर शान्ति का आचरण एकतरफा होने से विध्वंस ही होता है. पंचशील के सिद्धांत आज भी उतने ही सुंदर हैं लेकिन बिना मजबूत सुरक्षा और समान सम्मान के, वे केवल किताबी बातें ही हैं. भारत ने देश, काल, परिस्थिति को सामने रखते हुए 1954 में जो उदारता दिखाई,उसका जवाब चीन ने विश्वासघात के रूप में दिया. भारत ने भले ही इसे 'आदर्श' मानकर निभाया हो पर चीन ने इसे अपनी 'रणनीति'की तरह इस्तेमाल किया. संक्षेप में कहें तो पंचशील समझौते ने भारत को एक 'नैतिक संतोष'भले ही दिया हो लेकिन चीन को ‘अक्साई चिन’ में बिना किसी बाधा के घुसपैठ करने और बुनियादी ढांचा तैयार करने का 'गोल्डन टाइम' दे दिया. इसके अलावा उसने इस समझौते को तिब्बत पर भारत के प्रभाव को समाप्त करने का एक कवच बना लिया. भारत 'सिद्धांतों' को निभाने में लगा रहा और चीन उसकी जड़ों पर चोट करने में. 

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