Opinion: गोरखपुर में मारपीट, अखिलेश की मौजूदगी में गाली-गलौज, PDA की बात कर रही सपा में नहीं थम रही अराजकता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को सामाजिक न्याय, सम्मान और हिस्सेदारी की राजनीति के तौर पर पेश कर रहे हैं.

डॉ. सुनील कुमार मिश्र

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को सामाजिक न्याय, सम्मान और हिस्सेदारी की राजनीति के तौर पर पेश कर रहे हैं. इसके लिए वो PDA को प्रेम, दया और अपनापन की परिभाषा में गढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के भीतर से ही सामने आ रही घटनाओं की एक सीरीज ने इस राजनीतिक संदेश के सामने असहज सवाल खड़ा कर दिया है.

गोरखपुर की घटना इसका ताजा उदाहरण है. 3 अक्टूबर को सपा की ओर से ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. लेकिन लोकतंत्र बचाने का संदेश देने के लिए जुटे मंच पर ही बैठने की जगह को लेकर विवाद हुआ और मामला गाली-गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया. पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के साथ मारपीट और उन्हें थप्पड़ मारे जाने की घटना सामने आई.

नेताओं के बीच हुई थी गाली-गलौज?

लेकिन गोरखपुर को अकेली घटना मान लेना पूरी तस्वीर नहीं बताता. कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की मौजूदगी वाली लखनऊ बैठक में एटा-कासगंज के सपा नेताओं के बीच तीखी बहस और गाली-गलौज का मामला सामने आया था. ये घटना अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुई थी और इस पर अखिलेश यादव की नाराजगी भी सामने आई थी.

हरदोई में भी ऐसा ही मामला सामने आया. यहां सपा नेता शराफत अली ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और जातिगत हमला बोला. हैरानी की बात है कि इन्हीं शराफत अली ने कुछ दिन पहले भी एक महिला नेता को अपमानित किया था.

राष्ट्रीय अध्यक्ष की वायरल हुई थी एक ऑडियो

सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सुभासपा के एक समर्थक को खुलेआम गाली दे रही हैं और उसकी पत्नी का रेप कराने की धमकी दे रही हैं. इसी तरह सपा में मथुरा से लेकर जालौन तक और बांदा से लेकर चंदौली तक कई ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं, जिनमें नेता आपस में ही एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं.

इन घटनाओं को जोड़ने पर एक राजनीतिक सवाल जरूर सामने आता है कि क्या PDA का सामाजिक संदेश पार्टी के संगठनात्मक व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है? सपा के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा से राजनीतिक मुकाबले की नहीं है. उससे पहले चुनौती अपने संगठन में संवाद, अनुशासन और आपसी सम्मान कायम रखने की है. PDA अगर सम्मान और हिस्सेदारी की राजनीति का संदेश है, तो उसके मंचों और बैठकों में लगातार सामने आते विवाद उस संदेश को कमजोर करने वाले दृश्य जरूर पैदा करते हैं.

2027 से पहले ये अंतर और महत्वपूर्ण हो जाता है. जनता के सामने कोई भी राजनीतिक दल अपने नारों से नहीं, बल्कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यवहार से भी परखा जाता है. बाहर ‘लोकतंत्र बचाओ’ का अभियान और भीतर कुर्सी को लेकर हाथापाई, पार्टी बैठकों में गाली-गलौज और नेताओं के बीच सार्वजनिक टकराव- इन विरोधाभासों का जवाब अंततः सपा नेतृत्व को ही देना होगा.

PDA की राजनीति का दावा जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी संगठनात्मक मर्यादा की भी है. सवाल ये नहीं कि सपा के भीतर मतभेद क्यों हैं- हर दल में होते हैं. सवाल ये है कि क्या उन मतभेदों को संवाद से सुलझाने की संस्कृति मजबूत हो रही है या वो बार-बार सार्वजनिक टकराव का रूप ले रहे हैं.

(लेखक अतर्रा पी.जी. कॉलेज, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वो समसामयिक विषयों और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

