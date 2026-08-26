Opinion: 6 महीने में 1 लाख नौकरियों की घोषणा, सरकारी नौकरी देने में CM योगी ने कायम की मिसाल, बनाई पारदर्शी व्यवस्था

UP CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्पष्ट ऐलान किया है कि अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

डॉ. पतंजलि मिश्रा

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और युवा बहुल राज्य में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता का पैमाना भी होती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्पष्ट ऐलान किया है कि अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. ये घोषणा महज चुनावी वादा नहीं लगती, क्योंकि उनके दो कार्यकालों में अब तक नौ लाख तीस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति मिल चुकी है. दस लाख का आंकड़ा अब दूर नहीं रहा. दस साल के आसपास के कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां पूरा करना किसी भी राज्य सरकार के लिए आसान दावा नहीं है.

इस उपलब्धि की असली कीमत केवल संख्या में नहीं, प्रक्रिया में छिपी है. पिछली सरकारों के मुकाबले ये भर्तियां कहीं अधिक हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि नौकरियों के नाम पर चलने वाले फर्जीवाड़े और सिफारिशी संस्कृति पर लगाम कसी गई. योगी सरकार का दावा है कि चयन प्रक्रिया पर विरोधी भी अब आसानी से सवाल नहीं खड़ा कर सकते. यानी नौकरी देने के साथ-साथ व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास भी जारी रहा है. यही कारण है कि भर्ती आयोगों और बोर्डों को स्वायत्तता देते हुए समयबद्ध परिणाम देने का दबाव भी बढ़ाया गया है.

संख्या से आगे- भर्ती को मिशन बनाने का प्रयास

उत्तर प्रदेश में कभी एक लाख सरकारी नौकरियां भी कल्पना जैसी लगती थीं. विज्ञापन निकलते, परीक्षाएं होतीं, फिर नतीजे अटके रहते और अदालती स्थगन प्रक्रिया को सालों लटका देते. युवाओं का समय बर्बाद होता और विश्वास टूटता जाता. वर्तमान सरकार ने इस चक्र को तोड़ने का प्रयास किया है. नियुक्ति पत्र वितरण को अब नियमित कार्यक्रम बनाया जा रहा है, कृषि विभाग में चयनित प्राविधिक सहायकों और मंडी सचिवों को पत्र सौंपते समय मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले छह महीनों में हर सप्ताह चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. परिणाम की प्रक्रिया पहले से चल रही है.

ये तरीका प्रतीकात्मक भी है और व्यावहारिक भी. जब भर्ती को मंच पर लाकर सार्वजनिक किया जाता है, तो प्रक्रिया पर निगरानी अपने आप बढ़ जाती है. पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अधीनस्थ सेवाओं में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां इसी क्रम में हुई हैं. पुलिस बल में दो लाख से अधिक भर्तियों का उल्लेख बार-बार किया जाता है. शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों में भी बड़ी संख्या में पद भरे गए. इन नियुक्तियों का सीधा असर सेवाओं की उपलब्धता पर पड़ता है. खाली पड़े पद केवल फाइल में कमी नहीं होते, वो स्कूल, अस्पताल, थाने और खेत-खलिहान तक असर डालते हैं.

नकल मुक्त परीक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती

योगी सरकार के दोनों कार्यकालों में दो बातों पर विशेष जोर रहा है. स्कूली परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाना और भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार मुक्त रखना. समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इन दोनों मोर्चों पर गंभीर सवाल उठते रहे. पेपर लीक, नकल माफिया और भर्ती घोटालों की चर्चा आम थी. परिणाम ये होता था कि मेधावी छात्र हाशिए पर चले जाते और संपर्क-सिफारिश वाले आगे निकल जाते.

वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को बदला है. परीक्षा अवधि को छोटा करने, निगरानी बढ़ाने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करने जैसे कदम उठाए गए. भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून का उल्लेख भी किया जाता रहा है, जिसमें गंभीर दंड और संपत्ति जब्ती जैसे प्रावधान शामिल बताए जाते हैं. आयोगों से कहा गया है कि मांग पत्र आने के बाद छह महीने से अधिक समय परिणाम में नहीं लगना चाहिए. विज्ञापन एक महीने में निकले, परीक्षा दो महीने में हो और प्रक्रिया सरल रहे, ताकि युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ न जाए.

यही फर्क है पुरानी और नई व्यवस्था में, पहले परीक्षा का अर्थ अनिश्चितता होता था, अब कम से कम सरकार का आधिकारिक स्वर ये है कि परीक्षा का अर्थ समयबद्ध चयन होना चाहिए. बोर्ड परीक्षाओं को भी निर्धारित अवधि में पूरा करने और परिणाम शीघ्र जारी करने की बात कही जाती है. जब लाखों विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं, तब व्यवस्था की विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है.

फर्जीवाड़ा रुकना असल सुधार है

सरकारी नौकरी तब तक उपलब्धि नहीं बनती, जब तक वो योग्यता से न जुड़े है. योगी सरकार बार-बार कहती है कि बिना लेन-देन और बिना सिफारिश के नौकरियां दी गई हैं. आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए चयन को योग्यता आधारित बताया जाता है. फर्जी नियुक्तियां केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं होतीं. वो पूरे तंत्र की साख गिराती हैं. जब एक अयोग्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है, तो सेवा की गुणवत्ता गिरती है और ईमानदार युवा हताश होते हैं. इसलिए भर्ती में पारदर्शिता लाना केवल नैतिक मुद्दा नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता भी है. आयोगों को स्वतंत्रता देने और फिर उनसे समय पर परिणाम मांगने का संतुलन सही दिशा में कदम लगता है. स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से पलायन नहीं होना चाहिए.

युवा विश्वास और शासन की परीक्षा

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी है. सरकारी नौकरी सभी का समाधान नहीं हो सकती, न ही होनी चाहिए. निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और कौशल आधारित अवसर भी जरूरी हैं. फिर भी, सरकारी भर्ती का प्रतीकात्मक महत्व बना रहता है. ये संदेश देती है कि राज्य युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा. जब नियुक्ति पत्र समय पर मिलते हैं, तो परिवारों में स्थिरता आती है और शासन के प्रति विश्वास बढ़ता है.

आलोचक कह सकते हैं कि बेरोजगारी का संकट अभी भी गहरा है और एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियां भी विशाल बेरोजगार समूह के सामने सीमित हैं. ये आपत्ति पूरी तरह निरर्थक नहीं. सरकारी नौकरियों की संख्या राज्य की कुल रोजगार जरूरत के सामने छोटी ही रहेगी. लेकिन नीति की दिशा तब सही मानी जाती है, जब जो पद खाली हैं वो पारदर्शी तरीके से भरे जाएं, परीक्षाएं लीक न हों और चयन पर सार्वजनिक विश्वास बने.

योगी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा अब घोषणा पूरी करने में है. छह महीने में एक लाख नियुक्ति पत्र देना आसान वाक्य है, कठिन प्रशासनिक कार्य है. अगर आयोग समय पर परिणाम देते रहे, अदालती अड़चनें न्यूनतम रहें तो दस लाख नौकरियों का आंकड़ा केवल प्रचार नहीं, शासन क्षमता का प्रमाण बनेगा. नौकरी देना उपलब्धि है, लेकिन निष्पक्ष नौकरी देना उससे बड़ी उपलब्धि है. उत्तर प्रदेश सरकार इसी दूसरी उपलब्धि को पूरा कर रही है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं.)