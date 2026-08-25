FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 26 अगस्त: दिल्ली से बिहार-बंगाल तक होगी बारिश, नोएडा-गाजियाबाद में कैसा रहेगा हाल?

कल का मौसम, 26 अगस्त: दिल्ली से बिहार-बंगाल तक होगी बारिश, नोएडा-गाजियाबाद में कैसा रहेगा हाल?

Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

5 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 9 साल में बना दी 5000 करोड़ की कंपनी; अब IPO लाने की तैयारी

5 लाख से शुरू किया था अपना बिजनेस, सिर्फ 9 साल में बना दी 5000 करोड़ की कंपनी; अब IPO लाने की तैयारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

हिंदी न्यूज़डीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे को अपना हथियार बनाने की भी कोशिश की और आंदोलन के बहाने ये छवि पेश करने की कोशिश की कि वो छात्रों के हिमायती हैं और छात्रों के हर मुद्दे के साथ खड़े हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 25, 2026, 07:39 PM IST

Opinion: सरकार से छात्रों की बात सुनने की दुहाई देने वाले अखिलेश, खुद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के छात्रों को 'धमकी' क्यों दे रहे?

Akhilesh Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डॉ. अभय पाण्डेय

दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब एक महीने पहले नीट परीक्षा को लेकर एक आंदोलन हुआ था. इसमें तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई थी. इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. सभी का एक तर्क था कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, जिसने इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया था. इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे को अपना हथियार बनाने की भी कोशिश की और आंदोलन के बहाने ये छवि पेश करने की कोशिश की कि वो छात्रों के हिमायती हैं और छात्रों के हर मुद्दे के साथ खड़े हैं. लेकिन जंतर-मंतर पर ही हुए एक ताजा विरोध प्रदर्शन ने अखिलेश यादव के छात्र हिमायती बनने के दांव की कलई खोल दी है.

दरअसल, आरक्षण की समीक्षा की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने अखिलेश यादव के इसी दावे की असली परीक्षा ले ली है. पहले ये मांग सोशल मीडिया पर चर्चा में थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हजारों की संख्या में छात्र जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस मांग को लेकर चर्चा बढ़ रही है. लेकिन इस मांग को लेकर सबसे ज्यादा जल्दबाजी में अखिलेश यादव ही दिखे. अखिलेश यादव ने बिना छात्रों का मुद्दा जाने, बिना उनसे बातचीत किए और बिना किसी संवाद के ही सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना दिया और आंदोलन कर रहे छात्रों को धमकी तक दे डाली.

बिना कुछ समझे अखिलेश सीधे धमकी देने लगे

आरक्षण की समीक्षा की मांग को लेकर एक मूवमेंट चल रहा है और दिल्ली में भी इसका प्रदर्शन हुआ. इन युवाओं की मांग सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है. अखिलेश यादव इस मांग से असहमत भी हो सकते हैं. लेकिन लोकतंत्र में असहमति का जवाब धमकी नहीं, तर्क और संवाद होना चाहिए. खासकर उस नेता की तरफ से, जो खुद को छात्रों और युवाओं की आवाज का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है. जो नेता खुद एक महीने पहले कह रहा था कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, उनके साथ मनमानी नहीं की जा सकती और छात्रों से संवाद किया जाना चाहिए, आज वही अखिलेश बिना किसी संवाद के सीधे फैसला सुनाने पर आ गए.

अखिलेश यादव जब किसी छात्र आंदोलन के समर्थन में खड़े होते हैं तो सरकार से सवाल करते हैं कि छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही. लेकिन इस बार जब युवा ऐसी मांग लेकर सामने आए, जो अखिलेश की राजनीतिक सोच के अनुकूल नहीं है, तो उनकी बात सुने बिना ही उन्हें धमकी दे दी गई. तो क्या छात्रों की आवाज की अहमियत उनके सवाल से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि वो किसके खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं?

छात्रों पर ही अखिलेश ने लगा दिए लांछन

यही सवाल अब अखिलेश यादव से भी पूछा जाना चाहिए. क्योंकि वो अब इन छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं. जबकि छात्र सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी ये मांग हर राजनीतिक दल से है. ऐसे में अखिलेश यादव से सवाल होना चाहिए कि वो आखिर छात्रों को छात्रों के खांचे में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या वही आंदोलन जायज है, जो सरकार के विरोध में हो?

क्योंकि अखिलेश की सियासत पर ये पहला सवाल नहीं है. इससे पहले झारखंड में भी चल रहे एक प्रोटेस्ट को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि तब भी अखिलेश चुप थे. ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव उसी आंदोलन का समर्थन करेंगे, जो बीजेपी के खिलाफ हो?

PDA की इतनी बड़ी राजनीति, फिर इन युवाओं की जगह कहां?

अखिलेश यादव की राजनीति का दूसरा बड़ा आधार है PDA- पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. वो लगातार दावा करते हैं कि PDA में समाज के तमाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान मिलेगा. अखिलेश लगातार अपने PDA का विस्तार भी करते हैं. कभी उनके PDA में पंडित आ जाता है तो कभी पीड़ित. 

अखिलेश कहते हैं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी, उतना PDA मजबूत होगा. ऐसे में एक सीधा सवाल खड़ा है- आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वाले ये युवा आखिर अखिलेश यादव के PDA का हिस्सा हैं या नहीं? क्या इन छात्रों की पीड़ा आपको नहीं दिखती? क्या इनमें कोई सामाजिक आधार आपको नजर नहीं आता? अगर हैं, तो उनकी बात सुनने में परेशानी क्यों? अगर नहीं हैं, तो फिर PDA में युवाओं और अलग राय रखने वाले सामाजिक समूहों के लिए जगह कहां है?

किसी भी सामाजिक गठजोड़ का मतलब सिर्फ अलग-अलग जातियों को एक राजनीतिक गणित में जोड़ देना नहीं होता. उस गठजोड़ के भीतर उठने वाली असहमति को सुनना भी पड़ता है. अगर अखिलेश यादव PDA के नाम पर समाज के हर वर्ग को साथ लाने का दावा करते हैं, तो उन्हें ये भी बताना होगा कि उस PDA में उनसे असहमत युवाओं के लिए कितनी जगह है.

निशिकांत दुबे ने पकड़ लिया अखिलेश की राजनीति का यही विरोधाभास

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा-“अच्छा हुआ, अखिलेश जी का लॉलीपॉप पकड़ा गया, PDA का पंडित ग़ायब हो गया?”

राजनीतिक बयान अपनी जगह है, लेकिन निशिकांत दुबे का ये तंज उस सवाल को सामने जरूर लाता है, जिससे अखिलेश यादव बच नहीं सकते. PDA की राजनीति में हर जाति और हर वर्ग को जोड़ने का दावा है, लेकिन जब उसी सामाजिक दायरे से कोई युवा अपनी अलग मांग लेकर सामने आता है, तो संवाद की जगह धमकी क्यों दिखाई देती है?

क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया था. इसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की थीं कि कैसे इस सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है. उन्होंने दावा किया था कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर PDA से पंडित कहां गया? क्या अब उनकी बात अखिलेश सुनेंगे या अखिलेश सीधे तौर पर उसे खारिज कर देंगे?

अखिलेश के रवैये पर सवाल है

ये बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं. असली सवाल अखिलेश यादव के रवैये का है. किसी मांग से असहमत होना नेता का अधिकार है. लेकिन बिना मांग को समझे, बिना आंदोलनकारियों की बात सुने, सीधे उन्हें धमकी देना उस राजनीति के बिल्कुल उलट है, जिसकी दुहाई अखिलेश यादव खुद देते हैं.

अगर छात्र सरकार से सवाल करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. फिर जब छात्र और युवा अखिलेश यादव से सवाल करें तो उनकी आवाज सुनना क्यों जरूरी नहीं रह जाता?

अखिलेश यादव के लिए ये सिर्फ एक आंदोलन का मामला नहीं है. ये उनके राजनीतिक दावे की परीक्षा है. वो युवाओं के पैरोकार हैं तो उन्हें उन युवाओं की भी बात सुननी होगी, जो उनसे सहमत नहीं हैं. वो PDA की राजनीति करते हैं तो उन्हें अपने PDA के भीतर से उठ रही अलग आवाजों को भी जगह देनी होगी.

इसलिए सवाल अखिलेश यादव से सीधा है- ‘आरक्षण हटाओ’ आंदोलन में खड़े ये युवा आपके PDA का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हैं तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? और अगर नहीं हैं, तो फिर PDA में सबको जोड़ने का दावा आखिर किस आधार पर है?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement