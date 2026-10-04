Opinion: राहुल के मंच पर बुर्कानशीं लड़कियां, सनातन की आलोचना, अल्पसंख्यक वोट के लिए सपा से आगे निकलने की तैयारी में कांग्रेस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं. एक तरफ भाजपा अपनी तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.

रामबाबू तिवारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं. एक तरफ भाजपा अपनी तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन दोनों के बीच संभावित गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा सीट शेयरिंग पर होनी है. दरअसल कांग्रेस 150 सीटों तक का दावा कर रही है, जबकि सपा कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है. लिहाजा दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी किसी अंतिम फार्मूले तक नहीं पहुंच सकी है.



इसी खींचतान के बीच कांग्रेस ने अपने यूपी संगठन में बड़ा बदलाव किया है. आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इस नियुक्ति को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव की जगह बड़े राजनीति संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का प्रमुख मुस्लिम चेहरा हैं और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आक्रामक रहे हैं, उससे इस फैसले का राजनीतिक संदेश और गहरा हो जाता है.

मसूद का प्रमोशन और अखिलेश पर लगातार हमला

इमरान मसूद ने जुलाई में आरोप लगाया था कि सपा खुलकर बोलने वाले मुस्लिम नेताओं को स्वीकार नहीं कर पाती और उनकी उपेक्षा करती है. वहीं सितंबर में उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा को हराना है तो समय रहते सीटों का बंटवारा करना होगा नहीं तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ेगी. लगातार सपा पर आक्रामक रहने वाले इमरान मसूद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष ज्यादा आक्रामक तरीके से रख रहे हैं. इस बीच इमरान मसूद को यूपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाना सवाल पैदा करता है कि क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग से पहले अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने और सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी पर काम कर रही है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस की हालिया राजनीतिक भाषा में भी दिखाई देता है.

दरअसल राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रमों में बुर्कानशीं छात्राओं की मौजूदगी और मुस्लिम मुद्दों को मंच मिलने की तस्वीरें चर्चा में रही हैं. अगस्त में राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी पुराने बयान को लेकर भी विवाद हुआ और विपक्षी दलों ने इसे सनातन पर टिप्पणी से जोड़कर देखा. उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक कांग्रेस का महत्वपूर्ण आधार रहा है. बाद के दशकों में ये आधार बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा. अब कांग्रेस की कोशिश स्वाभाविक रूप से अपने पुराने सामाजिक आधार में दोबारा जगह बनाने की है. इसके लिए कांग्रेस की तरफ से हर वो कोशिशों होती दिख रही है जो सपा की तरफ से मुस्लिम वोटों को अपने साथ बनाए रखने के लिए होती आई हैं.

ये सिर्फ अनुमान नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी संगठन में इमरान मसूद जैसे चेहरे को आगे लाने के पीछे मुस्लिम समाज तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इमरान मसूद को पावरफुल बनाने के अलावा सितंबर में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार का कांग्रेस में शामिल होना भी इसी तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके अलावा शामली में पूर्व सांसद अमीर आलम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं. इन नेताओं का कांग्रेस में आना साफ संकेत देता है कि कांग्रेस मुस्लिम राजनीतिक चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश के साथ सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना जमाए हुए है.

सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर?

वहीं इमरान मसूद को यूपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और उन्हें सपा के खिलाफ आक्रामक रखना, दूसरे मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस में जगह देना और सीट शेयरिंग पर लगातार दबाव बनाना, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के निशाने पर सपा का मुस्लिम वोट बैंक तो है लेकिन उसके साथ ही सपा को राजनीतिक तौर पर कमजोर करना भी उसकी रणनीति में शामिल है.

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज में शोध छात्र हैं तथा सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं.)