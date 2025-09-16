Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Bihar Election 2025: जब बिहार को मिला था 5 दिन का CM, जीत लिए थे दिल

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

Homeडीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

जब एक पाकिस्तानी दिग्गज लेग स्पिनर ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई तो उसे इसका खामियाजा अपने करियर की सबसे बुरी धुनाई के साथ भुगतना पड़ा था. जानिए आखिर क्या थी पूरी कहानी...

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Sep 16, 2025, 12:11 PM IST

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

Sachin Tendulkar

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ind vs Pak: क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के करियर की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई थी. महज 16 साल की उम्र और पाकिस्तान की धरती, जहां क्रिकेट खेलने को लीजेंडरी बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी सबसे बड़े चैलेंज में से एक मानते थे. इसके बावजूद सचिन ने 'पूत के पांव पालने में दिखाई देने' वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया था. 

सचिन तेंदुलकर ने 1989 के पाकिस्तान दौरे पर टीम इंडिया के लिए कराची टेस्ट मैच में करियर की शुरुआत की थी, जिसमें महज 16 साल की उम्र में उन्होंने इमरान खान (Imran Khan), वसीम अकरम (Wasim Akram) और वकार यूनुस (Waqar Younis) जैसे दिग्गज गेंदबाजों की गेंदों को किसी धुरंधर की तरह बाउंड्री का रास्ता दिखाया था. इस टेस्ट में हेलमेट में यूनुस की गेंद लगने पर घायल होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर ने फिफ्टी ठोकी थी. लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को सचिन के आगमन की सूचना इससे पहले ही बेहद धमाकेदार तरीके से मिल चुकी थी, जब एक पाकिस्तानी दिग्गज लेग स्पिनर ने सचिन को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई और उसे इसका खामियाजा अपने करियर की सबसे बुरी धुनाई के साथ भुगतना पड़ा था. ये लेग स्पिनर थे अब्दुल कादिर. क्या था वो किस्सा चलिए हम आपको बताते हैं.

यह भी पढ़ें- कितनी है सुनील गावस्कर की नेटवर्थ? रिटायरमेंट के बाद कहां से करते हैं कमाई

पहले जान लीजिए मियां कादिर क्या चीज थे?

कादिर को पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के ही नहीं दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में से एक माना जाता है. कहा जाता है कि वे लेग स्पिन में 10 अलग-अलग तरह की गेंद फेंकने में माहिर थे. इस वेरिएशन के कारण ही उनकी फिरकी को खेलना बेहद मुश्किल माना जाता था. कादिर ने पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट मैच में 236 टेस्ट विकेट और 104 वनडे मैच में 132 विकेट चटकाए थे.

अब जानिए सचिन-कादिर की भिड़ंत के बारे में

पाकिस्तान दौरे पर गई टीम इंडिया को 16 दिसंबर, 1989 को पेशावर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे मैच खेलना था. खराब मौसम के कारण यह मैच रद्द हो गया, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ जमा थी. दर्शकों की मांग पर दोनों टीमें 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली वनडे मैच खेलने के लिए तैयार हो गई. इस प्रदर्शनी मैच में सचिन तेंदुलकर जब विकेट पर आए तो उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को जोरदार शॉट लगाने शुरू कर दिए. इस पर कादिर ने उन्हें चैलेंज किया.

यह भी पढ़ें- Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

'उकसाने के लिए दिया था चैलेंज'

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कादिर ने खुद कहा था कि उन्होंने सचिन के उकसाकर आउट करने के लिए उन्हें चैलेंज दिया था. उन्होंने कहा कि भारत को जीत के लिए 5 ओवर में 70 रन की जरूरत थी. मैं सीधा सचिन के पास गया और कहा कि तुम बच्चों को छक्के मार रहे हो. दम है तो मुझे मारकर दिखाओ. इस पर सचिन ने कहा कि आप मुझसे बड़े हैं. आपको कैसे हिट कर सकता हूं. कादिर ने कहा कि इसके बाद अगले ओवर में सचिन ने मेरी गेंदों पर 4 छक्के मारे. उस ओवर की छह गेंद पर सचिन ने 6,0,4,6,6,6 के शॉट लगाए और कुल 28 रन आए. कादिर ने इस मैच में 4 ओवर में 44 रन पिटवाए. इसके साथ ही सचिन ने अब्दुल कादिर की वो 'बेइज्जती' कर दी, जिसके बाद उनका करियर महज 2 सीरीज ही चल  सका और उन्हें टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करनी पड़ी.

मैच फिर भी हार गया भारत

सचिन ने उस मैच में 18 गेंद में 53 रन की ऐसी पारी खेली थी, जिस पर आज की तारीख में कोई भी टी20 क्रिकेट का बल्लेबाज गर्व महसूस करता. हालांकि सचिन की इस धुआंधार के बावजूद टीम इंडिया महज 4 रन से मैच हार गई, लेकिन इसके बाद पूरे दौरे में दर्शक महज 16 साल के उस लड़के को देखने के लिए ही स्टेडियम आए. सचिन के कारण दर्शकों के स्टेडियम आने की यह महज शुरुआत थी, जो साल 2013 तक यूं ही बदस्तूर चलती रही.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
Jagannath Puri Temple: जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
जगन्नाथ पुरी में आज भी क्यों उल्टी लटकी हैं एकादशी देवी, जानिए इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE