बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

डीएनए स्पेशल

डीएनए स्पेशल

सिगरेट के धुएं से हिजाब की होली तक... अयातुल्ला अली खामनेई को आंखे दिखाती, पर्दे को परचम बनाती आधी आबादी

आग जल रही है, उसके इर्दगिर्द गोल घेरे में बालों को लहराते हुए महिलाएं नाच रही हैं.  हिजाब को परचम बना गाने गा रही हैं, लहू बहते होठों से नारे लगा रही हैं. ईरान की सड़कों से आंदोलन की बुलंद तस्वीरें आ रही हैं.

Shruti Agrawal

Updated : Jan 13, 2026, 05:15 PM IST

सिगरेट के धुएं से हिजाब की होली तक... अयातुल्ला अली खामनेई को आंखे दिखाती, पर्दे को परचम बनाती आधी आबादी

Iran Protest (Image Credit: Reuters)

ईरान की सड़कों से आंदोलन की बुलंद तस्वीरें आ रही हैं. अपने फौलादी इरादों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहीं, मॉरल पुलिसिंग को ठेंगा दिखाती, चेहरे से हिजाब नोंचती, हंसती-गाती-नारे लगाती महिलाएं नया इतिहास रच रही हैं. 

यह कपड़ा नहीं जो मेरे चेहरे पर ढंका है,
यह डर है जो तुम्हारी आंखो में दिख रहा है,
जिस दिन मैंने इसे हटाया, सच ने उस दिन सांस ली,
तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं. 

मुझे मार सकते हो मेरे विचारों को नहीं

आग जल रही है, उसके इर्दगिर्द गोल घेरे में बालों को लहराते हुए महिलाएं नाच रही हैं.  हिजाब को परचम बना गाने गा रही हैं, लहू बहते होठों से नारे लगा रही हैं. इस समय ईरान की पहली नारीवादी कवियित्री ताहिरा कुर्तुल एन बड़ी याद आ रही हैं. उन्होंने 19 वीं शाताब्दी में महिला स्वतंत्रा की चिंगारी भड़काई थी, 1848 के बदशत सम्मेलन में पूरी भीड़ के सामने हिजाब उतार फेंका था. आधुनिक इतिहास में वह पहली महिला थी...अपनी इस करनी की सजा उन्होंने फांसी को गले लगाकर चुकाई थी..लेकिन वे लिख गई थीं...तुम मुझे मार सकते हो मेरे विचारों को नहीं. 

अपनी कहानी खुद लिखेंगी

यह विचार इतने संक्रामक हैं कि ईरान से दूर कनाडा में बैठी लड़की अयातुल्ला खामनेई की फोटो सिगरेट से जला रही है. इन्हीं खामनेई के सामने इटली की पत्रकार ओरियाना फलासी ने बीच इंटरव्यू में बुर्का उतार कर फेंक दिया था. तब नए-नए सत्ता में आई खामनेई ने गुमान से कहा था, आप जैसी महिलाएं मर्दों को पूंछ में बांधकर घूमती है. ईरान में क्रांति बुर्के वाली धार्मिक महिलाओं ने की है. उस समय खामनेई यह भूल गए थे कि ईरानी महिलाएं इसी बुर्के को नोंच कर फेंकने वाली हैं. वे मर्दों की थोपी पाबंदियों को जलाते हुए अपनी कहानी खुद लिखेंगी.

अयातुल्ला खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं

ओरियाना फलासी से लेकर ताहिरा कुर्तुल के विचारों की चिंगारी अब आग का गोला बन चुकी है. ईरान में बीस लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर अयातुल्ला खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं. सड़कों पर हो रहे इस आंदोलन का चेहरा महिलाएं बन रही हैं...ईरान की सडकों से नारीवाद की बुलंद तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन बुलंद तस्वीरों को पूरी दुनिया की हर सड़क-हर उस गली में फैल जाना चाहिए जहां आधी आबादी को कैद करने के मंसूबे जन्म ले रहे हो. 

कट्टरपंथ की सत्ता के सामने समर्पण नहीं

इक्कीसवीं सदि क्रांति की पटकथा तेहरान की किसी गुमनाम सड़क 2022 में लिखना शुरू हुई थी. वहां युवा लड़की महसा अमीनी की मॉरल पुलिसिंग ने हत्या कर दी थी. ईरान में नाचती-गाती, हिजाब की होली जलाती, कटे होठों से लहू बहने के बाद भी बुलंदी से नारे लगाती महिलाएं महसा की कब्र पर लिखी इबारत को हकीकत में बदल रही हैं. महसा के चाहने वालों ने उसकी कब्र पर फारसी में लिखी एक तख्ती लगाई थी.. प्यारी जीना तुम नहीं मरोगी, तुम्हारा नाम प्रतीक बन जाएगा ( कुर्द भाषा में महसा का अर्थ जीना होता है).  कब्र में महसा का शरीर मिट्टी हो चुका है लेकिन विचार क्रांति बन चुके हैं लेकिन इस क्रांति की चिंगारी सिर्फ महसा की लगाई हुई नहीं...ईरान की मिट्टी ही स्वतंत्रता और खुले विचारों की पोषक रही है. वहां के लोगों ने कभी गुलामी और कट्टरपंथ की सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया. 

यह भी पढ़ें: ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

ईरानी महिलाओं का हिजाब परचम की तरह लहरा रहा है

यूं तो प्राचीन पर्शिया का नवीं दसवीं शताब्दी में ही इस्लामीकरण हो चुका था लेकिन 1979 की क्रांति के बाद हुए तख्तापलट ने स्थिति बद से बत्तर कर दी. इस्लामी हुकूमत में औरतों पर खासी पाबंदियां लाजिम की गई लेकिन महिलाओं ने कट्टरपंथियों के आगे झुकने से मना कर दिया, ये ईरानी महिलाओं का जज्बा ही था जो वे जोरजुल्म के आगे नहीं झुकी. ईरान में हिजाब को उतार फेंकने का अर्थ है ईशनिंदा करना जिसकी सजा सिर्फ मौत है. सजा के इस डर के पार ईरानी महिलाएं दुनिया की आधी आबादी के लिए ये मिसाल कायम कर रही हैं. कट्टरपंथ सिर्फ ईरान नहीं बल्कि एशिया के बड़े हिस्से का सच है जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं. पारंपरिक समाज के भीतर स्त्रियों के अपने संघर्ष रहे हैं. इन संघर्षों के बीच अपनी राह बनाती स्त्रियों का सौंदर्य अलग ही ताप लिए हुए है उस ताप में आज ईरान की सड़के रोशन हो रही हैं. जिन युवतियों को घर में, हिजाब में कैद रखने के आदेश दिए गए थे, वे सड़कों पर हैं. हर दमन औऱ उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हैं जिसकी कीमत उनकी जान भी हो सकती है लेकिन वे चुकाने को तैयार हैं. ईरानी महिलाओं का हिजाब सिर्फ उतरा नहीं है वह परचम की तरह लहरा रहा है. 

