रीलबाजी, रफ्तार, स्टंट, सड़क पर मौत का तांडव, आखिर कब होगी इन दोषियों को सजा?

Social Media Madness: एक सिंगल मां हाथ जोड़कर विनती कर रही है...उसके जवान बेटे की एक रीलबाज नाबालिग ड्राइवर ने अपनी स्कॉरपियो एन से उड़ा दिया. मां के जीवन की एकमात्र आस को बुझा दिया.

एक सिंगल मां हाथ जोड़कर विनती कर रही है...उसके जवान बेटे की एक रीलबाज नाबालिग ड्राइवर ने अपनी स्कॉरपियो एन से उड़ा दिया. मां के जीवन की एकमात्र आस को बुझा दिया, लेकिन दो दिन बाद ही नाबालिग बोर्ड एग्जाम के लिए जमानत पर बाहर है. लाइक-व्यू-कमेंट का चक्रव्यूह आम लोगो की जान से खेल रहा है. समय है इसपर फुल स्टॉप लगाने का.

थोड़ा, दिमाग पर जोर डालिए कुछ याद आया, पुणे का पोर्शे कांड. वहां भी 17 साल के बिल्डर के बिगडैल नाबालिग ने दो इंजीनियर्स को अपनी गाड़ी के टायर तले कुचल दिया था. जुवलाइन कोर्ट के जज ने एक लंबा सा निबंध लिखने को कहा, और जमानत दे दी. मीडिया में हल्ला होने के बाद कुछ समय जुवलाइन जेल में रहा, अभी जमानत पर बाहर है. इसी तरह का एक केस मुंबई में भी आया था, यहां भी अमीर पिता की बिगड़ैल औलाद ने तेज रफ्तार सुपर कार से दंपती के स्कूटर को टक्कर मार दी. बुजुर्ग दंपत्ती बुरी तरह घायल हुए. सोशल मीडिया पड़ताल से पता चला की नबालिग को खतरनाक स्टंट और तेज रफ्तार के वीडियो बनाने का चस्का था.

यदि हम पिछले तीन साल के रोड-रेज के केस उठाकर देखेंगे, तो साफ पता चलेगा कि रील-रफ्तार-स्टंट के चक्कर पर सड़क पर मौत घूम रही है और इस मौत के जिम्मेदार हम और आप ही हैं जो अपने नाबालिगों के हाथ में कार की चाबी देने से पहले ये नहीं सोचते कि आखिर नियम बनाए क्यों गए हैं.

रील का नशा दिखावे की दौड़- मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देर की चमक, लाइक-व्यू और कमेंट का चस्का और हीरो बनने का दिखावा. बस इस कॉकटेल ने पिछले कुछ बरसों में युवा ही नहीं नाबालिग किशोरों को भी बर्बाद कर दिया है. एक दूसरे को खतरनाक चैलेंज दिए जा रहे हैं. स्पोर्ट्स कार, एसयूवी या कहिए थार हाथ में आ गई तो हीरोगिरी दिखानी ही है. फिर हीरो बन गए तो वायरल होना ही है. बस इसी चक्कर में सब बेड़ागर्क हो रहा है. जिस पर बड़े भी अपने बच्चों को रोकने की जगह छाती फुलाकर जानपहचान के लोगों, रिश्तेदारों को बताते हैं, जैसे औलाद रोड रेज नहीं ऑलंपिक में मेडल लेकर आ रही हो.

रफ्तार का मनोविज्ञान- सुपरमेन होने का भ्रम- बचपन से कार्टून-फिल्मों में देखा है सुपरमेन हो या बेटमेन या शक्तिमान...उनकी शक्ति का स्त्रोत उनकी तेज रफ्तार है. बस कुंद दिमाग के नाबालिग-युवा और उनके अभिभावक इसी भ्रम में फंसे हैं कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाला उनकी औलाद हीरो है. कई पालक तो अपने बच्चों को उकसाते नजर आते हैं.

अभिभावकों को होनी चाहिए सजा- वो अभिभावक जो नाबालिगों के हाथ में चार पहिया वाहनों की चाबी देते हैं, कार्यवाही तो उनके खिलाफ भी होनी ही चाहिए. आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए. आखिर नियम कानून तो उन्होंने तोड़े हैं, नाबालिग के हाथ में चाबी देकर. दिल्ली में 23 वर्षीय साहिल धनरेशा जो अपनी मां के जीवन का एकमात्र सहारा था वो नाबालिग की एसयूवी का शिकार हो गया. इस स्कॉरपियों एन के नाम पर एक दो नहीं दस से ऊपर तेज रफ्तार के चालान दर्ज थे. दस से ज्यादा चालान से मतलब साफ है अभिभावकों को पता था उनका नाबालिग सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन वो ना सिर्फ चुप थे बल्कि नाबालिग के हाथ में बार-बार चार पहिया की चाबियां आ रही थीं.

समाजिक असमानता- कानून का दुरउपयोग- तेज रफ्तार का सीधे तरीके से समाजिक असमानताओं से जुड़ी हुई है. स्पोर्ट्स काम, एसयूवी हो या थार...इन्हें चलाने वाले युवा हो या नाबालिग अतंतः है अमीरजादे. वो जिनके लिए नियम-कायदा-कानून कोई मायने नहीं रखता. महंगी गाड़ी, प्रभावशाली परिवार और कुछ नहीं होगा का नशा. उनके अंदर ये गुरूर भर देता है कि सड़क पर जान सस्ती है और ताकतवर बच सकते हैं. वो नहीं तो उनके अभिभावक कानून की पतली गलियां निकालकर उन्हें बचा ही लेगें.

इसलिए जरूरी है कि सड़क पर रीलबाजी करने वालो के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाए. यदि कोई नाबालिग अपनी कम उम्र के कारण सजा दोष से बचता है तो उसके अभिभावको को सजा दी जाए, जिन्होंने नाबालिक के हाथ में चार पहियों की चाबी थमा कानून का उल्घंन किया है.

