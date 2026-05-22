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ऑपरेशन बद्र के अंत की ‘शुरुआत’: कैप्टन अमित भारद्वाज और तोलोलिंग की ऐतिहासिक जंग

ताशी नामग्याल की सतर्कता से शुरू हुई कारगिल की दास्तान, कैप्टन अमित भारद्वाज के आत्म बलिदान से गुजरते हुए, तोलोलिंग की ऐतिहासिक विजय गाथा तक पहुंचती है. यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी और सुरक्षित सीमाएं मुफ्त में नहीं मिली हैं.

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Dhara Pandey

Updated : May 22, 2026, 07:05 PM IST

ऑपरेशन बद्र के अंत की ‘शुरुआत’: कैप्टन अमित भारद्वाज और तोलोलिंग की ऐतिहासिक जंग

मेजर विवेक गुप्ता (लेफ्ट) और कैप्टन अमित भारद्वाज (राइट) की फाइल फोटो.

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मई, 1999 के शुरुआती दिन थे. लद्दाख के बटालिक सेक्टर के 'गरकोन' गांव के रहने वाले ताशी नामग्याल हर रोज की तरह अपने खोए हुए याक को ढूंढने के लिए पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे. कारगिल की चोटियां बर्फ के महीनों में अमूमन पूरी तरह सुनसान रहती थीं. 1972 के शिमला समझौते (Shimla Agreement) के बाद दोनों देशों के बीच एक अलिखित सैन्य सहमति (Gentleman's Agreement) थी, जिसके तहत भीषण ठंड और भारी बर्फबारी के कारण दोनों सेनाएं सर्दियों में अपनी अग्रिम चौकियां खाली कर नीचे आ जातीं और मई में बर्फ पिघलने पर वापस ऊपर पहुंच जातीं.

लेकिन उस सुबह, जब ताशी ने दूरबीन से पहाड़ों की चोटियों को देखा, तो उसे कुछ अजीब हलचल दिखाई दी. कुछ लोग पत्थरों को तोड़ रहे थे, बर्फ साफ कर रहे थे और वहां बंकर जैसी आकृतियां बना रहे थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन चोटियों पर ऊपर जाने वाले रास्ते में भारतीय सीमा की तरफ से पैर के कोई निशान नहीं थे. इसका सीधा सा मतलब था कि वे लोग पाकिस्तान की तरफ से वहां पहुंचे थे.

उनमें से कुछ ने पठानी सूट तो कुछ ने Camouflage वाले कपड़े पहन रखे थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे.
नौजवान ताशी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत पास की भारतीय सैन्य चौकी को इस संदिग्ध हलचल की सूचना दी. शुरुआती तौर पर भारतीय सेना ने इसे घुसपैठियों या आतंकवादियों की एक छोटी सी टोली समझा, जो कि 90 के दशक में आम ही था लेकिन फिर भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 4 जाट रेजिमेंट के छह जवानों का एक छोटा सा गश्ती दल (Patrol) भेजा गया. लेकिन जब यह गश्ती दल काकसर सेक्टर के बजरंग पोस्ट के पास पहुंचा, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. गोला-बारूद खत्म होने के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया. जब इस गश्ती दल का बेस कैंप से संपर्क पूरी तरह टूट गया, तब भारतीय सेना को इस बात का अहसास हुआ कि मामला गंभीर है. भारतीय सेना ने अपने इस खोए हुए गश्ती दल को ढूंढने और दुश्मन की टोह लेने के लिए अपनी एक और टुकड़ी को आगे भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अमित भारद्वाज.

काकसर का वह खूनी मिशन और कैप्टन अमित का सर्वोच्च बलिदान

14 मई को बजरंग पोस्ट की तरफ रवाना हुई कैप्टन सौरभ कालिया की टुकड़ी जब वापस नहीं आई तब 17 मई, 1999 को ककसार सेक्टर की बर्फीली और कठिन पहाड़ियों पर एक खोजी अभियान शुरू किया गया. कैप्टन अमित अपने साथ 30 जवानों की एक टुकड़ी लेकर रात के अंधेरे और शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में काकसर की चोटियों की तरफ बढ़ चले.

जैसे ही वे बजरंग पोस्ट के करीब पहुंचे,तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिये वहाँ पहले से हथियारों से लैस होकर बैठे हैं. इस स्थिति कि कल्पना न केवल कैप्टन अमित भारद्वाज को बल्कि भारत में किसी को नहीं थी. चूंकि अब बेस में इस भयावह स्थिति की सही जानकारी पहुंचाना अधिक ज़रूरी था इसलिए कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपनी टुकड़ी की फ़ॉर्मेशन को इस तरह रखा कि मोर्चा भी संभाला जा सके और सही नम्बर्स की सूचना भी दी जा सके. उन्होंने भांप लिया था कि जैसी घुसपैठ की सूचना फ़ौज को मिली थी और जैसी स्थिति यहाँ थी, उसमें ज़मीन आसमान का अन्तर था. वहाँ पर लगभग तीन सौ पाकिस्तानी घुसपैठिये और सैनिक घात लगाकर बैठे थे.

एक अच्छे लीडर की भांति उन्होंने अपनी टुकड़ी को सुरक्षित नीचे जाने का आदेश दिया लेकिन वो ये भी समझ चुके थे कि बिना दुश्मन को उलझाए ऐसा कर पाना नामुमकिन था. और उसके बाद हुआ कारगिल युद्ध का पहला ख़ूनी मंज़र जिसे आज 26 सालों बाद भी उस तरह की पहचान नहीं मिली! हालाँकि उसका एक कारण यह भी था कि तब तक आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी.

कैप्टन अमित ने बिना एक पल की देरी किए खुद को इस मौत के खेल में झोंक दिया. उन्होंने कवर देने का फ़ैसला किया, उनके इस फ़ैसले को देखकर उनके साथी हवलदार राजवीर सिंह ने भी उन्हें छोड़कर वापस लौटने से मना कर दिया. इसी 'कवरिंग फायर' (Covering Fire) की आड़ में कैप्टन अमित की टुकड़ी के सभी 29 जवान सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब रहे. सैकड़ों दुश्मनों के सामने ये जांबाज़ अंत तक लड़ते हुए शहीद हुए लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से शुरू हुई, कहानी कारगिल युद्ध की,जिसे पाकिस्तान ने कभी युद्ध नहीं माना. इससे भी दुखद यह था कि उन जाँबाज़ों के शरीर वहाँ लम्बे समय तक पड़े रहे, इसमें किसी की ग़लती नहीं थी, परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं.

चूंकि वह इलाका पूरी तरह से दुश्मन के control में था इसलिए कैप्टन अमित भारद्वाज के पार्थिव शरीर को तुरंत वापस लाना संभव नहीं हुआ. शहादत के लगभग 56 दिन बाद, 13 जुलाई 1999 को जब उस जगह पर भारतीय सेना काबिज़ हुई तब उनका पार्थिव शरीर बरामद हुआ. शहादत के इतने दिन बीत जाने के बाद भी, कैप्टन अमित के हाथों ने सर्विस वेपन (हथियार)को मजबूती से जकड़ा हुआ था, जैसे वे अब भी दुश्मन पर गोली चलाने के लिए तैयार हों.

ऑपरेशन बद्र (Op Badr): पाकिस्तान की गहरी और नापाक साजिश

पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ की दुखती रग थी सियाचिन. तुरतुक का हाथ से निकलना,विश्व के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में मिली करारी हार उनके मन में गहरे बैठी हुई थी, जिसका बदला उन्होंने कारगिल के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के पीठ में छुरा घोंपकर लिया. जनरल मुशर्रफ़ के नेतृत्व में एक बेहद गुप्त और शातिर कोवेर्ट ऑपरेशन फरवरी 99 में प्लान किया गया, जिसका नाम था 'ऑपरेशन बद्र' (Operation Badr).

पाकिस्तान का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य यह था कि सर्दियों के उस अलिखित समझौते का फायदा उठाकर भारत की खाली पड़ी अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर लिया जाए. इन ऊंचाइयों पर बैठकर वे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1A) को पूरी तरह से अपनी तोपों और मशीनगनों की जद में लेना चाहते थे. अगर वे इस हाईवे को काटने में कामयाब हो जाते, तो सियाचिन ग्लेशियर और लेह-लद्दाख का संपर्क बाकी भारत से पूरी तरह टूट जाता. पाकिस्तान इस मजबूत स्थिति का इस्तेमाल करके कश्मीर मुद्दे पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैकफ़ुट पर लाना चाहता था.

तोलोलिंग की ख़ूनी लड़ाई

पाकिस्तान के 'ऑपरेशन बद्र' को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की और अब ये आधिकारिक शुरुआत थी कारगिल युद्ध की. इस बड़े काउंटर-ऑफेंसिव यानी पलटवार का केंद्र बिंदु बना 'तोलोलिंग' (Tololing). तोलोलिंग की लड़ाई को कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' (Turning Point) माना जाता है. आज जिन भी लोगों ने द्रास के वॉर मेमोरियल को देखा होगा, उन्हें पीछे खड़ी इस चोटी को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज घुसपैठियों की आड़ में यहां तक आ पहुंची थीं!

तोलोलिंग द्रास सेक्टर की सबसे प्रमुख और रणनीतिक चोटी है, जो सीधे नेशनल हाईवे (NH-1A) के ऊपर खड़ी थी. यहां बैठे पाकिस्तानी सैनिक आसानी से भारतीय रसद और सेना के वाहनों को निशाना बना रहे थे. इसलिए जब तक तोलोलिंग पर कब्जा नहीं होता, तब तक कारगिल युद्ध जीतना नामुमकिन था.

शुरुआती असफलताएं और भीषण परिस्थितियां

20 मई को तय किया गया कि तोलोलिंग की रिजलाइनको क्लियर करना होगा और यह जिम्मा मिला 8 सिख और 1 नागा को, भीषण गोलाबारी ने उन दोनों को ही कामयाब नहीं होने दिया. 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग टॉप पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया लेकिन खड़ी चढ़ाई, भारी बर्फबारी और ऊपर बंकरों में छिपे दुश्मन की 'डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट' (Direct Line of Sight) के कारण भारतीय जवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. दुश्मन के पास आधुनिक नाइट-विजन उपकरण और भारी मशीनगनें थीं,आख़िर उनकी यह धोखे की तैयारी थी भी कई महीनों की. इधर शहीदों और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी पर तोलोलिंग पर कब्ज़ा अभी सपना ही था.

राजपुताना राइफल्स का ऐतिहासिक हमला

देखते देखते जून का महीना आ चुका था,इसके दूसरे सप्ताह में, 2 राजपुताना राइफल्स (2 Raj Rif) को तोलोलिंग को हर कीमत पर मुक्त कराने का आदेश दिया गया. लेफ्टिनेंट कर्नल रवींद्रनाथ ने एक बेहद आक्रामक और साहसिक योजना बनाई. 

यह हमला दो दिशाओं से एक साथ शुरू हुआ. चार्ली (C) कंपनी का नेतृत्व कर रहे मेजर विवेक गुप्ता दक्षिण-पूर्वी (SE) रास्ते से आगे बढ़े, जबकि मेजर मोहित सक्सेना अपनी डेल्टा (D) कंपनी के साथ दक्षिण-पश्चिमी (SW) दिशा से बढ़े. मेजर मोहित सक्सेना की टुकड़ी ने सूझबूझ से आगे बढ़ते हुए पॉइंट 4590 पर अपनी पकड़ बना ली.

लेकिन दूसरी ओर चार्ली कंपनी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा था. जैसे-जैसे जवान चोटी के करीब पहुंचे, लड़ाई 'क्लोज-क्वार्टर बैटल' में बदल गई. इस दौरान मेजर विवेक गुप्ता दुश्मन की मीडियम मशीन गन (MMG) की ज़द में आ गए. 

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे सामने से लड़ते रहे और उन्होंने 'तोलोलिंग टॉप' पर कब्जा कर लिया. शहीद होने से ठीक पहले उन्होंने अपने यंग फेलो ऑफिसर को कहा कि वे CO (कमांडिंग ऑफिसर) को इस जीत की सूचना दें ताकि किसी भी संभावित पलटवार का सामना करने के लिए तैयारी  रहे.

मुझे आज भी याद है कि उस वक़्त के अखबार उन तस्वीरों से भरे थे जिनमें पूरे यूनिफार्म में अपने पति, शहीद मेजर विवेक गुप्ता के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करती उनकी पत्नी दिखाई दे रही थीं. उस वक़्त की अनेक मार्मिक तस्वीरों में एक ये तस्वीर भी थी जिसने भारत को आंसुओं से भर दिया था.

मेजर विवेक गुप्ता के बाद, कैप्टन मृदुल कुमार ने कमान संभाली,दुश्मन के पलटवार का मुकाबला करने के लिए उनकी कंपनी को तोलोलिंग टॉप पर तैनात किया गया. बाद में बाकी की टुकड़ियों को तोलोलिंग (पॉइंट 4590) को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए भेजा गया.

13 जून: विजय का शंखनाद

13 जून 1999 की सुबह, 2 राजपुताना राइफल्स ने तोलोलिंग टॉप पर दोबारा पूरे गर्व के साथ भारत का तिरंगा लहराया. यह कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की पहली सबसे बड़ी और निर्णायक जीत थी. इस ऐतिहासिक फतह के लिए भारत ने 3 अधिकारियों, 4 जेसीओ (JCOs) और 16 जवानों को खोया, जबकि 41 जवान घायल हुए. अंततः 17 जून तक पूरे तोलोलिंग को दुश्मनों से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया और यहीं से भारतीय सेना का 'विजय मार्च' शुरू हुआ, इस जीत ने पाकिस्तान के 'ऑपरेशन बद्र' की रीढ़ तोड़ दी.

वीरों की अमर विरासत

तोलोलिंग की जीत ने भारतीय सेना के मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. इसके बाद एक-एक करके टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और काकसर की उन चोटियों को वापस जीत लिया गया जहां कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था.

कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपनी छोटी सी जिंदगी में वह मुकाम हासिल किया जो सदियों में कोई एक कर पाता है. जयपुर में आज उनकी याद में एक भव्य स्मारक है और उनका परिवार 'शहीद अमित भारद्वाज मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट' के जरिए गरीब बच्चों की मदद कर उनके नाम को सार्थक करता जा रहा है.

ताशी नामग्याल की सतर्कता से शुरू हुई कारगिल की दास्तान, कैप्टन अमित भारद्वाज के आत्म बलिदान से गुजरते हुए, तोलोलिंग की ऐतिहासिक विजय गाथा तक पहुंचती है. यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी और सुरक्षित सीमाएं मुफ्त में नहीं मिली हैं.

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