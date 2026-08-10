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Opinion: राहुल गांधी की 'रॉक स्टार' राजनीति से क्यों कटा हुआ है टियर-2 और टियर-3 का युवा?

हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को 'जेन-जी' (Gen-Z) यानी आज की युवा पीढ़ी के संवाहक के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 10, 2026, 02:59 PM IST

Opinion: राहुल गांधी की 'रॉक स्टार' राजनीति से क्यों कटा हुआ है टियर-2 और टियर-3 का युवा?

राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की थी सभा (Image Source- IANS)

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राजनीति जब धरातल और वास्तविक जन-आकांक्षाओं से कट जाती है, तो वह प्रतीकवाद का सहारा लेने लगती है. हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं को 'जेन-जी' यानी आज की युवा पीढ़ी के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी का यह प्रयास भारत के विशाल और विविधतापूर्ण युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है या यह केवल महानगरों की जगमगाती रोशनी तक सीमित एक सतही इवेंट मैनेजमेंट है?

8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित राहुल गांधी की सभा ने इस बात पर मुहर लगा दी कि राहुल की राजनीति का केंद्र बिंदु देश का ग्रामीण, संस्कारी और जड़ों से जुड़ा युवा नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता और शहरी चकाचौंध से प्रभावित एक विशिष्ट वर्ग है. प्रयागराज की पावन भूमि का अपना एक ऐतिहासिक और बौद्धिक महत्व रहा है. 

रॉक स्टार का इवेंट ज्यादा लग रही थी सभा

यह धरती क्रांति, अध्ययन, तपस्या और सादगी की प्रतीक रही है, लेकिन राहुल गांधी की सभा में यहां जो नजारा देखा गया, वह किसी गंभीर राजनीतिक विमर्श से अधिक एक वेस्टर्न कॉन्सर्ट या रॉक स्टार का इवेंट ज्यादा प्रतीत हो रहा था. राहुल गांधी की हाफ पिंक शर्ट, वेस्टर्न स्टाइल ग्रैंड एंट्री और बैकग्राउंड में उड़ती कनफेटी (कागज की रंग-बिरंगी कतरनें) ने यह साबित कर दिया कि आयोजकों की सोच भारतीय युवाओं के दिल को छूने की नहीं, बल्कि उन्हें एक चमक-धमक वाली काल्पनिक दुनिया दिखाने की थी.

जब संवाद का माध्यम अंग्रेजी-मिश्रित बोली हो, तो वह गंगा-यमुना के तटीय इलाकों में रहने वाले उस छात्र को आकर्षित नहीं कर सकती जो पसीने से तर-बतर होकर प्रशासनिक सेवाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. प्रयागराज में उमड़ी भीड़ में वह उत्साह और स्वतःस्फूर्त जुड़ाव गायब था जिसकी अपेक्षा की जा रही थी. टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा इस तमाशे से खुद को जोड़ने में पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि यह आयोजन उनके जीवन के संघर्षों और मूल्यों से पूरी तरह कटा हुआ था.

जेन-जी कोई सामाजिक या भौगोलिक खांचा नहीं

राहुल गांधी और उनकी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे जेन-जी को एक विचार या उम्र के पड़ाव के रूप में देखने के बजाय उसे केवल शहरी चमक-धमक के चश्मे से देख रहे हैं. जेन-जी का तात्पर्य 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं से है, जो चाहे दिल्ली के किसी वातानुकूलित कमरे में बैठा हो या बिहार-उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गांव में खेत की मेढ़ पर खड़ा हो, दोनों ही इस पीढ़ी का हिस्सा हैं, लेकिन राहुल गांधी की भाषा, उनके मुद्दे और उनका लहजा केवल उस शहरी युवा को साधने का प्रयास करता है जो वैश्विक विमर्शों और वामपंथी नैरेटिव से प्रभावित है.

राहुल इस मूल सत्य को भूल रहे हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी युवा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे-छोटे कस्बों में रहती है. जब आप केवल मेट्रो शहरों की भाषा बोलेंगे और केवल डिस्को-पब कल्चर वाले युवाओं के मन-माफिक बनने की कोशिश करेंगे, तो देश का बहुसंख्यक ग्रामीण युवा खुद को उपेक्षित और उपहासित महसूस करेगा. जेन-जी को केवल पश्चिमी आवरण पहना देना उस पीढ़ी का अपमान है जो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है.

पिज्जा-बर्गर की राजनीति बनाम 'मड़ुआ भात' की जमीनी हकीकत 

राहुल गांधी के प्राथमिकताओं में जो अंतर है, उसे खान-पान और जीवनशैली के प्रतीकों से बहुत आसानी से समझा जा सकता है. राहुल गांधी को ऐसे युवा ज्यादा रास आते हैं जिनकी दुनिया पिज्जा, बर्गर, कैफे, डिस्को और पब के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके विपरीत, जो युवा 'मड़ुआ भात' खाकर, कड़ी धूप में मेहनत करता है, अपनी संस्कृति और संस्कारों को सहेजता है, वह राहुल गांधी की 'स्मार्ट' राजनीति के खांचे में फिट नहीं बैठता.

वो युवा जो भारत के ग्रामीण अर्थशास्त्र, श्रम, सात्विकता और स्वाभिमान का प्रतीक है, जो पारिवारिक मूल्यों, राष्ट्रीय संस्कारों और अपनी परंपराओं को सर्वोपरि मानता है, वह राहुल गांधी के इस 'कूल' और 'पॉप-कल्चर' वाले रूप से कभी कनेक्ट नहीं कर पाता. जब कोई नेता जन-सामान्य की वास्तविक खुराक और जीवनशैली को छोड़कर केवल मॉल-कैफे संस्कृति को बढ़ावा देने वालों का प्रतिनिधि बनने की कोशिश करता है, तो वह देश की बहुसंख्यक आबादी के दिलों से अपने आप दूर हो जाता है.

झारखंड के पीड़ित युवाओं से मुंह मोड़ना

यदि राहुल गांधी के बयानों और दौरों का विश्लेषण किया जाए, तो उनकी संवेदनशीलता में एक गहरा दोहरापन और वैचारिक झुकाव दिखाई देता है. राहुल गांधी स्वयं को उन युवाओं से जोड़ने में पूरी ताकत लगा देते हैं जो लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, जो संस्थानों पर सवाल उठाने और देश की स्थापित व्यवस्थाओं को नकारने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन जब बात वास्तविक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं की आती है, तो राहुल का यह 'युवा प्रेम' अचानक गायब हो जाता है.

उदाहरण के लिए, झारखंड के रांची में जब स्थानीय युवा अपनी मांगों, रोजगार और न्याय के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब राहुल गांधी के मुंह से उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं निकला. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की राजनीतिक परिस्थिति और वे युवा उनके वामपंथी 'इको-सिस्टम' का हिस्सा नहीं बनते. जहां उन्हें हेडलाइंस मिलती हैं और जहां वामपंथी एजेंडा सेट किया जा सकता है, राहुल केवल वहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं.

जमीनी धरातल से कटाव का स्पष्ट संदेश

प्रयागराज की सभा में आयोजकों ने भले ही भारी भीड़ जुटाने का दावा किया हो, लेकिन जमीनी वास्तविकता यह रही कि वह जनसभा पूरी तरह प्रभावहीन साबित हुई. जो भीड़ दिखी भी, वह केवल कौतुहलवश या किसी सेलिब्रिटी को देखने आई थी, किसी विचार से जुड़कर नहीं. टियर-2 और टियर-3 शहरों का युवा, जो आज स्टार्टअप्स बना रहा है, डिजिटल इंडिया का लाभ उठाकर अपने गांव-कस्बे में बैठकर वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है, जो अपनी भारत- केंद्रित सोच और राष्ट्रवाद पर गर्व करता है, वह राहुल के इस री-ब्रांडिंग से पूरी तरह अलग-थलग रहा. यही कारण है कि इस आयोजन में वह स्वतःस्फूर्त ऊर्जा और अपेक्षित जनसैलाब नदारद रहा जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के कार्यक्रम में दिखना चाहिए.

युवा को दिशाहीन राजनीति नहीं, स्वाभिमान चाहिए

राहुल गांधी को यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि भारत का युवा केवल एक उपभोक्ता या 'इवेंट' का दर्शक नहीं है. भारत का ग्रामीण और छोटे शहरों का युवा अपने संस्कारों, अपनी मर्यादाओं और अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर बेहद सजग है. वह ऐसा नेतृत्व चाहता है जो उसकी समस्याओं, जैसे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों पर ठोस बात करे, न कि उसे पश्चिमी जीवनशैली और वामपंथी भटकाव का पाठ पढ़ाए. जब तक राहुल गांधी ग्रामीण युवाओं की बात नहीं करेंगे, तब तक उनका यह जेन-जी अवतार केवल एक असफल पीआर एक्सरसाइज ही बना रहेगा.

डॉ. विनम्र सेन सिंह

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.) 

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