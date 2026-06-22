सपा को असहज करती हैं कंस पासी और सुहेलदेव जैसे राजाओं की गाथाएं, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए अनफिट

उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रतीकों और इतिहास का हमेशा से गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में महाराजा सुहेलदेव और राजा कंस पासी जैसे ऐतिहासिक योद्धाओं की विरासत ने एक नई बहस छेड़ दी है.

भारतीय राजनीति में प्रतीकों और इतिहास की व्याख्याओं का बेहद अहम रोल रहा है. देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त प्रतीकों की राजनीति का एक महत्वपूर्ण दौर चल रहा है. इसके केंद्र में हैं महाराजा सुहेलदेव और राजा कंस पासी. महाराजा सुहेलदेव और राजा कंस पासी जैसे स्थानीय योद्धा-राजा, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में सैयद सालार मसूद गाजी और उसकी सेना के विरुद्ध साहसपूर्ण प्रतिरोध किया, पासी और राजभर समुदायों के गौरव के प्रतीक हैं.

बहराइच के सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों को रोका, जबकि अवध क्षेत्र के कंस पासी (मलिहाबाद-काकोरी क्षेत्र) ने स्थानीय भूमि और सम्मान की रक्षा की. ये कहानियां बहुजन स्वाभिमान, हिंदू प्रतिरोध और क्षेत्रीय गौरव की हैं. फिर भी समाजवादी पार्टी (सपा) की राजनीति में इन प्रतीकों को प्रमुखता देने से पार्टी को इतनी असुविधा क्यों होती है? यह सपा की वैचारिक जकड़न, चुनावी गणित और सांप्रदायिक संतुलन की राजनीति का परिणाम है.

क्या है सपा का सबसे बड़ा डर?

सबसे बड़ा कारण सपा का यादव-मुस्लिम गठजोड़ है. मुलायम सिंह यादव के समय से पार्टी ने 'सेकुलरिज्म' को अपनी पहचान बनाया. सुहेलदेव और कंस पासी की विरासत इस्लामी आक्रमणकारी बनाम स्थानीय हिंदू राजा की स्पष्ट कथा है. इन्हें बड़े पैमाने पर प्रमोट करना मुस्लिम वोट बैंक में नाराजगी पैदा कर सकता है. संभव है कि सपा को डर हो कि ऐसा करने से 'सांप्रदायिक' छवि बनेगी और अल्पसंख्यक वोटरों का विश्वास टूटेगा. जबकि भाजपा इन प्रतीकों को हिंदू गौरव के रूप में देखती है. सपा को मुस्लिम वोटरों की संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती है.

ओमप्रकाश राजभर का दावा मजबूत

जातीय गणित भी बाधा है. सपा यादव-केंद्रित रही है. OBC में यादवों की प्रमुखता के कारण अन्य पिछड़ी और दलित उपजातियों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कम मिला. पासी (अनुसूचित जाति, अवध में दलितों की दूसरी सबसे बड़ी उपजाति) और राजभर (OBC) की अपनी अलग पहचान है. महाराजा सुहेलदेव पर राजभर नेता ओमप्रकाश राजभर का दावा मजबूत रहा है. उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाकर इसे अपना मुख्य प्रतीक बनाया.

भाजपा ने भी सुहेलदेव की जयंती, स्मारक और स्टैच्यू के जरिए मजबूती दी. सपा अगर इन प्रतीकों को अपनाती है तो राजभर वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों और अपनी सेकुलर इमेज का नुकसान हो सकता है. कंस पासी मुख्यतः पासी समुदाय से जुड़े हैं. उनकी विरासत (मलिहाबाद किला आदि) हाल के वर्षों में चर्चा में आई, लेकिन सपा ने इन्हें व्यापक रूप से अपना प्रतीक नहीं बनाया.

पीडीए फॉर्मूले में नहीं बैठते फिट?

पार्टी की वैचारिक संरचना इन प्रतीकों से मेल नहीं खाती. 11वीं सदी के हिंदू राजाओं का प्रचार 'सांप्रदायिक' और 'दक्षिणपंथी' नैरेटिव माना जाता है. इसके विपरीत, सपा ने उदा देवी जैसे प्रतीकों को कुछ हद तक जगह दी, क्योंकि वे ब्रिटिश विरोधी हैं और 'सेकुलर-बहुजन' फ्रेम में फिट बैठती हैं. सुहेलदेव-कंस पासी जैसे प्रतीक पीडीए फॉर्मूले में आंतरिक तनाव पैदा करते हैं. अल्पसंख्यक खेमे में इन्हें 'इस्लाम-विरोधी' के रूप में देखा जा सकता है.

ऐतिहासिक रूप से सपा ने दलित राजनीति बसपा के लिए छोड़ दी थी. बसपा ने जाटव समुदाय को मजबूत किया, जबकि गैर-जाटव दलित (पासी सहित) भाजपा या छोटे दलों की ओर मुड़े. सपा की पुरानी रणनीति में इन छोटी उपजातियों को बड़े प्रतीक नहीं दिए गए. परिणामस्वरूप पासी समाज में भाजपा और बसपा का प्रभाव बढ़ा.

विधानसभा चुनाव में साबित हो सकते हैं निर्णायक

यह असुविधा सपा की रणनीतिक सीमा को दर्शाती है. अगर सपा सच्चे सामाजिक न्याय की बात करती है तो उसे पासी-राजभर जैसे समुदायों की भावनात्मक अपील को समझना होगा. गैर-जाटव दलित वोट 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं. इन राजाओं की विरासत को 'सांप्रदायिक' करार देकर नजरअंदाज करना लंबे समय में पार्टी को महंगा पड़ सकता है.

कंस पासी और सुहेलदेव जैसे राजाओं को प्रमुखता मिलना सपा को इसलिए अखरता है क्योंकि यह उसके एमवाई समीकरण, सेकुलर इमेज और यादव-प्रधान संरचना को चुनौती देता है. ये प्रतीक हिंदू प्रतिरोध और बहुजन गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुस्लिम वोटरों को असहज कर सकते हैं. लेकिन समय बदल रहा है. अगर सपा अपना आधार विस्तारित करना चाहती है तो उसे इन प्रतीकों को समावेशी, ऐतिहासिक न्याय और सामाजिक एकता के नजरिए से अपनाना पड़ेगा. अन्यथा, प्रतीक राजनीति में पिछड़ना सपा के लिए भविष्य में बड़ा घाटा साबित होगा.

डॉ. शब्द प्रकाश

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं.)