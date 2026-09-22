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Opinion: चुनावी रथ के भगवा रंग पर अखिलेश की असहजता, पारंपरिक समीकरणों के टूटने का भय

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Opinion: चुनावी रथ के भगवा रंग पर अखिलेश की असहजता, पारंपरिक समीकरणों के टूटने का भय

UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए रथ इन दिनों चर्चा में है. कुछ इसे लाल बता रहे हैं, कुछ भगवा ज्यादा बता रहे हैं. मायावती कहती हैं कि रथ में सपा का लाल कम और आरएसएस-भाजपा का भगवा ज्यादा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 22, 2026, 09:14 PM IST

Opinion: चुनावी रथ के भगवा रंग पर अखिलेश की असहजता, पारंपरिक समीकरणों के टूटने का भय

UP Election 2027

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आचार्य डॉ. चंद्रांशु जी महाराज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए रथ इन दिनों चर्चा में है. कुछ इसे लाल बता रहे हैं, कुछ भगवा ज्यादा बता रहे हैं. मायावती कहती हैं कि रथ में सपा का लाल कम और आरएसएस-भाजपा का भगवा ज्यादा है. ओम प्रकाश राजभर भी इसी सुर में बोल चुके हैं. अखिलेश का जवाब है कि रथ लाल है और जो भगवा देख रहे हैं उन्हें आंखों का इलाज कराना चाहिए. बहस बस के रंग तक सिमट जाती तो बात छोटी रहती. लेकिन सवाल इससे बड़ा है. आखिर भगवा रंग से इतनी असहजता क्यों है? अगर कोई बस, झंडा या रथ भगवा दिख जाए तो समस्या क्या है?

भगवा कोई चुनावी चिह्न नहीं है जिसे किसी एक दल ने पेटेंट करा लिया हो. ये त्याग, संयम और बलिदान का रंग है. संन्यासी का वस्त्र भगवा होता है. अग्नि की ज्वाला भगवा होती है. सूर्योदय का आकाश भी कई बार इसी रंग में रंगा दिखता है. सनातन परंपरा में भगवा को राजस और तामस से ऊपर उठकर साधना का संकेत माना गया. इसे केवल मंदिर या मठ तक सीमित करना उतना ही अधूरा है जितना इसे किसी राजनीतिक पार्टी का एकाधिकार बताना. रंग किसी समुदाय का शत्रु नहीं होता. शत्रु वो सोच होती है, जो रंग को देखकर पहले वोट बैंक गिनने लगे.

अखिलेश में दिखाई देती है बेचैनी

यहीं अखिलेश यादव की बेचैनी दिखाई देती है. उन्हें लगता है कि भगवा को स्वीकार करना मुस्लिम मतदाता को नाराज कर देगा. इसलिए रथ के रंग पर उठे सवाल पर तुरंत बचाव आता है, रंगों की परिभाषा बदल जाती है और आरोप लगाने वालों को वर्णांध कहा जाता है. ये प्रतिक्रिया रंग की वैज्ञानिक पहचान से ज्यादा राजनीतिक गणना की है. जो नेता खुद को सनातनी कहने में हिचकते हैं, वो हिंदू प्रतीकों का नाम तब लेते हैं, जब उन्हें सनातन पर चोट करनी हो या प्रेस कांफ्रेंस में व्यंग्य कसना हो. प्रतीक तब काम के लगते हैं जब उनसे विरोध गढ़ा जा सके. जब वही प्रतीक सहज स्वीकृति मांगते हैं, तब वो ‘सांप्रदायिक’ हो जाते हैं.

ये दोहरा मापदंड नया नहीं है. सालों से एक वर्ग ने भगवा को केवल सत्ताधारी दल से जोड़कर देखा है. नतीजा ये हुआ कि एक प्राचीन सांस्कृतिक रंग चुनावी हथियार बन गया. भाजपा ने भगवा का राजनीतिक उपयोग किया, ये सच है. लेकिन उपयोग से रंग की स्मृति मिट नहीं जाती. लाल रंग कम्युनिस्टों और समाजवादियों से जुड़ा, फिर भी कोई ये नहीं कहता कि लाल बस चलाना किसी विचारधारा का समर्पण है. फिर भगवा पर अलग नियम क्यों?

उत्तर सीधा है. उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित में अल्पसंख्यक वोट को एक स्थिर जमा पूंजी की तरह देखा जाता रहा है. उस पूंजी को बचाने के लिए बहुसंख्यक प्रतीकों से दूरी जरूरी लगती है. दूरी इतनी कि रंग भी संदेह पैदा कर दे. ये डर बताता है कि राजनीति संस्कृति से बात नहीं कर रही, संस्कृति को वोट के हिसाब से तोल रही है. जो नेता सनातन को केवल आलोचना के लिए याद करते हैं, वो उसकी व्यापक धारा को स्वीकार नहीं कर पाते. स्वीकार करने का अर्थ मंदिर जाना भर नहीं है. स्वीकार करने का अर्थ ये भी है कि बलिदान का रंग किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं खड़ा किया जाएगा.

रंग से क्यों डरना? 

रथ महंगा हो या सस्ता, पंद्रह मीटर लंबा हो या उससे बड़ा, उसकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका संदेश होता है. यदि संदेश ये है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक साथ चलेंगे, तो रंग से क्यों डरना? यदि संदेश यह है कि सनातन प्रतीक छूने से गठबंधन टूट जाएगा, तो समस्या रथ की नहीं, उस सोच की है जो समाज को रंगों में बांटकर रखती है. भगवा से चिढ़ दरअसल रंग से नहीं, उस इतिहास से है जिसमें त्याग को साम्प्रदायिकता का पर्याय बना दिया गया.

भारत के गांव-गांव में साधु के वस्त्र पर कोई वोट नहीं मांगता. मेले में भगवा ध्वज देखकर कोई मतदाता अपनी पहचान नहीं बदलता. रंग तब जहर बनता है जब नेता उसे जहर बताने लगते हैं. अखिलेश यादव यदि रथ को लाल कहते हैं तो कहें. लेकिन भगवा को शत्रु मानने की आदत छोड़नी होगी. बलिदान का रंग किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है. न वो किसी मतदाता को छीनता है, न किसी आस्था को कम करता है. जो इससे डरता है, वो रंग से नहीं, अपनी राजनीतिक सीमा से डरता है.

(आचार्य चंद्रांशु राम कथा वाचक हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी पैठ रखते हैं. विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैनलिस्ट के रूप में बोलते हैं और लेखन करते हैं.)

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