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Opinion: क्या आंध्र प्रदेश भारत से अलग है?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक हालिया बयान ने देश की राजनीति और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक नई बहस छेड़ दी है.

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Dr Prakash Hindustani

Updated : May 18, 2026, 02:03 PM IST

Opinion: क्या आंध्र प्रदेश भारत से अलग है?

Image Source- X/@ncbn

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 16 मई 2026 को श्रीकाकुलम जिले की एक सभा में कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने की जरुरत है. बच्चों को बोझ नहीं, सम्पदा के रूप में देखा जाना चाहिए. जनसंख्या ही असली दौलत है. जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बच्चे कम पैदा होने से बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ गई है. 

चंद्रबाबू नायडू के बयान पर छिड़ी बहस!

चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी केन्द्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है. तेलुगु देशम पार्टी ने संसद में लोकसभा परिसीमन बिल का समर्थन किया और अमित शाह के आश्वासन (दक्षिण को कोई नुकसान नहीं) को स्वीकार किया था. यह बात और है कि वह बिल पास नहीं हो सका था, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य लंबे समय से लोकसभा परिसीमन का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उत्तर भारत की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण की हिस्सेदारी घट सकती है. 

'ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं'

तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, कर्नाटक और केरल के नेता इसे ‘सफल परिवार नियोजन की सजा’ मानते हैं. नायडू दक्षिण के अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग रुख अपनाकर BJP के साथ अपनी विश्वसनीयता बढ़ा रहे हैं, जबकि स्टालिन जैसे नेता खुला विरोध कर रहे हैं. नायडू कह रहे हैं, “समस्या को जड़ से हल करो, आबादी बढ़ाओ.” परिसीमन में यदि दक्षिण की सीटें घटती हैं तो भी नायडू पहले से तैयार दिखेंगे. उन्होंने समस्या को आर्थिक-जनसांख्यिकीय बताया, न कि राजनीतिक साजिश. असल में उत्तर के राज्यों में जनसंख्या नीति पर कम ध्यान है, जबकि दक्षिण में अब ‘जनसंख्या प्रबंधन’ की नई बहस शुरू हो गई है. 

जनसंख्या प्रबंधन नीति की थी घोषित

चंद्रबाबू नायडू ने 5 मार्च 2026 को विधानसभा में 'जनसंख्या प्रबंधन नीति' घोषित की थी. इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि दूसरा बच्चा पैदा होने पर दम्पति को 25,000 रुपये दिए जाएंगे. अब उन्होंने  ऐलान कर दिया है कि तीसरे बच्चे के पैदा होने पर 30,000 और चौथे बच्चे के पैदा होने पर 40,000 रुपये दिये जायेंगे. यानी चार बच्चों पर कुलजमा 95,000 रुपये दंपत्ति को दे दिए जायेंगे.

इतना ही नहीं, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपये पोषण भत्ता दिया जायेगा. 18 साल तक उनकी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. अगर बच्चा देने वाली महिला सरकारी कर्मचारी है तो उसे छह महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी, पहले यह सुविधा केवल दो बच्चों के जन्म तक ही मिलती थी. बच्चे के पिता को भी 2 महीने का पितृत्व अवकाश यानी पैटरनिटी लीव मिलेगी. मौका पड़ा तो यह छुट्टी एक साल की हो सकेगी, यह छुट्टी सवैतनिक होगी. 

सरकार खोलेगी फर्टिलिटी क्लिनिक्स

चंद्रबाबू नायडू यहीं नहीं रुके, उन्होंने ऐलान किया कि जो कपल इन्फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, यानी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए सरकार फर्टिलिटी क्लिनिक्स खोलेगी. जाओ और आबादी बढ़ाओ. आंध्र प्रदेश में 'ताल्लिकी वन्दनम  योजना' में स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को 15,000 रुपये हर माह देने की योजना है. 

पोषण भत्ता, मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी जनता से जुड़ी हैं. यह फैसला मात्र एक मुख्यमंत्री का कदम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संघीय ढांचे, आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय संतुलन की गहरी बहस का मुद्दा है. यह केन्द्र सरकार की जनसंख्या नीति का मजाक है, जो दो बच्चों तक ही परिवार को सीमित करने की बात कहती है.

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