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ओपिनियन: संत रविदास नगर पर योगी का फैसला, मायावती का समर्थन... सपा के सामने खड़े हुए पुराने सवाल

योगी सरकार द्वारा भदोही जिले का नाम फिर से 'संत रविदास नगर' किए जाने का फैसला अब केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, बल्कि दलित राजनीति का नया केंद्र बन गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 01:45 PM IST

ओपिनियन: संत रविदास नगर पर योगी का फैसला, मायावती का समर्थन... सपा के सामने खड़े हुए पुराने सवाल
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों की ताकत सिर्फ भावनात्मक नहीं होती, बल्कि चुनावी भी होती है. यहां किसी सड़क, पार्क, मूर्ति या जिले का नाम बदलना महज सरकारी फैसला नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक संदेश और राजनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत भी होता है. यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किए जाने का फैसला अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर दलित राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है.

इस फैसले की सबसे बड़ी राजनीतिक अहमियत तब सामने आई, जब बसपा प्रमुख मायावती ने खुलकर इसका स्वागत किया. उन्होंने न सिर्फ योगी सरकार का आभार जताया, बल्कि यह भी याद दिलाया कि संत रविदास नगर का नाम बसपा सरकार ने रखा था और बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे बदलकर फिर भदोही कर दिया. साथ ही उन्होंने सपा पर दलित और पिछड़े महापुरुषों के नाम हटाने का आरोप भी लगाया.

मायावती की मंजूरी क्यों है सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश?

उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की बात हो और मायावती का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है. आज भले ही बसपा का चुनावी ग्राफ पहले जैसा न हो, लेकिन दलित समाज में मायावती की स्वीकार्यता और प्रतीकात्मक महत्व अब भी बेहद मजबूत है. यही कारण है कि जब मायावती किसी सरकारी फैसले की सार्वजनिक सराहना करती हैं, तो उसका असर केवल बसपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहता.

यह संदेश सीधे उस बड़े दलित वर्ग तक पहुंचता है, जो संत रविदास को आस्था और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखता है. राजनीति में कई बार विपक्ष की तारीफ सत्ता के लिए सबसे बड़ा प्रमाणपत्र बन जाती है. इस मामले में भी मायावती का समर्थन भाजपा के लिए वैसा ही राजनीतिक लाभ लेकर आया है.

सपा ने बदला था बसपा का फैसला

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे असहज स्थिति समाजवादी पार्टी की दिखाई देती है. कारण साफ है, बसपा सरकार ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर किया था. लेकिन बाद में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते सपा सरकार ने इसे फिर भदोही कर दिया. अब जब योगी सरकार ने वही नाम दोबारा बहाल कर दिया है, तो भाजपा और बसपा दोनों एक साथ उस पुराने फैसले की याद दिला रहे हैं.

यही वजह है कि यह बहस अब केवल वर्तमान सरकार के फैसले तक सीमित नहीं है. सवाल उस निर्णय पर भी उठ रहे हैं कि आखिर संत रविदास के नाम को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? राजनीतिक विरोधी इसी सवाल को दलित सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे.

PDA की राजनीति के सामने नई चुनौती

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में पेश कर रही है. अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और दलित भागीदारी की बात करते हैं. लेकिन राजनीति केवल वर्तमान के नारों से नहीं चलती. अतीत के फैसले भी समय-समय पर लौटकर सामने आते हैं.

भाजपा अब यही संदेश देने की कोशिश करेगी कि जिस संत रविदास के सम्मान की बात आज हर दल कर रहा है, उसी जिले का नाम सपा सरकार ने बदल दिया था. ऐसे में PDA के राजनीतिक नैरेटिव के सामने यह सवाल बार-बार खड़ा किया जाएगा कि क्या सपा का रिकॉर्ड उसके वर्तमान दावों से मेल खाता है?

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की एक और कड़ी

2014 के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में केवल विकास या हिंदुत्व की राजनीति नहीं की, बल्कि सामाजिक प्रतीकों पर भी लगातार काम किया है. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, निषादराज, महाराजा सुहेलदेव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, संत कबीर और अब संत रविदास जैसे महापुरुषों के नाम और विरासत को प्रमुखता देकर भाजपा ने अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश की है.

संत रविदास नगर का नाम बहाल करना भी उसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. अब मायावती के समर्थन ने इस फैसले को और अधिक राजनीतिक मजबूती दे दी है.

2027 की लड़ाई में कितना असर पड़ेगा?

उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. पिछले एक दशक में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दलित समाज के एक बड़े हिस्से का समर्थन भाजपा को मिला है. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी लगातार दलित आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. ऐसे समय में संत रविदास नगर का मुद्दा भाजपा को यह कहने का अवसर देता है कि उसकी सरकार दलित महापुरुषों को सम्मान दे रही है. वहीं सपा के सामने चुनौती होगी कि वह PDA की राजनीति के साथ-साथ अपने पुराने फैसलों पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दे.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार चुनावी लड़ाई किसी बड़े आंदोलन से नहीं, बल्कि ऐसे प्रतीकों से प्रभावित होती है जो समाज के भीतर सम्मान और पहचान से जुड़े होते हैं. संत रविदास नगर का नाम बहाल होना भी ऐसा ही एक राजनीतिक संदेश है और जब इस फैसले पर मायावती जैसी दलित राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेता की सार्वजनिक मुहर लग जाती है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है.

भावेष पांडेय

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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