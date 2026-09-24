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हिंदी न्यूज़डीएनए स्पेशल

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Opinion: चुनाव से पहले अखिलेश ने बदला विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष, लाल बिहारी को हटाकर जासमीर अंसारी को कमान देने के मायने

यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव की जगह जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी दांव चला है. जानिए 2027 चुनाव से पहले इस फैसले के मायने और प्रभाव.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 24, 2026, 11:58 PM IST

Opinion: चुनाव से पहले अखिलेश ने बदला विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष, लाल बिहारी को हटाकर जासमीर अंसारी को कमान देने के मायने

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बदलकर अखिलेश यादव ने खेला दांव, Photo X (@samajwadiparty)

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डॉ अभय पाण्डेय

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया है। लाल बिहारी यादव की जगह मोहम्मद जासमीर अंसारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतह पर यह संगठनात्मक फेरबदल लगता है। पर समय, चेहरा और राजनीतिक संदर्भ मिलकर इसे साधारण नियुक्ति नहीं रहने देते। 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। ऐसे में यादव चेहरे की जगह मुस्लिम चेहरे को उच्च सदन का सबसे बड़ा विपक्षी पद देना संयोग नहीं कहा जा सकता।

कौन हैं जासमीर अंसारी?

लाल बिहारी यादव जुलाई 2024 से परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा था। जासमीर अंसारी पहले से उपनेता थे। सीतापुर के लहरपुर से दो बार विधायक रह चुके अंसारी 2007 से 2017 तक बसपा के टिकट पर चुनाव जीते, फिर कांग्रेस होते हुए सपा में आए। 2022 से वे परिषद सदस्य हैं। उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर से सांसद रह चुकी हैं। यानी चेहरा नया नहीं, पर पद की ऊंचाई नई है। अखिलेश यादव ने नाम पर मुहर लगाई और प्रक्रिया आगे बढ़ा दी।

सवाल यही है कि यह कदम क्यों अब?

दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कानपुर से साफ कह चुके हैं कि राजनीतिक दल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे, शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व पर ठोस काम नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सपा पर और तीखे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी मुस्लिम वोट लेती है, पर जब प्रतिनिधित्व या मुस्लिम सवालों पर खुलकर बोलने की बारी आती है तो नरम रुख अपना लेती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बहस तेज है। इस शोर के बीच सपा का उच्च सदन में मुस्लिम नेता को आगे करना सीधा संदेश है-हम उपेक्षा के आरोप को गंभीरता से ले रहे हैं।

लेकिन संदेश जितना साफ है, उसका जोखिम भी उतना ही साफ है। अखिलेश यादव पीडीए-पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक-का नारा देते नहीं थकते। नारे में तीन स्तंभ हैं। हिस्सेदारी के व्यवहार में अक्सर दो ही दिखाई देते हैं: यादव और मुसलमान। गैर-यादव पिछड़ी जातियां यही शिकायत करती रही हैं कि पीडीए का ढांचा एक धर्म और एक जाति के इर्द-गिर्द घूमता है। कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, निषाद जैसी जातियां संख्या में बड़ी हैं। 2022 के बाद पार्टी ने इनमें पैठ बनाने की कोशिश की, पर शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व सीमित रहा। अब जब यादव नेता प्रतिपक्ष हटाकर मुस्लिम नेता बैठाया गया, तो पिछड़ी जातियों के एक हिस्से में यह सवाल उठना स्वाभाविक है-क्या पीडीए में हमारी जगह फिर टिकट और मंच तक सीमित रहेगी?

यह तनाव नया नहीं है। समाजवादी पार्टी की सामाजिक गठजोड़ की कहानी हमेशा यादव-मुस्लिम धुरी के इर्द-गिर्द रही। मुलायम सिंह यादव के दौर में यह धुरी प्रभावी रही। अखिलेश ने इसे पीडीए का नया नाम दिया, नीला रंग अपनाया, दलित सम्मेलनों की तैयारी की। पर जब वास्तविक सत्ता-प्रतीक बांटे जाते हैं-नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, संगठन के प्रमुख पद-तो पुरानी आदतें लौट आती हैं। विधान परिषद का पद प्रतीकात्मक जरूर है, उच्च सदन में सपा के सदस्य सीमित हैं, पर प्रतीक राजनीति में कम नहीं होते। चुनाव से पहले प्रतीक और भी जोर से बोलते हैं।

मुस्लिम राजनीति का आंतरिक पेच और सपा की राह

दूसरा खतरा मुस्लिम राजनीति के अंदर ही है। जासमीर अंसारी जैसे चेहरे पारंपरिक सपा-कांग्रेस धारा के हैं। ओवैसी की राजनीति अलग स्वर मांगती है-ज्यादा मुखर, ज्यादा पहचान-केंद्रित। अगर सपा का संदेश केवल पद देकर संतुष्ट करने का है, तो वह उन युवा मुस्लिम मतदाताओं तक नहीं पहुंचेगा जो प्रतिनिधित्व के साथ स्वर भी चाहते हैं। इमरान मसूद का हमला इसी बिंदु पर है। एक नियुक्ति से आरोप खत्म नहीं होते। आरोप तब कम होते हैं जब टिकट बंटवारे, स्थानीय संगठन और सार्वजनिक मुद्दों पर निरंतर जगह दिखे।

अखिलेश को दोनों तरफ संतुलन साधना है-मुस्लिम असंतोष शांत करना और गैर-यादव पिछड़ों तथा दलितों को यह विश्वास दिलाना कि पीडीए महज चुनावी नारा नहीं। एक पद से दोनों काम एक साथ नहीं होते।

संगठन के अंदर भी यह फैसला हलचल पैदा कर सकता है। लाल बिहारी यादव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं। उनके हटने का संदेश शिक्षक और यादव कार्यकर्ताओं तक जाएगा। पार्टी पहले से स्थानीय कलह, इकाइयों के भंग होने और मंचों की मर्यादा टूटने से जूझ रही है। ऐसे में शीर्ष पर एक और फेरबदल को लेकर अटकलें बढ़ेंगी-क्या यह सिद्धांत है या चुनावी समय की मजबूरी?

सही मायने में पीडीए तब बनता है जब हिस्सेदारी सिर्फ दो धुरियों तक न सिमटे। दलित नेतृत्व को भी शीर्ष चेहरे चाहिए। गैर-यादव पिछड़ों को संगठन में स्थायी जगह चाहिए। मुस्लिम प्रतिनिधित्व पद तक सीमित न रहे, नीति और स्वर तक जाए। जासमीर अंसारी की नियुक्ति अपने आप में गलत नहीं। गलत तब होगी जब इसे पूरे सामाजिक समीकरण का जवाब मान लिया जाए। चुनाव नजदीक हैं। प्रतीक चलते हैं, पर वे समीकरण नहीं बदलते। समीकरण तब बदलते हैं जब पार्टी जमीन पर तय करे कि पीडीए तीन अक्षरों का नारा है या तीन सामाजिक समूहों की वास्तविक साझेदारी। अभी तक का संकेत यही है कि सपा दबाव में एक कार्ड खेल रही है। कार्ड से नैया नहीं चलती। नैया तब चलती है जब सवार अलग-अलग हों और पतवार एक दिशा में हो।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं।)

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