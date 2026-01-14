FacebookTwitterYoutubeInstagram
राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ईरान से सीधे युद्ध से क्यों बचता है अमेरिका? कहां-कहां हैं US के मिलिट्री बेस, जहां पर तेहरान कर सकता है हमला

Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है ‘Choppelganger’, जानिए इसका मतलब 

डीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

जेंटल पैरेंटिंग: बच्चों की आज़ादी या माता-पिता की बेबसी?

हमारा भारतीय समाज, जहां स्कूल, रिश्तेदार,आस पड़ोस सब मिलकर बच्चे को सामाजिक रूप से तैयार करते थे, वहां यह सोच टकराव की स्थिति पैदा करती है. हाल में हुई बहुत सी घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या परवरिश का ये तरीका सच में उतना कारगर है जितना इसे दिखाया जा रहा है?

Latest News

Dhara Pandey

Jan 14, 2026, 08:01 PM IST

जेंटल पैरेंटिंग: बच्चों की आज़ादी या माता-पिता की बेबसी?

सांकेतिक तस्वीर 

Gentle Parenting: पिछले दिनों एक सुपर मार्केट में मैंने देखा एक सायलेंट ड्रामा. एक बच्चे के चीखने की आवाज़ से मैं चौंककर पलटी, तो देखती हूं कि बच्चा ज़मीन पर हाथ पैर पटक पटक कर लोट रहा है. मां बेचारी फर्श पर बैठी समझा रही है “बेटा, मम्मा वो टॉय लेकर देगी पर आप रोकर नहीं, बोलकर बताओ पहले” बच्चे ने बता दिया लेकिन पुनः चीखकर. मां अब भी सब्र से समझा रही थी. कुल पंद्रह मिनट तक ये ड्रामा निर्बाध रूप से चलता रहा और आते जाते लोग इसका आनंद लेते रहे. लेकिन मैं अचरज से भरी ये सोच रही कि आख़िर भारतीय समाज की परवरिश कब से इतनी बदल गई कि फर्श पर लोट रहे ज़िद्दी बच्चे को मां इतनी शांति से समझाने लगी! 

Gentle Parenting के ऐसे बहुत से उदाहरण आपके पास भी होंगे, पर हाल में हुई बहुत सी घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या परवरिश का ये तरीका सच में उतना कारगर है जितना इसे दिखाया जा रहा है? तीन दिन पहले इंदौर शहर तीन नौजवानों की दुखद मौत का साक्षी बना और इस समय भी उनका चौथा दोस्त ज़िन्दगी में वापस आने के लिए अस्पताल में मौत से लड़ रहा है. यूं तो ऐसी मौतें हम लगभग हर दिन ही देखते हैं पर इन मौतों में जीवन की अनुशासनहीनता और ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन का ऐसा कॉकटेल दिखा कि सबके भीतर एक प्रश्नवाचक चिह्न छूट गया है. 

पालन-पोषण विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव

उन पेरेंट्स के दुख के साथ होते हुए भी मेरा मन बार- बार कहता है कि ये दोष है gentle parenting का. मैं बच्चों से प्प्यार के खिलाफ़ या क्रूरता के पक्ष में नहीं हूं. प्रेम तो भारतीय परिवारों में बहुत भीतर तक चाशनी की तरह लपेटा हुआ है, समस्या तब शुरू होती है जब उनकी चिंता रूपी अनुशासन को ‘टॉक्सिक’ और जायज़ सीमाओं को ‘ट्रॉमा’ घोषित कर दिया जाता है और इस जेंटल पेरेंटिंग का पहला साइड इफेक्ट तब ही दिखाई देता है जब बच्चा भावनात्मक रूप से एक्सप्रेसिव, लेकिन सामाजिक रूप से अनफिट होने लगता है. एक समय भारतीय परिवार व्यवस्था में पालन-पोषण विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव हुआ करता था. वो पीढ़ी दर पीढ़ी दादी-नानी की सीख से बड़ी सहजता से आगे बढ़ता जाता था. फिर एक दिन इंटरनेट आया और उसके बाद आया इंस्टाग्राम का सरपट बहता ज्ञान और उसके साथ आया बच्चे पालने का एक नया तरीका Gentle Parenting जब ‘ना’ कहना अपराध और ‘ना’ सुनना ट्रॉमा बन जाए. बात- बात पर मां की चपत और डांट खाकर बड़े हुए बच्चे आजकल नए नए माता पिता बन चुके हैं. उनके सामने ये सारा ज्ञान है, अपने बचपन की कुछ यादें हैं, पहले से थोड़ा अधिक पैसा है और साथ ही है एकल परिवार और समय की कमी. ऐसे में इन कमियों की पूर्ति के लिए उनसे जो बन पड़ता है,वो अपने बच्चों के लिए करते हैं. उन सबको मिलाजुला कर उन्होंने ये किया कि बच्चेको कम से कम ‘ना’ कहा. ‘ना’ कहते हुए उन्हें अपराधबोध होता है. पेरेंटिंग की इस विधा ने हमें बताया कि ना कहने से पहले तीन बार सोचना, पाँच बार गूगल करना और सात बार खुद को समझाना कि मैं “मैं कहीं बुरा पेरेंट न बन जाऊं” पर समस्या इस बात की है कि बच्चा यह नहीं सोचता. इसके उलट वह सीखता है कि उसकी हर इच्छा उसका अधिकार है. 

असफलता से हार मानकर ग़लत कदम उठा लेता है

हमारा भारतीय समाज, जहां स्कूल, रिश्तेदार,आस पड़ोस सब मिलकर बच्चे को सामाजिक रूप से तैयार करते थे, वहां यह सोच टकराव की स्थिति पैदा करती है. ये कक्षाओं का वो युग है जहां एक बच्चा ऑनलाइन क्लास में टीचर से बेअदबी करता है तो हम उसे समझाते नहीं, हम उस वीडियो को इंटरनेट में देख कर उसके मीम बनाते हैं. यहां Gentle Parenting बच्चों को भावनाओं का सम्मान तो सिखाती है, लेकिन स्वयं की. अधिकतर मामलों में वो अधिकार और ज़िम्मेदारी का संतुलन सिखाने में पीछे रह जाती है. इसीलिए नाज़ से पला वो बच्चा ज़िंदगी की प्रतियोगिता में छोटी सी असफलता से हार मानकर ग़लत कदम उठा लेता है. 

घर के बूढ़े बनाम डिजिटल गुरू

जब बड़े बूढ़े कहते हैं कि “बच्चा बिगड़ जाएगा, teen age में थोड़ी पाबंदियां ज़रूरी हैं” तो माँ कहती हैं कि "आप नहीं समझ रहे हैं, यह conscious parenting है." हर अनुभव को “outdated” कहकर खारिज कर दिया जाना आज की आदत बन चली है. सवाल यह है कि हम बच्चों को भावनात्मक रूप से सशक्त बना रहे हैं या भावनात्मक रूप से नाज़ुक! Gentle Parenting बच्चों की भावनाओं की कद्र करना, पहचानना सिखाती है, यह अच्छी बात है लेकिन फिर दुनिया की मुश्किलों से जूझना कौन सिखाएगा! समस्या यही है कि चुटकी बराबर दिक्कत को बच्चा ट्रॉमा का पहाड़ मानने लगता है और अनुशासनहीनता को अपनी स्वतंत्रता. भारत जैसे देश में ज़िंदगी वैसे भी आसान नहीं है. अगर बच्चा हर असहज स्थिति से बचकर बड़ा होगा, तो वह असल दुनिया में टिकेगा कैसे!

माता-पिता का बर्नआउट: एक अनदेखा नुकसान

हर समय शांत रहना है, हर बात पर emotionally available रहना है, यह सब सुनने में सुंदर है, करने में बेहद थकाने वाला. भारतीय माता-पिता पहले ही नौकरी, ट्रैफिक, EMI और रिश्तेदारों से जूझ रहे हैं. Gentle Parent बनने के प्रेशर में वो परफेक्ट बनना चाहते हैं. थका हुआ माता-पिता, चाहे जितना जेंटल हो, अंततः चिड़चिड़ा ही बनता है.

यह भी पढ़ें: रील की जुगाली और धैर्य के भरभराते थ्रेशहोल्ड के बीच रिएक्शन देने की हड़बड़ी

समाधान क्या है?

Parenting के इस नए तरीके को पूरी तरह खारिज कर दिया जा,ऐसा नहीं है, समस्या तो संतुलन की है. प्रेम खूब हो, पर सीमाएं भी हों. संवाद हो, द्विपक्षीय हो पर हर निर्णय बच्चे का न हो. भावनाओं की कद्र हो,पर ज़िम्मेदारी की शिक्षा भी हो. भारतीय संदर्भ में पालन-पोषण हमेशा ऐसे ही मिश्रित रहा है, थोड़ा प्यार, थोड़ा डर, बहुत सारा अपनापन. लब्बोलुआब यह है कि आपके बच्चे को दोस्त तो बहुत मिल जायेंगे लेकिन माता पिता तो एक ही रहेंगे. इसलिए बच्चे का दोस्त बनने की इस ऊहापोह में कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से ही विमुख न हो जायें! क्योंकि एक भ्रमित बच्चा केवल एक परिवार का अधिक नहीं बनता बल्कि माता पिता के तौर पर वो हमें फेल कर रहा होता है. क्योंकि सच यही है कि बच्चों को दोस्त नहीं, मजबूत और समझदार माता-पिता चाहिए, जहां बच्चे की भावनाएं सुनी जाएं, लेकिन घर की चाबी अब भी बड़ों के हाथ में ही हो. अब शायद हमें एक नई पद्धति चाहिए सेंसिबल इंडियन पैरेंटिंग. 

