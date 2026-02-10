FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeडीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

मोबाइल से दिखने वाली दुनिया का आधा सच, जो बन रही जानलेवा!

मोबाइल की आभासी दुनिया बच्चों से लेकर बड़ों तक को जकड़ रही है. जब व्यस्क लोग और मीडिया तक मोबाइल और इंटरनेट के जाल में फैली आभासी दुनिया को सच मानने लगा है तो मासूम बच्चों को क्या ही दोष दें?

Latest News

Shruti Agrawal

Updated : Feb 10, 2026, 02:55 PM IST

मोबाइल से दिखने वाली दुनिया का आधा सच, जो बन रही जानलेवा!

(AI जनरेटेड फोटो) 
 

रात को सोने के समय आप अपने साथी को शुभरात्री कहें ना कहें, मोबाइल की स्क्रीन को गुडबॉय कहने के बाद ही नींद आती है. सुबह उठते ही स्क्रीन से फिर आंखे चार ना हो तो गुडमार्निंग होती ही नहीं. स्क्रीन टाइम कब दो घंटे से शुरू होकर आठ-दस घंटे में बदल गया है, पता ही नहीं चलता. क्या बच्चे, क्या जवान, बुजुर्ग इंसान भी हाथ में समा जाने वाले मोबाइल की आभासी दुनिया की गिरफ्त में हैं. अभी कुछ दिनों की ही बात है, तीन बच्चियों ने सुसाइड किया. कारण पारिवारिक अवहेलना के साथ कोरियन गेम से जुड़ा दिवानगी की हद तक का पागलपन था. इससे पहले मोमो चैलेंज और व्हेल नामक खूनी मोबाइल गेम भी कई बच्चों की जान ले चुके हैं. ये आभासी दुनिया वास्तविकता में डर की दुनिया है. डरा रही है हमारे नौनिहालों को. हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं दिया उनके सिर पर डर का आंचल रख दिया है. पारिवारिक ऊष्मा और स्नेह की जगह टाइम पास के लिए मोबाइल पकड़ाया जा रहा है. एक तरफ बच्चा तो दूसरी तरफ अभिभावक दोनों की आंखें मोबाइल की स्क्रीन से ग्लू हैं. 

स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, उसे सच मान लिया गया

मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, उसे सच मान लिया गया है. अभी दो दिन पहले ही एक लड़की का ठाकुर हूं मैं यह कहते हुए वीडियो वायरल किया गया. सभी ने मान लिया कि इस महिला बैंक कर्मी ने किसी महिला ग्राहक के साथ बत्तमीजी की है जिसमें ठाकुर कहकर जातीय दंभ दिखाया गया है. दो दिन से इंटरनेट की दुनिया में बवाल काट रहा यह वीडियो हर न्यूज चैनल पर नजर आने लगा. फिर वह लड़की सामने आई, जानकारी सामने आई कि पूर्व बैंक कर्मी महिला के पति के साथ विवाद था. देरी होने के कारण पूर्व बैंक कर्मी महिला, उसकी ननद औऱ पति तीनों मिलकर ‘ठाकुर हूं मैं’ कहने वाली लड़की के साथ विवाद कर रहे थे. विवाद करने वाले भी सवर्ण थे. बस जानबूझकर घटना के महीनों बाद यह अधूरा वीडियो वायरल किया गया था.

तो मासूम बच्चों को क्या ही दोष दें?

हम सब मोबाइल की आभासी दुनिया में फंस कर इसे सच मान रहे थे. इस छोटे से मोबाइल और इंटरनेट के कारण किसी का चारित्रिक हनन भी कितना आसान हो गया है. लेपटॉप, कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास नहीं होते लेकिन मोबाइल, यह तो हर हाथ में चमकता नजर आ रहा है. जब व्यस्क लोग और मीडिया तक मोबाइल और इंटरनेट के जाल में फैली आभासी दुनिया को सच मानने लगा है तो मासूम बच्चों को क्या ही दोष दें?

छोटी उम्र से ही मोबाइल के गिरफ्त में  

उन्हें कोरियन सीरियल्स में दिखाया जा रहा परिवार पसंद आ रहा है. सीरियल्स में दिखाए जा रहे लव एंगल को वह सच मान बैठे हैं. उन्हें सर्जरी के बाद बने सजे-संवरे चेहरे पसंद आ रहे हैं. वैसे भी जनरेशन जेड जी इतिहास की पहली पीढ़ी है जिसका आईक्यू लेवल पिछली मेलेनियल कहलाने वाली जनरेशन से कम है क्योंकि वह छोटी उम्र से ही मोबाइल के गिरफ्त में है. उन्हें बाहर खेलने की जगह कमरे में बंद रहकर मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहना सुकूनदायक लगता है. वे कोरियन सीरीयल में दिखाए जा रहे चमकते चेहरे देखकर कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो खरीद रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मायाजाल उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है. लिप फिलर, बोटॉक्स छोड़िए परफेक्ट बॉडी के लिए रिप्स रिमूविंग सर्जरी से लेकर चेहरे को तय मापदंड में लाने के लिए चेहरे पर सुई धागे से लेकर हजारों चीजें अप्लाई की जा रही हैं. कोरियन सीरियल-गेम्स की रील्स के साथ-साथ प्लास्टिक सर्जरी औऱ ब्यूटिफिकेशन की रील्स बॉय वन गेट वन की तर्ज पर दिखाई जा रही हैं.

हमारी पूरी जनरेशन जेड अवसाद में घिर रही है

एक तरफ कोरियन सीरियल्स की आभासी दुनिया के कारण अवसाद आ रहा है दूसरी तरफ परफेक्ट बॉडी और ग्लॉस स्किन के लिए खतरनाक सर्जरी औऱ कैमिकल्स को अपनाया जा रहा है. आपके बच्चे जब कोरियन सीरियल्स-गेम्स की आभासी दुनिया में फंस रहे हैं तब आप उन्हें थोड़ी सी ग्रे लेकिन कड़वी हकीकत को बयां करने वाली फिल्म 'पैरासाइट' क्यों नहीं दिखाते. कोरियन डायरेक्ट बोन जू हो ने 2019 में ही समझा दिया था कि मोबाइल की लत आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है लेकिन हम बड़े नहीं समझे. हमने अपने बच्चों को साऊथ कोरिया द्वारा फैलाए गए हाल्यू (हान का मतलब कोरिया-ल्यू का अर्थ लहर) अर्थात कोरियन लहर की भंवर में फंसने दिया है. इस हाल्यू से साऊथ कोरिया की साफ्ट पॉवर बढ़ रही है लेकिन हमारी पूरी जनरेशन जेड अवसाद में घिर रही है.

यह समय डिजिटल डिटॉक्स का है

मोबाइल स्क्रीन सिर्फ एडिटेड वीडियो और के ड्रामा की गिरफ्त में ही आपको हमें नहीं फंसा रहा बल्कि रील्स के चक्कर में लोगों में लोगों का ध्यान अब कहीं केंद्रित नहीं हो रहा. मोबाइल स्क्रीन से लगातार चिपके रहने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. मानसिक अवसाद के साथ शारिरिक विकार , कमर-गर्दन में दर्द, हाथों का सुन्न होना आदि तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं. अभी भी देर नहीं हुई है. यह समय डिजिटल डिटॉक्स का है. चलिए कोशिश कीजिए इस जाल को तोड़ने की क्योंकि बचपन से पहले जवानी औऱ बुढ़ापा इस आभासी दुनिया के मकड़जाल में फंसे हुए हैं.

