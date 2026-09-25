FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ट्रंप की खातिरदारी से शी को याद आए 200 साल पुराने रिश्ते, US-China ट्रेड रिलेशन और जापान पर दी स्पीच

ट्रंप की खातिरदारी से शी को याद आए 200 साल पुराने रिश्ते, US-China ट्रेड रिलेशन और जापान पर दी स्पीच

Opinion: सपा के लिए रणनीतिक चूक न साबित हो जाए रायबरेली का दौरा, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कदम

Opinion: सपा के लिए रणनीतिक चूक न साबित हो जाए रायबरेली का दौरा, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कदम

Explainer: राष्ट्रपति को शुभेंदु के 'एंटी गुंडा' बिल पर एतराज, केंद्र को आपत्ति, कब क्या करेगी बंगाल सरकार?

Explainer: राष्ट्रपति को शुभेंदु के 'एंटी गुंडा' बिल पर एतराज, केंद्र को आपत्ति, कब क्या करेगी बंगाल सरकार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़डीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

Opinion: सपा के लिए रणनीतिक चूक न साबित हो जाए रायबरेली का दौरा, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कदम

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों का शंखनाद करते हुए कांग्रेस के मजबूत गढ़ और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से अपनी 'पीडीए रथ यात्रा'की शुरुआत कर दी है, जिससे सूबे की राजनीति में भारी हलचल पैदा हो गई है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 25, 2026, 06:34 PM IST

Opinion: सपा के लिए रणनीतिक चूक न साबित हो जाए रायबरेली का दौरा, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा कदम

अखिलेश यादव ने रायबरेली से शुरू की 'पीडीए रथ यात्रा', Photo Credit, X 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डॉ. चंदन कुमार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रायबरेली से पीडीए रथ यात्रा का आगाज किया. क्रेन से मालाएं, फूलों की बारिश, सड़कों पर कार्यकर्ताओं का सैलाब और राजकीय इंटर कॉलेज मैदान की जनसभा-यह दृश्य शक्ति प्रदर्शन का था. लगभग सात महीने बाद मैदान में उतरकर जनसभा करने का यह फैसला पार्टी के लिए ऊर्जा का संचार भी हो सकता था. लेकिन स्थान का चयन ही प्रश्नचिह्न बन गया है. रायबरेली कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ है और राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र. वहीं से चुनावी यात्रा निकालना सपा के लिए रणनीतिक चूक साबित हो सकता है.

अखिलेश की यात्रा का आगाज चर्चा का विषय क्यों बना?

मार्च में नोएडा से मिशन 2027 की प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई थी. उसके बाद अखिलेश यादव अधिकतर समय कार्यालय और प्रेस वार्ताओं तक सीमित रहे. सितंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक रायबरेली से रथ निकालना इसलिए भी चर्चा में है कि यह कदम गठबंधन की अंदरूनी खींचतान के बीच उठाया गया. रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटों में से तीन-बछरावां, हरचंदपुर और सरेनी-सपा के पास हैं. ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडेय भाजपा में चले गए. सपा का तर्क यही है कि संगठन की जमीन मजबूत है, इसलिए यात्रा यहीं से शुरू हुई. पर राजनीतिक संदेश इससे कहीं आगे जाता है. कांग्रेस के गढ़ में दबदबा दिखाना सीट बंटवारे की बातचीत से पहले दबाव बनाने जैसा लगता है.

कांग्रेस ने इसे हल्के में नहीं लिया. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सीधा और तीखा था. उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, कोई कहीं भी जा सकता है. अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी जा सकते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कन्नौज, इटावा और सैफई जा सकते हैं. सैफई का नाम लेना संयोग नहीं था. वह सपा का पारिवारिक और राजनीतिक केंद्र है. यह पलटवार गठबंधन की तनातनी को खुले मंच पर ला खड़ा करता है. पहले इकरा हसन और इमरान मसूद के बयानों से जो खटास उभरी थी, वह अब प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर पहुंच गई है.

सीट बंटवारे का पेच कैसे फंसा?

इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों के बीच सीट बंटवारे का पेच पहले से फंसा हुआ है. कांग्रेस अधिक सीटों और बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रही है. सपा अपने जनाधार और 2022 के नतीजों के आधार पर कम संख्या देने के मूड में बताई जा रही है. आधिकारिक तौर पर दोनों दल गठबंधन की बात दोहराते हैं, पर जमीन पर संगठन की तैयारी अलग-अलग चल रही है. ऐसे माहौल में सहयोगी के सबसे संवेदनशील क्षेत्र से शंखनाद करना विश्वास बढ़ाने वाला कदम नहीं कहा जा सकता. यह शक्ति दिखाने का प्रयास तो है, पर साथ ही यह संकेत भी देता है कि सपा कांग्रेस को कनिष्ठ सहयोगी की तरह देखना चाहती है.

क्या है 2027 का राजनीतिक समीकरण?

अखिलेश यादव ने जनसभा में भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुकाबला पीडीए बनाम भाजपा का है, इस बार वोट का बुलडोजर चलेगा. पीडीए-पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक-को सामाजिक आंदोलन बताया गया. स्थानीय स्तर पर लोधी बनाम योगी का समीकरण भी छेड़ा गया. ये बातें अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ठीक हैं. पर गठबंधन की राजनीति में संदेश का संतुलन भी जरूरी होता है. सहयोगी को किनारे रखकर या उसे चुनौती देकर विपक्षी एकता नहीं बनती. 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के सहयोग से भाजपा को झटका लगा था. 2027 में वही समीकरण बिखर गया तो नुकसान सपा को भी उठाना पड़ेगा.

कांग्रेस के लिए रायबरेली का क्या महत्व है?

रायबरेली का प्रतीकात्मक महत्व कांग्रेस के लिए गहरा है. यह केवल एक जिला नहीं, गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का हिस्सा है. यहां सपा के तीन विधायक होने के बावजूद कांग्रेस इसे अपना गढ़ मानती है. ऐसे क्षेत्र से यात्रा शुरू करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असहजता पैदा करता है. अजय राय का सैफई वाला जवाब उसी असहजता की अभिव्यक्ति है. अगर कांग्रेस सचमुच सपा के गढ़ों में सक्रियता बढ़ाती है, तो दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ सकते हैं. यह दृश्य भाजपा के लिए सुविधाजनक होगा.

सपा के रणनीतिकारों का आकलन यह हो सकता है कि कांग्रेस को जल्दी बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना जरूरी है. पर दबाव और अपमान के बीच की रेखा बारीक होती है. गठबंधन तब तक चलता है जब तक दोनों पक्ष एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं.

रायबरेली से शुरू हुई यात्रा ने उस सीमा को छुआ है. भीड़ उमड़ी, स्वागत भव्य रहा, संगठन की ताकत दिखी. ये सब सपा के लिए सकारात्मक हैं. लेकिन राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है. सहयोगी दल की नाराजगी अगर सीट बंटवारे की बातचीत को और जटिल बना दे, तो यह दौरा शक्ति प्रदर्शन से अधिक रणनीतिक चूक बन जाएगा.

विपक्षी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष की सबसे बड़ी जरूरत एकजुटता है. भाजपा संगठित है, सरकार उसके पास है और मशीनरी सक्रिय है. ऐसे में सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग विपक्षी जगह को संकीर्ण करेगी. अखिलेश यादव का मैदान में उतरना देर से आया सही कदम हो सकता था, पर पहला पड़ाव गलत चुना गया. गढ़ किसी का भी हो, दबदबा दिखाने की होड़ गठबंधन को कमजोर करती है. अब देखना यह है कि दोनों दल इस खटास को कितनी जल्दी दूर करते हैं. नहीं तो रायबरेली की यह रथ यात्रा यादगार शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि गठबंधन की दरार की शुरुआत बन सकती है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement