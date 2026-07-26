NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट, Gen-Z की भाषा के नाम पर गालियों को प्रोत्साहन खतरनाक

जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ चले जेन-ज़ी के आंदोलन के बाद भले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हुई भाषा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जेन-ज़ी आंदोलन का अंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हो गया. NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट ने युवाओं की नाराजगी को व्यापक रूप दिया. लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होना, कथित आत्महत्याएं और जवाबदेही की मांग कोई छोटा मुद्दा नहीं है. इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया और एक मंत्री के इस्तीफे तक की स्थिति पैदा की. लेकिन इसी प्रोटेस्ट के दौरान सबसे विचित्र और चिंताजनक बात सोशल मीडिया पर उभरी, जहां वामपंथी इकोसिस्टम ने प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व के खिलाफ भद्दी गालियों को जस्टिफाई किया.

जेन-ज़ी की अनूठी भाषा के नाम पर इन गालियों को सरकार के प्रति नाराजगी का प्रतीक बताकर संबोधित किया गया. कुछ लोग इसे युवा विद्रोह का सुंदर रूप बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसी अश्लीलता किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती. सवाल उठता है कि क्या इसी लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग यही भाषा अपने नेताओं, विचारकों या खुद अपने लिए पसंद करेंगे. अगर उनके पसंदीदा चेहरों के खिलाफ ऐसी ही गंदी गालियां निकलें तो क्या वे इसे भी “क्रिएटिव एक्सप्रेशन” या “गुस्से का जायज रूप” कहेंगे, या फिर इसे हेट स्पीच और असहिष्णुता करार देंगे.

प्रदर्शन में भद्दी भाषा का हुआ इस्तेमाल

NEET पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में प्रदर्शन जायज था, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हुई भाषा इतनी भद्दी थी कि शायद ही कोई सभ्य समाज उसे स्वीकार करे. गुस्सा व्यक्त करना अलग बात है और अश्लीलता को नॉर्मलाइज करना पूरी तरह दूसरी. जब राजनीतिक विरोध की भाषा इस स्तर तक गिर जाती है तो बहस का स्तर नहीं, बल्कि पूरा माहौल जहरीला हो जाता है. सोशल मीडिया ने इस गिरावट को और तेज कर दिया है, जहां ट्रेंडिंग पोस्ट्स और मीम्स में गालियां आम हो गई हैं.

गाली से सिस्टम नहीं बदलता

यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र के लिए खतरा है. जब अपनी तरफ की गाली को “आज़ादी” कहा जाए और दूसरी तरफ की आलोचना को “असहिष्णुता” तो संवाद की कोई गुंजाइश नहीं बचती. अगर ऐसी भाषा स्वीकार होती गई तो भरोसा रखें कि हमारा समाज एक काले अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है. युवा पीढ़ी में गुस्सा है, लेकिन गाली से सिस्टम नहीं बदलता. बदलाव तर्क, दृढ़ दबाव, सुधार के सुझावों और सतत प्रयास से आता है.

सकारात्मक दिशा में लगे ये ऊर्जा

NEET प्रोटेस्ट ने परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को आवाज दी है. अब जरूरत है कि यह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगे. गालियों का सहारा लेकर नहीं, बल्कि शालीन और मजबूत तर्कों से. सभ्यता शब्दों की भी होती है और विचारों की भी. अगर हम इसे सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की सुंदरता बची नहीं रहेगी.

जेन-ज़ी के पास बदलाव की ताकत है, लेकिन उसे सही हथियारों- तर्क, सबूत और शालीनता से लैस करना होगा. अन्यथा, हर मुद्दा सिर्फ ध्रुवीकरण और गाली-गलौज का अखाड़ा बनकर रह जाएगा. समाज को आगे बढ़ाना है तो गुस्से को संवाद में बदलना होगा, न कि गालियों में खत्म करना.

डॉ. शब्द प्रकाश

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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