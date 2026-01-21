जब पर्यटक घूमने निकलते हैं और सभ्यता घर पर रह जाती है

कोविड के बाद बढ़ी यात्राओं ने पर्यटन की नई समस्या खड़ी की है, जहां कुछ लोग छुट्टी को छूट समझ लेते हैं. स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और निजता के प्रति असम्मान अब पर्यटन की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

कोविड का दौर इस दुनिया के लिए तमाम बदलाव ले कर आया. जीवन जीने के तरीके बदले, इंसान अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अधिक जागरूक हुआ और असल में इस बात का आभास हुआ कि जीवन तो सच में क्षण भंगुर ही है. क्षण भंगुरता के इस ज्ञान बोध के साथ ही एक बदलाव जो देखने को मिला वो है, यात्राओं का बढ़ता चलन. इंसान ने सोचा कि इससे पहले कि जीवन ख़त्म हो, दुनिया देख लो. यात्राएं तो सदा से लुभाती थीं पर आम भारतीय मानसिकता में वो मंदिरों और तीर्थों तक सीमित रह गई थी. लेकिन वक़्त के बदलने के साथ घूमना अब एक ट्रेंड और कई बार प्रदर्शन का मामला अधिक दिखाई देता है.

अलग किस्म की अश्लीलता का प्रदर्शन

गाड़ियों में चलते हुए तेज़ गाने, हाथों में फोन और मन में छुट्टी मनाने और यात्रा ‘दिखाने’ का रोमांच लिए हम सब वीकेंड आते ही पहाड़, समुद्र और हिल स्टेशन भरने लगते हैं. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमें ये लगने लगता है कि “हम छुट्टी पर हैं, इसलिए सब जायज़ है.” पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं, जिनमें कुछ पर्यटकों का व्यवहार इतना असंवेदनशील था कि वो अलग किस्म की अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहा था.

हम छुट्टी पर हैं, इसलिए सब जायज़ है?

अब आप कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को पैंगोंग जैसी सुन्दर झील में उतार कर ड्रिफ्ट मार रहा है तो इसमें अश्लीलता कैसी? ऐसी हरकत जिसमें हम आसपास के लोगों का, उस स्थान की इकोलॉजी का, वहां की परंपरा का सम्मान न कर सकें, अपनी असभ्यता का प्रदर्शन इस प्रकार करें जैसे वो हमारा अधिकार है तो ये प्रदर्शन असल में निकृष्ट और अश्लील ही है. रोहतांग दर्रे जैसे सार्वजनिक स्थल पर स्पीकर लगाकर बिना कपड़ों के नाचते हुए मर्दों के पीछे भी यही अश्लील मानसिकता है कि “हम छुट्टी पर हैं, इसलिए सब जायज़ है.” ये घटनाएं अलग-अलग जगहों की हैं, लेकिन इनके पीछे काम करने वाली मानसिकता एक जैसी है.

शोर, शराब और ‘कूल’ दिखने की ज़िद का कॉकटेल

कुछ पर्यटक यह मानकर चलते हैं कि पैसे खर्च करने मात्र से उन्हें उस स्थान पर मन माफिक बर्ताव करने का अधिकार मिल जाता है. होटल का स्टाफ, टैक्सी ड्राइवर, स्थानीय दुकानदार या निवासी, सबको आदेश दिए जाते हैं, सम्मान नहीं. जब स्थानीय लोग शांति, नियम या मर्यादा की बात करते हैं, तो जवाब मिलता है कि हम पैसे दे रहे हैं. यही वह क्षण है जब पर्यटन, संवाद और सीखने- जानने का रास्ता नहीं बल्कि दख़ल बन जाता है. अब तो पहाड़ों पर रात के समय तेज़ म्यूज़िक, सड़क पर शराब पीना और सार्वजनिक जगहों पर गाली-गलौच आम दृश्य बनते जा रहे हैं. इर-रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और रिवेंज टूरिज्म का ये कॉकटेल अकसर स्थानीय लोगों के जीवन, उनकी शांति और उनकी परंपराओं की कीमत पर होता है.

कैमरा ऑन, संवेदना ऑफ

सोशल मीडिया ने पर्यटन को अनुभव से ज़्यादा content बना दिया है. हर सेकेंड को कैद कर लेने की सनक में अधिकतर को यह भी नहीं ध्यान रहता कि वो बिना अनुमति अपने आसपास के लोगों को भी उन photos और वीडियो में कैद कर रहे हैं. और इसमें भी सोने पर सुहागा तब होता है जब आसपास कोई विदेशी पर्यटक हो. उनके साथ किया जाने वाला असहज व्यवहार पूरे विश्व में हमारे देश की छवि को धूमिल बना देता है.

यात्रा का उद्देश्य अगर यादें बनाना है, तो दूसरों की गरिमा और निजता को ठेस न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना भी हमारा धर्म है.

आपके डस्टबिन नहीं हैं हमारे पर्यटन स्थल

कई सुंदर जगहों ने हमारे मनोरंजन की कीमत अदा की है और आज भी कर रही हैं. शराब और पानी की बोतलों, खाने के पैकेट और न जाने किस किस तरह के कचरे से पहाड़ के पहाड़ पटे हुए हैं. कितनी ही सुंदर जगहें धीरे-धीरे डस्टबिन में बदलती जा रही हैं. शिकायत तो हम अक्सर प्रशासन से करते हैं लेकिन एक सवाल तो खुद से भी पूछा जाना चाहिए कि जो गंदगी हम वहां छोड़कर लौट रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? हम कब ये समझेंगे कि प्रकृति और पर्यटन स्थल किसी अकेले की नहीं बल्कि साझा विरासत होती है. जब स्थानीय लोग या प्रशासन पर्यटकों के अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताते हैं, तो कई लोगों को यह कहते हुए पाया है कि उन्हें “टारगेट किया जा रहा है” लेकिन हर आलोचना भेदभाव नहीं होती. कई बार वह सिर्फ़ आईना होती है, लेकिन हम पढ़े लिखे और सुख सुविधा भोगने के आदी लोग अपने सिवा किसी का ध्यान नहीं रख पाते और वो आईना हमें दादागिरी लगता है.

पर्यटन का मतलब जगह बदलना नहीं, व्यवहार और मन बदलना है

हर जगह हमारे अपने शहर जैसी नहीं होती. हर समाज की अपनी गति, अपनी सीमाएं, अपनी सुंदरता, अपनी तासीर, अपनी संवेदनाएं और अपनी परंपराएं होती हैं. पर्यटन का असली अर्थ है अनुकूलन और ज्ञान. जब हम खुद को थोड़ा कम और सामने वाले को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं, तभी यात्रा अनुभव बनती है और हमें समृद्ध करती है. हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर कोने पर बोर्ड नहीं हो सकता लेकिन हम किसी के डर से अच्छे हुए तो क्या अच्छे हुए! इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह डर न होता तो हम अपना असल रंग दिखाते जो निश्चित ही मनभावन न होता. असली बदलाव तब आएगा जब पर्यटक यह समझेंगे कि छुट्टी का मतलब छूट नहीं, पैसा खर्च करने का मतलब बदजुबानी करने का लायसेंस नहीं और content कभी भी नैतिकता से ऊपर नहीं होता. क्योंकि सवाल शहर और संपन्नता का नहीं बल्कि संस्कार का है, सबके सम्मान का है.

‘बुरे’ से बनती ‘अच्छे’ की भी बुरी पहचान

यह सच है कि बहुत से लोग सभ्य, जिम्मेदार और संवेदनशील तरीके से यात्रा करते हैं लेकिन पहचान हमेशा शोर करने वालों से बनती है. जो मर्यादा तोड़ते हैं, वही दिखते हैं. और धीरे-धीरे आम पर्यटक की छवि भी उन्हीं से गढ़ी जाने लगती है. यह मुद्दा किसी एक शहर, राज्य या समूह का नहीं है. यह उस मानसिकता का है, जो यात्रा को उपभोग समझती है. असल में तो हमें एक खोजी यात्री होना चाहिए पर्यटक नहीं परन्तु यदि हम पर्यटक भी बनें तो ऐसे बनें कि वो जगह और वहां के लोग हमें स्वीकार कर सकें क्योंकि सभ्यता सामान में नहीं बल्कि व्यवहार की पैकेजिंग लिए हुए होती है.

