Opinion: कांग्रेस और AAP दोनों को साधने में जुटी सपा, दो नाव की सवारी का दांव नामुमकिन

अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ भी वो नजदीकी बनाए हुए हैं. लेकिन दुविधा ये है कि कांग्रेस और आप के बीच भयानक तनाव है.

डॉ. अभय पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती केवल भाजपा से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की भी है. एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ भी वो नजदीकी बनाए हुए हैं. लेकिन दुविधा ये है कि कांग्रेस और आप के बीच भयानक तनाव है.

AAP की पूरी सियासत ही कांग्रेस के विरोध की रही है. मौजूदा समय में भी पंजाब से लेकर दिल्ली तक दोनों दलों के बीच टकराव की राजनीति जारी है. ऐसे में अखिलेश यादव के लिए दोनों को साधना आसान नहीं है. जिस AAP का उत्तर प्रदेश में सीमित जनाधार है, उसके साथ नजदीकी बढ़ाने का राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, ये अलग सवाल है. वहीं, यूपी में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के साथ सपा से अधिक हिस्सेदारी चाहती है. ऐसे में अखिलेश के सामने दोनों सहयोगियों को नाराज न करने और अपनी राजनीतिक शर्तें कायम रखने की दोहरी चुनौती है.

कांग्रेस-AAP की लड़ाई, यूपी में सपा के सामने गठबंधन का संकट

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब है. यहां AAP की सरकार है और कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. दोनों दल एक-दूसरे की सरकार और राजनीतिक दावों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. कांग्रेस लगातार आप पर पंजाब की स्थिति को लेकर हमलावर है.

दिल्ली में भी दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं. विपक्षी राजनीति में एकजुटता की बात करने वाले दल जब अलग-अलग मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो इसका असर दूसरे राज्यों में बनने वाले गठबंधन के समीकरणों पर भी पड़ता है. उत्तर प्रदेश में सपा के लिए यही सबसे बड़ी उलझन है. कांग्रेस के साथ उसका चुनावी तालमेल है, लेकिन AAP से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस को असहज कर सकती है. पंजाब में आमने-सामने खड़े दलों को यूपी में एक ही रणनीति के तहत साधना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा.

आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी गतिविधियां तेज की हैं. सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह प्रदेश में सक्रिय हैं. उनकी सपा के साथ नजदीकी भी चर्चा का विषय बनती रही है. सपा और आप की ये नजदीकी कांग्रेस को खटक भी रही है. दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव जारी है. ऐसे में सपा के साथ आप की नजदीकी इस टकराव को बढ़ाने वाली है. यानी आसान शब्दों में कहें तो दो नांवों की सवारी सपा के लिए मुसीबतें बढ़ा सकती है.

सपा की परेशानी सिर्फ AAP तक सीमित नहीं है. कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और गठबंधन में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश में है. कांग्रेस का तर्क है कि उसे राज्य में अपना संगठन बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अवसर देने के लिए पर्याप्त सीटें चाहिए. सपा के लिए चुनौती ये है कि वो कांग्रेस को साथ रखते हुए सीटों के बंटवारे में अपना वर्चस्व भी बनाए रखना चाहती है.

यही वजह है कि AAP के साथ नजदीकी बढ़ाना सपा के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत को और पेचीदा बना सकता है. कांग्रेस ये सवाल उठा सकती है कि जब सपा उसके साथ गठबंधन में है, तो वो ऐसे दल के साथ अलग राजनीतिक तालमेल क्यों बढ़ा रही है, जो पंजाब में कांग्रेस का सीधा प्रतिद्वंद्वी है.

दो नावों की सवारी में सपा के सामने संतुलन की चुनौती

अखिलेश यादव के सामने असली सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस और AAP में से किसे चुना जाए, बल्कि ये है कि दोनों के साथ रिश्तों को किस सीमा तक आगे बढ़ाया जाए. कांग्रेस का यूपी में संगठन और चुनावी आधार है, जबकि AAP प्रदेश में अपनी जगह बनाने के लिए सक्रियता बढ़ा रही है. दोनों की राजनीतिक स्थिति और प्राथमिकताएं अलग हैं. ऐसे में दोनों को एक ही तराजू पर रखकर गठबंधन की रणनीति बनाना सपा के लिए मुश्किल होगा.

यूपी की राजनीति में गठबंधन केवल नेताओं की मुलाकातों या साझा मंचों से नहीं बनता. सीटों का बंटवारा, संगठन की ताकत, स्थानीय समीकरण और चुनाव के बाद नेतृत्व की भूमिका जैसे सवाल भी निर्णायक होते हैं. यदि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग करती है और AAP भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है, तो सपा को दोनों के बीच संतुलन साधने के साथ अपने कार्यकर्ताओं और मौजूदा सहयोगियों की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)