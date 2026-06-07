Opinion: छतों पर पैदा हो रही बिजली, बदल रही यूपी की तस्वीर, योगी के विजन से सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है.

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में जलवा है. प्रदेश में अब तक 5.79 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. यही नहीं, उपभोक्ता आवेदनों, सौर संयंत्रों की स्थापना और विक्रेता पंजीकरण जैसे सभी प्रमुख मानकों में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है. यह उपलब्धि केवल एक सरकारी योजना की सफलता नहीं है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे उस बड़े बदलाव का संकेत है, जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आम लोगों के जीवन पर गहरा असर डालने वाला है.

मोदी के विजन को योगी सरकार ने जमीन पर उतारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इसी सोच का हिस्सा है, जिसके तहत आम परिवार अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस योजना को केवल एक सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं चलाया, बल्कि इसे मिशन मोड में लागू किया. जिलों को लक्ष्य दिए गए, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया, विक्रेताओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया और लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए. नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ गए और उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया.

बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनने की ओर बढ़ रहा यूपी

इस योजना का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उपभोक्ता केवल बिजली खर्च करने वाला नहीं रह गया है, बल्कि बिजली पैदा करने वाला भी बन रहा है. घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल दिनभर बिजली बनाते हैं. सौर ऊर्जा से हर दिन 8,799,435 यूनिट बिजली यूपी में पैदा हो रही है. यानी हर दिन अनुमानित 5.5 करोड़ रुपए की फ्री बिजली सौर ऊर्जा से पैदा हो रही है. इससे बिजली बिल में भारी कमी आती है. सौर उर्जा का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को मासिक बिजली बिल से फुरसत मिल गई है. मध्यम वर्ग, किसान और छोटे व्यवसायी इसके सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं.

गर्मी में बिजली संकट का स्थायी समाधान

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गर्मियों के दौरान बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती है. एयर कंडीशनर, कूलर और सिंचाई की जरूरतों के कारण बिजली पर दबाव बढ़ता है. ऐसे समय में रूफटॉप सोलर सिस्टम ऊर्जा का अतिरिक्त स्रोत बनकर सामने आया है. दिन के समय जब बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है, उसी समय सौर ऊर्जा का उत्पादन भी चरम पर होता है. इससे ग्रिड पर दबाव कम होता है और बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है. ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा राज्य के बिजली ढांचे को अधिक मजबूत और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

पर्यावरण के लिए भी बड़ा कदम

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल बिजली बचाने की योजना नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा माध्यम है. कोयला आधारित बिजली उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जबकि सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है. जितने अधिक घर सौर ऊर्जा अपनाएंगे, उतना ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में लाखों सोलर संयंत्रों की स्थापना से आने वाले वर्षों में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलेगी.

रोजगार और नए उद्योगों को मिला बढ़ावा

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार सृजन भी है. सोलर पैनल निर्माण, स्थापना, तकनीकी रखरखाव, सर्विसिंग और उपकरण आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है. प्रदेश में सौर ऊर्जा से जुड़ा एक नया इकोसिस्टम विकसित हो रहा है. इससे स्थानीय उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को भी नए अवसर मिल रहे हैं. विक्रेताओं के रिकॉर्ड पंजीकरण यह दर्शाते हैं कि सौर ऊर्जा अब केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र भी बन चुकी है.

दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभाव आने वाले वर्षों में और स्पष्ट दिखाई देंगे. सबसे पहला लाभ यह होगा कि बिजली उत्पादन का विकेंद्रीकरण होगा. यानी बिजली केवल बड़े पावर प्लांटों से नहीं, बल्कि लाखों घरों की छतों से भी पैदा होगी. दूसरा, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और बिजली खरीद पर होने वाला खर्च कम होगा. तीसरा, आम लोगों की बचत बढ़ेगी. बिजली बिल पर होने वाला खर्च कम होने से परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा अन्य जरूरतों पर खर्च किया जा सकेगा. चौथा, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में उभर सकता है.

सौर ऊर्जा के भविष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश की सफलता यह दिखाती है कि यदि किसी योजना को राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और जनभागीदारी के साथ लागू किया जाए तो उसके परिणाम कितने व्यापक हो सकते हैं. 5.79 लाख से अधिक सोलर संयंत्रों के साथ उत्तर प्रदेश ने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा भी तय की है. यह बदलाव आने वाले वर्षों में प्रदेश को बिजली उपभोक्ता राज्य से स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भर राज्य बनाने की नींव साबित हो सकता है.

अमिताभ सत्यम्

(लेखक आईआईटी कानपुर के पुराछात्र हैं और अमेरिका के Fisher College of Business से MBA की शिक्षा हासिल की है.)