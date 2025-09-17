Add DNA as a Preferred Source
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी

आरएसएस के एक सामान्य प्रचारक से लेकर गुजरात के सीएम और फिर देश का पीएम बनने तक के मोदी के सफर में अमित शाह हर पड़ाव पर उनके साथ रहे हैं. जानें दोनों की दोस्ती की खूबसूरत कहानी...

आदित्य पूजन

Updated : Sep 17, 2025, 04:56 PM IST

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी

PM Narendra Modi and Amit Shah

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए. इसको लेकर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं. देश और विदेश की शख्सियतों ने मोदी को शुभकामना संदेश भेजे हैं. एक दिन पहले यानी मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने मोदी से मिली एक पुरानी सीख के बारे में बताया. शाह ने कहा कि मोदी ने उन्हें सिखाया कि संगठन में खुद से पहले कार्यकर्ता होते हैं. विश्वास, अपनापन और समर्पण संगठन की आत्मा होते हैं. जन्मदिन के अवसर पर जब बाकी दुनिया प्रधानमंत्री की अच्छाइयों और उपलब्धियों का बखान कर रही है, शाह ने उनके जीवन के ऐसे पहलू के बारे में बताया जिसकी जानकारी शायद ही किसी के पास हो. 

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती ही ऐसी है. दोनों एक-दूसरे के मन की बात समझते हैं. दोनों के कई राज हैं जो एक-दूसरे के सीने में कैद हैं. विश्वास और समर्पण ऐसा कि मोदी की कही हर बात शाह के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है. आरएसएस के एक सामान्य प्रचारक से लेकर गुजरात के सीएम और फिर देश का पीएम बनने तक के मोदी के सफर में शाह हर पड़ाव पर उनके साथ रहे हैं. मोदी ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था और उनके करीबियों ने भी आंखें फेर ली थीं.

यह भी पढ़ें- ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, कहा- 'शानदार काम कर रहे हैं'

जब पहली बार मिले मोदी और शाह

समृद्ध व्यवसायी परिवार में पैदा हुए अमित शाह और वड़नगर में चाय बेचने वाले पिता के घर में जन्मे नरेंद्र मोदी की दोस्ती की कहानी कुछ ऐसी ही है. इसकी शुरुआत 1982 में हुई जब अमित शाह नारदपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मीटिंग में पहली बार मोदी से मिले थे. तब मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और शाह छात्र राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे. तब ये एक मुलाकात भर थी. करीब आने की शुरुआत करीब दो साल बाद हुई जब मोदी अहमदाबाद के जिला प्रचारक बने. इस दौरान शाह लगातार उनके संपर्क में रहे. मोदी युवाओं से संबंधित मुद्दों पर ज्यादा मुखर रहते थे और उन्हें संघ से जोड़ने के लिए नियमित कार्यक्रम करते थे. इसमें शाह की लगन और मेहनत से मोदी काफी प्रभावित हुए. मोदी जब गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री बनाए गए, तब उन्हें ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो संगठन के विस्तार के लिए रणनीति बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक के काम कर सकें. अमित शाह इस पैमाने पर खरे उतरे क्योंकि वे मेहनती थे. उनके पास नए आइडिया थे और वे काम को पूरा किए बिना शांत नहीं रहते थे. शाह का ये गुण मोदी को भा गया और आज तक भा रहा है. वे मोदी की कोर टीम का हिस्सा बन गए. ये सिलसिला आज तक जारी है.

यह भी पढ़ें- 75 के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जानिए कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफर

मोदी की रणनीति, शाह की मेहनत

1987 में अहमदाबाद नगरपालिका का चुनाव मोदी और शाह की दोस्ती की पहली सियासी परीक्षा थी. तब अहमदाबाद नगरपालिका पर कांग्रेस का एकछत्र राज था. कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने के लिए मोदी ने इस चुनाव में खास रणनीति बनाई थी. उन्होंने अहमदाबाद के उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया जहां प्रवासी मजदूर ज्यादा रहते थे. कई ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी. बूथ मैनेजमेंट के तहत हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई. मोदी की रणनीति को कामयाब बनाने के लिए शाह ने दिन-रात एक कर दिया. तब चौक-चौराहों पर बीजेपी के पोस्टर लगाना भी मुश्किल होता था. कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसा करने से रोकते थे. कहा जाता है कि मोदी और शाह की जोड़ी रात के अंधेरे में निकलती थी. वे किसी एक इलाके में पहुंचते और रात भर में पूरे इलाके को बीजेपी के झंडों और पोस्टर-बैनर से पाट देते. नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 127 में से 67 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया. मोदी ने चुनाव प्रबंधन में बूथ मैनेजमेंट का इस्तेमाल पहली बार यहीं किया जिसे शाह ने अमलीजामा पहनाया.

खुद को साबित करने का मिला मौका

अब बारी थी अमित शाह के बीजेपी में औपचारिक एंट्री की. कहा जाता है कि इसमें भी मोदी की अहम भूमिका रही थी. गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रह चुके शंकरसिंह वाघेला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन वे पार्टी दफ्तर में बैठे थे. मोदी एक युवक के साथ आए और कहा कि आप इन्हें पार्टी का कोई काम दे सकते हैं. वो युवक अमित शाह ही थे. सियासी एंट्री के बाद खुद को साबित करने का मौका भी शाह को मोदी के जरिये ही मिला. 1991 में लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने आए तो उन्हें जिताने की जिम्मेदारी मोदी के कंधों पर थी. तब अमित शाह ने मोदी से कहा था कि आडवाणी जी से कह दीजिए, वे एक बार भी गांधीनगर नहीं आएंगे, तब भी उनकी जीत निश्चित है. मोदी-शाह की जोड़ी के बूते इस चुनाव में आडवाणी की जीत हुई.

स्कूटर से बनाया पार्टी का संगठन

1995 के बाद गुजरात में बीजेपी के मजबूत संगठन का श्रेय भी इसी जोड़ी को दिया जाता है. बताया जाता है कि उस समय शाह के पास एक स्कूटर थी. मोदी उनके साथ इस पर बैठकर दूर-दराज के गांवों में पहुंचते और आम लोगों से बीजेपी से जुड़ने की अपील करते. उन्होंने इसके लिए भी खास रणनीति बनाई थी. वे पंचायत चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों से मिलते और उसे पार्टी से जोड़ लेते. दोनों ने इस दौरान हजारों किलोमीटर की यात्रा की और सैकड़ों गांवों में पहुंचे. उन्होंने गांव-खेड़ों तक बीजेपी के संगठन का विस्तार कर दिया, जिसका फायदा आज भी पार्टी को मिलता है.

यह भी पढ़ें- PM Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमित शाह का बड़ा तोहफा, दिल्ली को आज मिलेंगी 15 नई परियोजनाएं

हर हाल में एक-दूसरे का साथ

मोदी-शाह की दोस्ती में कामयाबियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस दोस्ती को कई इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ा. जब मोदी को गुजरात से राजनीतिक रूप से बाहर किया गया, तब अधिकांश लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया. अमित शाह ने ऐसा नहीं किया. मुश्किल समय में भी शाह लगातार अपने मित्र के संपर्क में बने रहे. मोदी ने भी मित्रता का धर्म निभाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं की. सरखेज विधानसभा सीट के लिए चुनाव के समय उन्होंने अमित शाह के नाम पर वीटो लगा दिया. ये चुनाव जीतकर शाह पहली बार विधायक बने थे. फिर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जब अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का निर्देश मिला, तब मोदी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे. मोदी ने शाह को निर्दोष बताया और उनकी गैरहाजिरी में उनके परिवार का ध्यान रखा. तभी उन्होंने शाह को देशभर में दौरे करने की सलाह दी थी जो आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री में मददगार बनी.

शाह की भविष्यवाणी

कम ही लोगों को पता है कि शाह ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सालों पहले कर दी थी. ये उन दिनों की बात है जब दोनों गुजरात में पार्टी का विस्तार करने के काम में लगे थे. कहा जाता है कि दोनों अक्सर एक होटल जाया करते थे. दोनों साथ बैठकर चाय पीते और जलेबी खाते. इसी दौरान शाह ने अचानक ही एक दिन मोदी से कहा कि वे भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. तब तो ये बात जलेबी की मिठास और ठहाकों में घुल गई थी, लेकिन आगे चलकर सही साबित हुई. ये खास इसलिए है क्योंकि मोदी तब तक विधायक भी नहीं बने थे. मोदी जब पहली बार सीएम बने तो उन्होंने 37 साल के शाह को गृह मंत्री बनाने के साथ 10 विभागों की जिम्मेदारी दी. मोदी प्रधानमंत्री बने तो शाह पहले पार्टी अध्यक्ष और फिर देश के गृह मंत्री बने.

