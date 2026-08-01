अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी का सबसे बड़ा सहारा क्यों है OPT? इस एक सिस्टम पर क्यों टिका है छात्रों का भविष्य

यूएस का OPT प्रोग्राम केवल विदेशी छात्रों को नौकरी देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, टेक कंपनियों और अर्थव्यवस्था के बीच एक अहम कड़ी है. यही कारण है कि इससे जुड़े किसी भी बदलाव का असर छात्रों से लेकर उद्योगों तक महसूस किया जाता है.

अमेरिकी नौकरी की पहली बड़ी सीढ़ी

विदेशी छात्रों का सबसे अहम सहारा

टेक कंपनियों को मिलता कुशल टैलेंट

विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत

अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा

क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया भर के लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च क्यों करते हैं? क्या वजह है कि कई छात्र डिग्री मिलने के बाद भी वहीं रुककर करियर बनाने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब सिर्फ अमेरिकी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो पढ़ाई और प्रोफेशनल करियर के बीच पुल का काम करता है. इसी सिस्टम का नाम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (Optional Practical Training यानी OPT).

हाल के दिनों में OPT को लेकर हो रही चर्चाओं ने इस कार्यक्रम को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. लेकिन असली सवाल यह है कि यह प्रोग्राम केवल विदेशी छात्रों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अमेरिका की उच्च शिक्षा, उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए भी इतना अहम क्यों माना जाता है.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) के अनुसार, वर्ष 2024 में अमेरिका ने 18 लाख (1.8 million) से अधिक छात्र वीजा जारी किए. इसके अलावा 5 लाख से अधिक Exchange Visitors भी अमेरिका पहुंचे. यही बढ़ती संख्या प्रशासन द्वारा वीजा नियमों की समीक्षा की एक प्रमुख वजह बताई जा रही है.

पढ़ाई से नौकरी तक का सबसे अहम रास्ता

यू.एस. सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के अनुसार OPT ऐसा प्रोग्राम है जो F-1 वीजा पर पढ़ने वाले पात्र अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद, और कुछ मामलों में पढ़ाई के दौरान भी, अपने विषय से जुड़े काम में अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है. सामान्य तौर पर यह अवसर 12 महीने तक मिलता है, जबकि STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े छात्रों को शुरुआती 12 महीनों के अलावा अतिरिक्त 24 महीने का विस्तार भी मिल सकता है.

यही वजह है कि यह व्यवस्था केवल नौकरी का परमिट नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार के बीच का सबसे महत्वपूर्ण चरण बन जाती है. लाखों छात्र इसी अवधि में अपने कौशल को उद्योग की जरूरतों के मुताबिक साबित करते हैं और आगे के करियर की नींव रखते हैं.

अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए क्यों है यह सबसे बड़ा आकर्षण

अमेरिका की लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए OPT को प्रमुख सुविधा के रूप में पेश करती है. किसी भी छात्र के लिए केवल डिग्री हासिल करना काफी नहीं होता, बल्कि वह यह भी देखता है कि पढ़ाई के बाद उसे काम करने का अवसर मिलेगा या नहीं.

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर काम करने वाली संस्थाNAFSA आर्थिक मूल्य टूल के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 43.8 बिलियन डॉलर (43.8 billion USD) का योगदान दिया. इससे 3.78 लाख (378,000+) से अधिक अमेरिकी नौकरियों को समर्थन मिला. इसमें ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, परिवहन और अन्य खर्च शामिल हैं. विदेशी छात्र हर साल ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और दूसरी सेवाओं पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं. इससे न केवल विश्वविद्यालयों को आर्थिक मजबूती मिलती है, बल्कि स्थानीय कारोबार और उच्च शिक्षा से जुड़े हजारों रोजगार भी बने रहते हैं. यही कारण है कि OPT को अमेरिकी उच्च शिक्षा व्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक ताकत माना जाता है.

अमेरिकी कंपनियों को कैसे मिलता है तैयार टैलेंट?

यूएससीआईएस, अमेरिकी विश्वविद्यालय, एनएएफएसए के अनुसार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है. OPT के जरिए अमेरिकी कंपनियों को ऐसे युवा मिलते हैं जो पहले ही अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित हो चुके होते हैं.

कंपनियों को अलग से शुरुआती प्रशिक्षण पर ज्यादा समय और संसाधन खर्च नहीं करने पड़ते. यही वजह है कि कई टेक कंपनियां, रिसर्च संस्थान और हेल्थकेयर संगठ्न ऐसे ग्रेजुएट्स को अपने साथ जोड़ने में रुचि दिखाते हैं.

यहीं एक दिलचस्प पहलू भी सामने आता है. अक्सर चर्चा केवल विदेशी छात्रों की होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई अमेरिकी उद्योग भी इसी टैलेंट पाइपलाइन पर निर्भर रहते हैं. यदि यह कड़ी कमजोर होती है, तो इसका असर केवल छात्रों पर नहीं बल्कि इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर भी पड़ सकता है. इन्हीं क्षेत्रों में अमेरिका को लगातार Skilled Workforce की जरूरत रहती है.

लंबी अवधि के करियर की पहली सीढ़ी

कई अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए OPT अंतिम मंजिल नहीं बल्कि लंबी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत होता है. आम तौर पर छात्र पहले F-1 स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई करते हैं, फिर OPT के तहत काम करने का अवसर प्राप्त करते हैं. इसके बाद यदि कोई नियोक्ता उन्हें स्पॉन्सर करता है तो वे H-1B वीजा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य में रोजगार आधारित स्थायी निवास की प्रक्रिया तक पहुंच सकते हैं.

यानी OPT केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि अमेरिका में दीर्घकालिक करियर बनाने की पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

रिसर्च, नवाचार और अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी

OPT के तहत काम करने वाले अनेक छात्र रिसर्च लैब, विश्वविद्यालयों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, हेल्थकेयर संस्थानों और इंजीनियरिंग फर्मों में अपनी सेवाएं देते हैं. इन्हीं संस्थानों में नई तकनीकों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन पर लगातार काम होता है.

समर्थकों का तर्क है कि OPT अमेरिका को उन्हीं प्रतिभाशाली छात्रों को अपने यहां बनाए रखने में मदद करता है जिन्हें उसकी यूनिवर्सिटीज ने तैयार किया है. इससे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल की कमी कम होती है, नवाचार और उत्पादकता बढ़ती है तथा Artificial Intelligence, Semiconductors और Biotechnology जैसी उभरती तकनीकों में अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होती है.

भारतीय छात्र अमेरिका में सबसे बड़ा समूह

ओपन डोर्स रिपोर्ट 2024 (इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल एजुकेशन)के अनुसार, अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या 3.31 लाख (331,602) से अधिक रही. भारत पहली बार चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों वाला देश बना.

यही कारण है कि OPT को केवल एक वर्क परमिट के रूप में नहीं देखा जाता. यह शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान और अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला ऐसा तंत्र है, जिसका प्रभाव एक छात्र की नौकरी से कहीं आगे तक जाता है. आने वाले समय में इससे जुड़ी किसी भी नीति में बदलाव का असर केवल विदेशी छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों, कंपनियों और वैश्विक प्रतिभा की प्रतिस्पर्धा पर भी साफ दिखाई दे सकता है.

OPT क्यों माना जाता है Career Bridge

एक अंतरराष्ट्रीय छात्र का सामान्य करियर पाथ इस तरह होता है- USCIS की रिपोर्ट बताती है कि F-1 स्टूडेंट वीज़ा → OPT वर्क ऑथराइज़ेशन → H-1B एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप → रोज़गार-आधारित परमानेंट रेज़िडेंसी (अगर आप योग्य हों). यही वजह है कि OPT को केवल वर्क परमिट नहीं, बल्कि पढ़ाई और लंबे करियर के बीच का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.



सीए मनोज अग्रवाल बताते हैं कि OPT का फायदा केवल विदेशी छात्रों को नहीं मिलता. अमेरिकी विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय छात्रों से मिलने वाली फीस, स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाला खर्च और टेक कंपनियों को मिलने वाला प्रशिक्षित टैलेंट—तीनों इसी व्यवस्था से जुड़े हैं. इसलिए OPT में किसी भी बड़े बदलाव का असर केवल भारतीय छात्रों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी उच्च शिक्षा, रिसर्च और हाई-टेक उद्योगों पर भी पड़ सकता है.



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