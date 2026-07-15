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डिजिटल सीमाएं, सुरक्षित भारत: तकनीक और विकास से बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा की नई तस्वीर

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव आया है. आज सीमा सुरक्षा केवल सैन्य तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी आधुनिकीकरण, डिजिटल निगरानी और सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी शामिल है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 15, 2026, 11:16 AM IST

डिजिटल सीमाएं, सुरक्षित भारत: तकनीक और विकास से बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा की नई तस्वीर

सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान (Image Source- IANS)

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21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी राष्ट्र की सीमाएं केवल भौगोलिक रेखाएं नहीं होतीं, बल्कि वे उसकी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और सामाजिक स्थिरता की पहली सुरक्षा दीवार होती हैं. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा आज व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. अब सीमा सुरक्षा केवल सीमाओं की निगरानी और सैन्य तैयारियों तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि इसमें तकनीकी आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों का सशक्तीकरण, डिजिटल निगरानी और जनसांख्यिकीय संतुलन जैसे महत्वपूर्ण आयाम भी शामिल हो गए हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान भारत ने सीमा प्रबंधन को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सीमा सुरक्षा को केवल बाहरी खतरों से रक्षा का विषय न मानकर इसे आर्थिक सशक्तीकरण और रणनीतिक क्षमता से जोड़ा गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. 

सात देशों से लगती हैं भारत की सीमाएं

भारत लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाला देश है, जिसकी सीमाएं सात देशों बांग्लादेश (4,096 किमी), चीन (3,488 किमी), पाकिस्तान (3,323 किमी), नेपाल (1,751 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), भूटान (699 किमी) और अफगानिस्तान (106 किमी) से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में सीमा प्रबंधन के लिए केवल पारंपरिक सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हो सकते. आधुनिक तकनीक, मजबूत आधारभूत संरचना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय आज समय की आवश्यकता बन चुके हैं. 

भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली क्या है?

भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कस्टम, इमिग्रेशन, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित की गई है. सीमा शुल्क, व्यापार, पहचान और परिवहन से जुड़ी डिजिटल प्रणालियों के समन्वय से सीमा गतिविधियों की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीमा प्रबंधन को आधुनिकीकरण और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली ‘विनिमय’ का शुभारंभ 9 जून 2026 को किया गया.

इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय भूमि पत्तनों को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों की तर्ज पर डिजिटल रूप से एकीकृत करना है. इसमें एकल इलेक्ट्रॉनिक विंडो, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान गेट संचालन और रीयल-टाइम डेटा साझाकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इससे कागजी कार्य में लगभग 90% कमी तथा ट्रकों के प्रतीक्षा समय में 40–60% तक कमी आने की संभावना है. 

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी जरूरी

सीमा सुरक्षा का संबंध केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से भी जुड़ा हुआ है. लंबे समय तक सीमावर्ती क्षेत्रों को केवल संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक रूप से मजबूत सीमावर्ती समाज ही राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थायी आधार बन सकता है. रोजगार के अवसर, बेहतर सड़क और संचार व्यवस्था तथा व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

भूमि पत्तनों के विकास ने इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाला है. वर्तमान में देश में 15 भूमि पत्तन क्रियाशील हैं और भविष्य में अतिरिक्त भूमि पत्तनों के विकास की योजना है. भूमि पत्तनों के माध्यम से होने वाला व्यापार वर्ष 2014 के लगभग 5,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 83,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह वृद्धि केवल व्यापारिक विस्तार का संकेत नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में नीति आधारित प्रयास किए जा रहे हैं. 

उच्चस्तरीय समिति का किया था गठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन की पहल के बाद, भारत सरकार ने 26 मई 2026 को इस विषय पर उच्चस्तरीय समिति का गठन किया. समिति का उद्देश्य अवैध प्रवासन और असामान्य जनसंख्या परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी प्रभावों का अध्ययन कर नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है. इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कर रहे हैं, जबकि इसमें जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं. समिति राष्ट्रीय एकता, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, जनजातीय समुदायों के संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगी. 

भारत की नीति सदैव मानवीय मूल्यों और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की भावना पर आधारित रही है. "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना भारत की सभ्यता का मूल आधार रही है, लेकिन इसके साथ ही किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय विकास की व्यापक रणनीति से जोड़ने का प्रयास और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में स्मार्ट बॉर्डर तथा एकीकृत सीमा प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदम भारत को अधिक सुरक्षित और सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

सीमावर्ती गांव केवल भौगोलिक सीमाओं पर स्थित बस्तियां नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंक्ति हैं. वहां रहने वाले नागरिकों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण सीमा सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज का भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को विकास, व्यापार और राष्ट्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित करने वाला भारत है. सुरक्षित सीमाएं, सशक्त सीमावर्ती समाज और आधुनिक डिजिटल व्यवस्था ही एक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की मजबूत नींव हैं.

लेखक- नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सरकार

 

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