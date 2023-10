Happy New Year 2023 Wishes: इन खास SMS, Greetings से दीजिए अपनों को नए साल की शुभकामनाएं

Happy New Year 2023: आज से कुछ ही दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी. नए साल पर इन खूबसूरत शायरियों और ग्रीटिंग्स से प्रियजनों को एडवांस में दें बधाई.

डीएनए हिंदी: आज से 8 दिन बाद साल 2022 के खत्म होते ही साल 2023 की (happy new year wishes 2023) शुरुआत होगी. हर साल की तरह लोग इस बार भी नए साल 2023 को (happy new year 2023 quotes) लेकर काफी ज्यादा खुश हैं. कई लोगों ने तो अभी से ही न्यू ईयर पार्टी, ट्रैवलिंग प्लान भी बना लिए हैं. नया साल केवल नई तारीख लेकर नहीं आता बल्कि कई आशाओं को भी अपने साथ लेकर आता है. लोग उम्मीद करते हैं कि साल (happy new year 2023 WhatsApp and Facebook status) बदलने के साथ ही उनके जीवन में भी कुछ हद तक बदलाव आएंगे. आने वाला साल जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा इसी उम्मीद के साथ लोग नववर्ष की शुरुआत बड़ी धूमधाम से करते हैं और खुशियां मनाते हैं.

दुनियाभर में न्यू ईयर (happy new year wishes 2023) के मौके पर लोग अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, प्रियजनों को शुभकामनाएं देते हैं. 31 दिसंबर की शाम ढलते ही रात 12 बजे ना सिर्फ साल बदलता है बल्कि पूरा महौल ही बदल जाता है. तारीख बदलने के साथ ही लोग एक-दूसरे को नववर्ष की बधाई (happy new year messages 2023) देना शुरू कर देते हैं. टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ काफी कुछ बदला है. आज से 2 दशक पहले लोग ग्रीटिंग कार्ड्स (happy new year 2023 shayari) खरीदकर न्यू ईयर पर अपने प्रियजनों को दिया करते थे. अब ग्रीटिंग्स का ये सिलसिला काफी ज्यादा क्रिएटिव हो गया है. लोग अपने स्मार्टफोन से ही ग्रीटिंग कार्ड को अपने प्रियजनों को भेजते हैं. यही कारण है कि आज हम आपके लिए आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड्स और प्यार भरे शुभकामना संदेश लेकर आएं हैं. आप इन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अपने प्रियजनों को भेजकर उनका नया साल खुशनुमा बना सकते हैं

फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए,

पहला दिन है, नए साल का

जी भर के आनंद लीजिए.

HAPPY NEW YEAR 2023!

इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना,

दिल में यादों के चिराग जलाए रखना,

बहुत प्यारा सफर रहा पुराने साल का,

नए साल में भी बस ऐसा ही साथ बनाए रखना.

नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं!

खुशियों की हो ऐसी फुहार,

हमारी ऐसी दुआएं हैं हजार,

दामन आपका छोटा पड़ जाए,

जीवन में मिले आपको इतना प्यार.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको ये नया साल मुबारक हो,

मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ.

HAPPY NEW YEAR!

जो साल गुजर गया गमों में,

उसको गुजर जाने दो

ये साल खुशियों का होगा

इसको उभरने दो.

हैप्पी न्यू ईयर 2023

हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की

हर सुबह आपकी उम्मीद जगाए,

हर दोपहर आपको विश्वास दिलाए,

हर शाम आपकी खुशियां लाये और

हर रात आपको चैन की नींद आए

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

