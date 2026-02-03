एप्सटीन फाइल के बहाने अपने आसपास नजरें घुमाइए, नरपिशाच खुले घूम रहे हैं!

एप्सटीन फाइल के रूप में सत्ता और पॉवर का ऐसा ग्लोबल नेटवर्क सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है औऱ याद दिला रहा है कि एप्सटीन फाइल के बहाने हम अपने आस-पास भी नजरें घुमाएं. अपने अखबार-टीवी चैनल देखिए, नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों से भरे हुए हैं.

उस समय मेरी उम्र दस साल की थी....मेरी उम्र चौदह साल की थी...मैं सत्रह की थी. हम अकेले नहीं थे.. हमारे जैसी हजारों लड़कियां नहीं बच्चियां थीं जिनके साथ एक दिन में तीन-तीन बार बलात्कार किया जाता था. अमीर ताकतवर लोगों के लिए हम जीती जागती बच्चियां नहीं महज सैक्स टॉय थे...इस तरह की आपबीती बताते हुए पीड़िताएं अपनी पहचान उजागर कर रही हैं, ताकि गुनाहगारों के गुनाह आम लोगों के सामने आएं. यह समय चुप रहने का नहीं बोलने का है. दुनिया में सबसे घृणित और अमानवीय कृत्य छोटे बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध हैं.

सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा

एक अधेड़ आदमी, रसोई में दो बच्चियों के पीछे भाग रहा है बच्चियों की हंसी गूंज रही है...यह हंसी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है. बच्चियों के पीछे भाग रहा नरपिशाच जेफरी एप्सटीन. इस सदी का सबसे घिनौना पीडो फाइल क्योंकि इसने बच्चियों के यौन शोषण करने वालों की गैंग बना रखी थी, इस गैंग में अनेक ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें समाज अपना आदर्श मानता था. एप्सटीन फाइल के रूप में सत्ता-सैक्स और पॉवर का ऐसा ग्लोबल नेटवर्क सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है औऱ याद दिला रहा है कि एप्सटीन फाइल के बहाने हम अपने आस-पास भी नजरें घुमाएं. अपने अखबार-टीवी चैनल देखिए, नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों से भरे हुए हैं. यह समय शुतुर्मुग बनकर रेत में गर्दन छिपाने का नहीं है.

नाबालिग बच्चियों को रेडलाइट इलाके में धकेला जाता है

एप्सटीन विदेशी था..उसके पास आइलैंड था. असाधारण संपर्क थे, रहस्मय धन स्त्रोत थे. जब दुनिया में एप्सटीन फाइल के भयावह घटनाक्रम घट रहे थे तब हमारे यहां भी निठारी कांड में बच्चों के कंकाल बरामद हो रहे थे. अजमेर कांड में तो स्कूली बच्चियों को एप्सटीन के तरीके से ही भयावह जाल में फंसाया जा रहा था. मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम में बृजेश ठाकुर नामक कुख्यात शेल्टर होम को नाबालिग बच्चियों के शोषणगृह में तब्दील कर चुका था. आसाराम जैसे लोग जेलयात्रा कर रहे थे. बांछड़ा और बेडनी जैसे समुदाय हैं जहां नाबालिग बच्चियों को रेडलाइट इलाके में धकेला जाता है.

इंटरनेट की दुनिया में भूचाल

यूएस के फेडरल डिपार्टमेंट ने जिस दिन एप्सटीन फाइल के दस्तावेज आम लोगों के लिए रिलीज किए हैं, इंटरनेट की दुनिया में भूचाल आ गया है. एप्सटीन फाइल को साधारण आपराधिक दस्तावेज मत समझिए. यह पीड़ित नाबालिग बच्चियों को दी गईं यातनाओं का संग्रह है. जिनकी आवाजों को सालों तक धन-सत्ता-शक्ति के शोर में दबा दिया गया था. दस्तावेज बताते हैं कि यौन शोषण किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं वरन संगठित तंत्र है जो अपराधियों का हर तरह से बचाव करता है. पीड़ित को चुप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. एप्सटीन की पार्टियों का सबसे पहले सावर्जनिक विरोध करने वाली मॉडल को एकाएक गायब कर दिया गया. वो कैमरे के सामने चिल्लाती रही कि रसूखदार लोग बच्चों का मांस खा रहे थे...उसे पागलकरार दे दिया गया.

सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाली वर्जीनिया जुरफ्रे थीं

एप्सटीन के बारे में सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाली वर्जीनिया जुरफ्रे थीं. सन 2000 में एप्सटीन ने उन्हें बॉडी मसाज के लिए बुलाया फिर यौनशोषण के दलदल में धकेल दिया. वर्जीनिया को कई ताकतवर लोगों के पास भेजा गया उनमें से एक प्रिंस एड्यू भी थे. वर्जिनियां ने इस दलदल से निकलने के लिए कानूनन सहारा लिया. 2005 से 2008 के बीच कई बार कानूनी दरवाजा खटखटाया लेकिन 2008 में हुई अविश्वसनीय प्ली डील के कारण एप्सटीन हल्की-फुल्की सजा के बाद बच निकला. वर्जीनिया चुप नहीं बैठी वे लगातार लड़ती रही. प्रिंस एड्यू के खिलाफ सबूत देती रहीं आखिरकार ब्रिटिश राजघराने के इतिहास में पहली बार किसी प्रिंस को उसके पद से पूरी तरह हटा दिया गया लेकिन एंड्यू साहब अभी तक खुद को निर्दोष कहते हैं.

आदर्श माने जाने वाले लोगों ने घटियातम हरकतें की हैं

इस लड़ाई में वर्जीनिया अकेली नहीं थी, उनके आवाज उठाने के बाद बहुत सी पीड़िताएं सामने आईं. जूली क्लाइन ब्राउन नामक महिला पत्रकार लगातार पीड़िताओं की कहानियां देश-दुनिया के सामने लाती रहीं. उनकी निडर पत्रकारिता के लिए उन्हें पुलित्जर से सम्मानित किया गया है. 2008 की अविश्वसनीय प्ली डील के बाद तो कई पीड़िताओं ने अपने चेहरे भी आम किए...समाज को बताया कि देखिए हम हैं वे जिनके साथ ताकतवर-रसूखदार और समाज के लिए आदर्श माने जाने वाले लोगों ने घटियातम हरकतें की हैं. जेफरी एप्सटीन ने तो 2019 में अमेरिकी जेल की सलाखों के पीछे आत्महत्या कर ली लेकिन उसके कुख्यात गैंग में शामिल हर रखूसखदार आजाद घूम रहा है. पूरी दुनिया में यही होता आया है. एप्सटीन के आइलैंड पर जाने वाले रसूखदार हो या मुज्जफरपुर बालिका शेल्डर होम के रसूखदार अपराधी सभी कानूनी पकड़ के दायरे से बाहर हैं.

चुप्पी छोड़ अपनी आवाज बुंलद करना शुरू कर दें

कुल मिलाकर, यहां अब जिम्मेदारी आपकी हमारी और समाज की है कि वे ऐसे खुले घूम रहे अपराधियों को चिन्हित करे. जानवर तक अपनी प्रजाति के बच्चों के साथ कुकर्म नहीं करते. इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अबोध बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध हैं. धन-सत्ता और शक्ति की तिकड़ी को सिर्फ तभी झुकाया जा सकता है जब आप चुप्पी छोड़ अपनी आवाज बुंलद करना शुरू कर दें.

