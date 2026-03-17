Explainer: धूप वाले देश में भी क्यों बढ़ रही है विटामिन-D की कमी? जानिए इंडियन स्किन टोन से क्या है इसका कनेक्शन

भारत जैसे धूप वाले देशों में भी लोगों में विटामिन-D की कमी तेजी से हो रही है. जबकि जिन देशों में कम धूप निकलती है फिर भी वहां के लोगों में विटामिन डी का स्तर सही है. तो क्या विटामिन डी भी रंगभेद करता है और इसका इंडियन स्किन टोन से क्या है इसका कनेक्शन है, चलिए समझते हैं.

What is the connection between Vitamin D obtained from sunlight and skin tone? Photo Credit: AI

PubMed (NCBI) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 70 से लेकर 100 लोगों का विटामिन डी कम है या माइनस में है. वजह केवल खानपान नहीं है. इसके पीछे कई वजहें हैं और इन वजहों में सबसे आश्चर्य की बात ये है कि जिन देशों में धूप सबसे ज्यादा निकलती है वहीं विटामिन डी कम क्यों हो रहा है. इसके पीछे वजह क्या सच में इंडियन स्किन टोन है?

भारत जैसे देश में साल के अधिकांश समय तेज धूप रहती है. सामान्य धारणा यह है कि इतनी धूप मिलने के कारण लोगों में विटामिन-D की कमी नहीं होनी चाहिए. लेकिन कई स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीयों में यह कमी पाई जा रही है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन-D हड्डियों, प्रतिरक्षा प्रणाली और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है. इसके बावजूद शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में इसकी कमी धीरे-धीरे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनती जा रही है.

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धूप से मिलने वाली विटामिन डी का स्किन टोन से क्या है कनेक्शन?

विशेषज्ञ बताते हैं कि भारतीयों की त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है. यही वर्णक त्वचा को सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणों से बचाने का प्राकृतिक कवच प्रदान करता है. हालाँकि यही प्रक्रिया शरीर में विटामिन-D बनने की गति को भी धीमा कर सकती है. इसलिए समान धूप में रहने के बावजूद कुछ लोगों में विटामिन-D का उत्पादन कम हो सकता है.

बदलती जीवनशैली भी बन रही कारण

पिछले कुछ दशकों में शहरी जीवनशैली में बड़े बदलाव आए हैं. बहुत से लोग सुबह से शाम तक दफ्तरों, घरों या वातानुकूलित कमरों में समय बिताते हैं. डेस्क जॉब और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करने के कारण लोगों का धूप में बिताया गया समय कम हो गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव विटामिन-D की कमी के प्रमुख कारणों में से एक है.

प्रदूषण और ऊंची इमारतों का असर

बड़े शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण भी इस समस्या को बढ़ा सकता है. हवा में मौजूद धूल और धुंध सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जमीन तक पूरी तरह पहुँचने से रोक सकती है. इसके अलावा शहरी इलाकों में ऊँची इमारतें और बंद आवासीय संरचनाएँ भी घरों तक सीधे सूर्य प्रकाश के पहुँचने में बाधा बनती हैं.

खान-पान की आदतों का प्रभाव

भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहती है. विटामिन-D के प्राकृतिक स्रोत सीमित होते हैं और इनमें वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी और कुछ डेयरी उत्पाद प्रमुख माने जाते हैं. ऐसे में यदि आहार संतुलित न हो या पर्याप्त पोषक तत्व शामिल न किए जाएँ, तो विटामिन-D की कमी की संभावना बढ़ सकती है.

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विटामिन-D की कमी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि इस पोषक तत्व की कमी शरीर में कई तरह के लक्षण पैदा कर सकती है. इनमें हड्डियों और जोड़ों में दर्द, लगातार थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और बार-बार बीमार पड़ना शामिल हो सकता है.कुछ लोगों में मनोदशा में बदलाव या चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है. हालांकि ऐसे लक्षण कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए सही जांच जरूरी होती है.

एंडोक्रिनोलॉजिस्टडॉ. अनूप मिश्रा के अनुसार विटामिन-D की कमी आज शहरी भारत में तेजी से देखी जा रही है. वे कहते हैं, “धूप में सीमित समय बिताना, प्रदूषण और बदलती जीवनशैली इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति में लगातार थकान या हड्डियों से जुड़ी समस्या हो, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन-D की जांच कराना उपयोगी हो सकता है.”

विटामिन डी पाने के लिए धूप में किस समय रहना चाहिए?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दिन में कुछ समय धूप में बिताना इस समस्या से बचाव का सरल तरीका हो सकता है. आमतौर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच 15–20 मिनट धूप बेहतर मानी जाती है और इस समय सूरज की यूवीबी किरणें पर्याप्त मात्रा में होती हैं, जो त्वचा में विटामिन-D बनाने में मदद करती हैं. सुबह 7–9 बजे की धूप हल्की होती है और इससे विटामिन-D कम मिलता है जबकि 10–3 बजे की धूप विटामिन-D के लिए सबसे असरदार होती है.

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हालांकि, यह व्यक्ति की त्वचा और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है. इसके साथ ही संतुलित आहार, डेयरी उत्पाद, मशरूम और डॉक्टर की सलाह से आवश्यक सप्लीमेंट भी इस कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

अगर स्किन सांवली है तो कितनी देर की धूप जरूरी है

अगर स्किन का कलर ब्राउन या डार्क है तो आपको थोड़ा धूप में ज्यादा रहना होगा. फेयर स्किन वाले लोग 15 मिनट धूप लें तो ये उनके लिए काफी होगा लेकिन अगर त्वचा सांवली या गहरी है तो कम से कम आपको 25–40 मिनट तक लग सकते हैं. इंडियन स्किन टोन में फेयर वालों के लिए 25 मिनट और डार्क स्किन वालों को कम से कम 40 मिनट की धूप से विटामिन डी मिलेगा. विटामिन डी के लिए धूप हफ्ते में 3–4 दिन भी पर्याप्त होती है.

धूप लेते समय किन ध्यान रखने वाली बातें?

चेहरे के अलावा हाथ, पैर या बाहें खुली रखें. सनस्क्रीन लगाने से पहले थोड़ी देर धूप लें (क्योंकि यह UVB रोक सकता है). कांच के पीछे (window sunlight) बैठने से फायदा नहीं मिलता. बहुत तेज धूप में ज्यादा देर रहना नुकसान भी कर सकता है

किस समय की धूप स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है?

आम तौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच की धूप सबसे ज्यादा तेज होती है और स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है.इस समय UVB + UVA किरणें ज्यादा मजबूत होती हैं. स्किन में सनबर्न, टैनिंग और डैमेज का खतरा बढ़ जाता है

ज्यादा देर रहने पर क्या नुकसान हो सकता है?

त्वचा का जलना (Sunburn), झुर्रियां और समय से पहले एजिंग,

पिग्मेंटेशन और टैनिंग के साथ ही लंबे समय में स्किन कैंसर का जोखिम (खासकर संवेदनशील त्वचा में) भी रहता है.

संतुलन कैसे रखें?

विटामिन-D के लिए 10–3 बजे के बीच 15–20 मिनट धूप लें, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा लगातार तेज धूप से बचें. उसके बाद छाया में रहें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है. यदि आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द, लगातार थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और बार-बार बीमार पड़ने जैसे असामान्य लक्षण महसूस हों, तो तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार ही उपचार करें.

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