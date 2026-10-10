Opinion: मिर्जापुर मंडल में NDA की सपा पर मजबूत बढ़त… विरासत, विकास और सहयोगियों के दम पर मजबूत हुआ सियासी आधार

भाजपा की ताकत केवल सरकार के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अपना दल (एस) और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सहयोगी दल का साथ भी गठबंधन को मजबूती देता है.

डॉ. अभय पांडे

उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी जंग में मिर्जापुर मंडल में NDA की स्थिति मजबूत नजर आती है. मिर्जापुर, संत रविदास नगर भदोही और सोनभद्र- तीनों जिलों में योगी सरकार के विकास कार्यों, सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की पहल और सहयोगी दलों की मौजूदगी ने NDA को समाजवादी पार्टी के मुकाबले मजबूत आधार दिया है. यहां भाजपा की ताकत केवल सरकार के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अपना दल (एस) और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सहयोगी दल का साथ भी गठबंधन को मजबूती देता है.

विंध्याचल कॉरिडोर से विरासत और विकास का संगम

मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान का विशेष महत्व है. योगी सरकार ने विंध्याचल कॉरिडोर के जरिए इस विरासत को बेहतर सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ने का काम किया है. ये पहल केवल धार्मिक स्थल के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय कारोबार, पर्यटन और क्षेत्रीय पहचान से भी जुड़ी है. इसके अलावा, योगी सरकार के कार्यकाल में मिर्जापुर में कई विकास कार्य हुए और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया. इस तरह जिले में विरासत और विकास को साथ लेकर चलने की पहल हुई है.

भदोही- कालीन उद्योग और संत रविदास की विरासत

भदोही की पहचान विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग और पारंपरिक कारीगरी से है. यहां सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं का संबंध व्यापार, कारीगरों की आजीविका और बाजारों तक पहुंच से है. योगी सरकार ने कालीन उद्योग को गति देने के लिए सुधार किए हैं. इसके अलावा, योगी सरकार ने भदोही का नाम संत रविदास नगर भदोही करने का फैसला लिया. इस पहल के जरिए क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रयास किया गया.

सोनभद्र: आदिवासी समाज तक विकास की पहुंच

सोनभद्र में आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है. यहां सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका से जुड़े मुद्दे अहम हैं. योगी सरकार की ओर से आदिवासी समाज के कल्याण और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चलाई गई योजनाएं NDA के विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना इस जिले में विकास के प्रमुख पहलू हैं.

सहयोगियों का साथ NDA की ताकत

मिर्जापुर मंडल में NDA की मजबूती का एक प्रमुख आधार उसका गठबंधन है. अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल (एस) की मौजूदगी विशेष रूप से मिर्जापुर में महत्वपूर्ण है. कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी का आधार NDA की सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाता है. वहीं, निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सहयोगी दलों और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे अन्य सहयोगियों का साथ गठबंधन को अतिरिक्त मजबूती देता है.

भाजपा के संगठन और सरकार के कामकाज के साथ सहयोगी दलों का प्रभाव NDA की राजनीतिक पहुंच को व्यापक बनाता है. इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी के सामने अपने PDA समीकरण को मजबूत बनाए रखने और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भरोसा कायम करने की चुनौती है.

सपा के मुकाबले NDA की मजबूत स्थिति

मिर्जापुर मंडल में NDA की मजबूती के पीछे विरासत, विकास और गठबंधन की संयुक्त भूमिका है. मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर और बुनियादी ढांचे का विकास, भदोही में कालीन उद्योग और संत रविदास की विरासत तथा सोनभद्र में आदिवासी कल्याण से जुड़े प्रयास NDA को व्यापक आधार देते हैं. इसके साथ अपना दल (एस) और अन्य सहयोगी दलों का साथ गठबंधन की ताकत बढ़ाता है.

विरासत का सम्मान, विकास का एजेंडा और सहयोगियों का साथ- इन तीनों के दम पर मिर्जापुर मंडल में NDA सपा के मुकाबले मजबूत स्थिति में नजर आता है. 2027 के चुनाव में विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन और गठबंधन की एकजुटता इस स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में प्रोफेसर हैं और समकालीन विषयों पर लिखते हैं.)