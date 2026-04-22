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विश्व पृथ्वी दिवस: क्या हम सिर्फ स्टेटस बदल रहे हैं या हकीकत भी?

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डीएनए स्पेशल

विश्व पृथ्वी दिवस: क्या हम सिर्फ स्टेटस बदल रहे हैं या हकीकत भी?

साल 2026 का पृथ्वी दिवस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां मानवता के पास अब और इंतज़ार करने की Luxury नहीं बची है. इस वर्ष की आधिकारिक थीम, ‘Our Power, Our Planet’, उस कड़वी हकीकत और उम्मीद की किरण का संगम है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पास इस विनाशकारी चक्र को रोकने की शक्ति अभी भी शेष है.

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Dhara Pandey

Updated : Apr 22, 2026, 07:57 PM IST

विश्व पृथ्वी दिवस: क्या हम सिर्फ स्टेटस बदल रहे हैं या हकीकत भी?

हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास  इंतज़ार करने की लग्जरी नहीं बची है. फोटो- कैन्वा

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आज 22 अप्रैल, 2026 है. सुबह होते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पहाड़ों, नदियों और लहलहाते जंगलों की तस्वीरों से सजने लगीं. ‘हैप्पी अर्थ डे’ के संदेशों का सैलाब आ गया, लेकिन इन सबके बीच अनगिनत कमियां हैं और लापरवाहियां भी,जिन्हें हल्के में लेने का खामियाज़ा हम गाहे बगाहे भुगतते रहते हैं. क्या यह दिन सिर्फ साल में एक बार अपनी 'पर्यावरणीय चेतना' दिखाने का एक डिजिटल उत्सव बनकर रह गया है? पिछले 5 दशक में हमने हज़ारों सम्मेलन किए, सैकड़ों संधियां कीं, लेकिन आज जब हम अपनी खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, तो हवा की गुणवत्ता, पिघलते ग्लेशियर और अनिश्चित मौसम के मिजाज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं.

वर्ष 2026 का पृथ्वी दिवस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां मानवता के पास अब और इंतज़ार करने की Luxury नहीं बची है. इस वर्ष की आधिकारिक थीम, ‘Our Power, Our Planet’, उस कड़वी हकीकत और उम्मीद की किरण का संगम है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पास इस विनाशकारी चक्र को रोकने की शक्ति अभी भी शेष है. यह 'पावर' केवल उस ऊर्जा की ओर इंगित नहीं करती जो हम सोलर पैनल या अन्य कारकों से पैदा करते हैं, बल्कि यह उस नागरिक शक्ति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और उपभोक्ता व्यवहार की भी बात करती है जो बाज़ारों और नीतियों की दिशा बदल सकती है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम इस 'पावर' का उपयोग वाकई इस नीले ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, या हम केवल बदलते कैलेंडर के साथ अपना सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करने तक सीमित हैं?

इतिहास: विरोध से वैश्विक नीति तक का सफ़र

पृथ्वी दिवस की नींव 1970 के दशक के उस दौर में पड़ी थी जब पर्यावरण शब्द मुख्यधारा का हिस्सा भी नहीं था. 1969 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए भीषण सांता बारबरा तेल रिसाव ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि औद्योगिक प्रगति की कीमत हमारा पारिस्थितिकी तंत्र चुका रहा है. सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन आज 190 से अधिक देशों में फैल चुका है. ऐतिहासिक रूप से, इस दिन ने ही अमेरिका में 'पर्यावरण संरक्षण एजेंसी' (EPA) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था. 

ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition): हमारी सबसे बड़ी शक्ति

वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, यदि हमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C के भीतर रखना है, तो 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता को तीन गुना करना ही होगा.

भारत के संदर्भ में देखें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़े एक सुखद सी तस्वीर पेश करते हैं. भारत ने 2026 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का लगभग 45-48% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य न केवल तय किया है, बल्कि उसे हासिल करने के करीब भी है. आज ही सम्बन्धित मंत्रालय ने यह खुशख़बर भी साझा की है कि भारत अब वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है,यह बदलाव केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भी एक 'पावर मूव' है.

भारत का रिपोर्ट कार्ड: नेतृत्व और ज़मीनी चुनौतियां

हालांकि जब हम भारत की प्रगति का विश्लेषण करते हैं, तो हमें 'सफलता' और 'सतर्कता' दोनों के संकेत मिलते हैं. भारत का 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' औद्योगिक क्षेत्रों (जैसे स्टील और रिफाइनरी) को कार्बन-मुक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. नीति आयोग (NITI Aayog) के विश्लेषण के अनुसार, यह मिशन 2030 तक भारत के आयात बिल में कटौती करने के साथ-साथ सालाना 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता रखता है. लेकिन दूसरी ओर जब बात होती है वायु गुणवत्ता की तो एक कड़वा सच हम सबके सामने आ खड़ा होता है.

वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट और द लैंसेट (The Lancet) की स्टडीज़ लगातार हमें आगाह कर रही हैं कि भारत के कई शहर अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल हैं. आर्थिक विकास और स्वच्छ हवा के बीच का यह संघर्ष भारत की सबसे बड़ी चुनौती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च जीडीपी के एक बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर रहा है.

भारत ने 'सिंगल-यूज़ प्लास्टिक' पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्टें बताती हैं कि 'वेस्ट-टू-एनर्जी' परियोजनाओं की गति अभी भी कछुए की चाल के समान धीमी है. शहरी भारत में उत्पन्न होने वाले कचरे का एक बड़ा हिस्सा आज भी वैज्ञानिक रूप से संसाधित होने के बजाय लैंडफिल साइट्स में जमा हो रहा है, जो मीथेन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है. हालाँकि रिपोर्ट्स न भी कहें तो हम सबका आँखों देखा सच है ये, जो हर शहर के बहार पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है.

भविष्य की चेतावनी: IPCC और वैश्विक संकेत

जलवायु परिवर्तन पर IPCC की छठी असेसमेंट रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र, विशेषकर भारत,Extreme Weather Events के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. 2026 में हम पहले से ही हीटवेव और बेमौसम मानसूनी बदलावों का सामना कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) में भारत की उच्च रैंकिंग यह तो दिखाती है कि हमारी राष्ट्रीय नीतियां सही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अनुकूलन (Adaptation) और बुनियादी ढांचे की मजबूती में अभी भी भारी निवेश की आवश्यकता है.

व्यक्तिगत 'पावर' का महत्व:क्या हम सिर्फ 'clicktivism' ही करेंगे?

‘Our Power, Our Planet’ का अर्थ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है. भारत सरकार द्वारा वैश्विक मंच पर प्रस्तावित 'मिशन LiFE' (Lifestyle for Environment) इसी व्यक्तिगत शक्ति को रेखांकित करता है. यह रिपोर्टों और सरकारी नीतियों से हटकर हमारे दैनिक जीवन के विकल्पों पर बात करता है. लेकिन हकीकत यह है कि जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में हम ही सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं. हम अक्सर सरकारों की सुस्ती पर उंगली उठाते हैं, पर क्या हमने कभी अपने खुद के 'कार्बन फुटप्रिंट' का हिसाब लगाया है?

सुविधा का मोह और प्लास्टिक का प्रेम

आज हमारी सुबह 'सस्टेनेबिलिटी' की चिंता से नहीं, बल्कि प्लास्टिक की थैली में आने वाले दूध और ई-कॉमर्स कंपनियों के उन डिब्बों से होती है, जिनमें सामान से ज़्यादा पैकिंग मटेरियल (प्लास्टिक और थर्माकोल) होता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट्स चीख-चीख कर कह रही हैं कि भारत के शहरों में Waste Segregation की दर आज भी चिंताजनक है. हम गीला और सूखा कचरा एक ही बाल्टी में डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, और फिर वही कचरा लैंडफिल में जाकर 'मीथेन बम' बनता है. हमारी 'सुविधा' दरअसल हमारी पृथ्वी की 'दुविधा' बनती जा रही है.

'फास्ट फैशन' और डिजिटल कचरे की अंधी दौड़

आज’कूल’ दिखने की चाहत में हम हर महीने नए कपड़े और हर साल नया स्मार्टफोन बदलते हैं. लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक जोड़ी जींस बनाने में हज़ारों लीटर पानी खर्च होता है? ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है, और दुखद यह है कि हम में से अधिकांश को यह तक नहीं पता कि अपने पुराने हेडफोन या बैटरी को डिस्पोज कहाँ करना है. हम 'अपग्रेड' तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी 'डाउनग्रेड' होती जा रही है.

पर्यावरण,जो हमारा 'वोट बैंक' कभी नहीं बना

सबसे बड़ी चूक यहाँ होती है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर तो सरकारों को घेरते हैं, लेकिन क्या कभी 'सांस लेने योग्य हवा' या 'पीने लायक पानी' हमारे चुनावी घोषणापत्रों का मुख्य मुद्दा बना? जब तक पर्यावरण एक 'वोटिंग इश्यू' नहीं बनेगा, तब तक राजनीतिक 'पावर' इस दिशा में गंभीर नहीं होगी. हम सोशल मीडिया पर Clicktivism ही करना चाहते हैं, हमें लगता है कि एक हैशटैग से दुनिया बदल दें, लेकिन ज़मीन पर अपने 'कम्फर्ट ज़ोन' से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं.

पृथ्वी दिवस महज़ एक 'इवेंट' नहीं, बल्कि यह हमारी सामूहिक शक्ति के परीक्षण का वर्ष है. रिपोर्ट्स हमें रास्ता दिखा रही हैं और तकनीक हमें समाधान दे रही है. अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी 'पावर' का उपयोग केवल स्टेटस अपडेट करने के लिए करेंगे या एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए? भारत के पास दुनिया को यह दिखाने का अवसर है कि कैसे एक विशाल अर्थव्यवस्था 'ग्रीन ट्रांजिशन' का नेतृत्व कर सकती है. हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हमारे पास कोई 'प्लैनेट बी' नहीं है; हमारी आज की करनी ही कल की हकीकत तय करेगी.
 

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