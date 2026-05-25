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दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

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दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

Why most people are right handed: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही क्यों काम करते हैं? वैज्ञानिकों ने इसके पीछे जो वजह खोजी है वह दिमाग से जुड़ी है. वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

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ऋतु सिंह

Updated : May 25, 2026, 07:53 AM IST

दुनिया के ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही काम क्यों करते हैं? क्या Left Hand से ज्यादा मजबूत होता है Right Hand?

Why do most people in the world work with their right hand? (Photo AI)

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क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल में लिखने से लेकर मोबाइल चलाने, खाना खाने या क्रिकेट खेलने तक ज्यादातर लोग दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं? बाएं हाथ से काम करने वाले लोग हमेशा कम संख्या में क्यों दिखाई देते हैं? यह सवाल सिर्फ आदत से जुड़ा नहीं, बल्कि इंसान के विकास की लाखों साल पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है.

अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. नई रिसर्च बताती है कि इंसानों का दाहिने हाथ पर ज्यादा निर्भर होना सिर्फ हाथों की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, शरीर के संतुलन और दो पैरों पर चलने की क्षमता से गहराई से जुड़ा है. यानि जिस हाथ से आप आज मोबाइल पकड़ते हैं, वह लाखों साल की इंसानी यात्रा का नतीजा है.

इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा फर्क क्या निकला?

वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इंसान दूसरे जीवों की तुलना में एक हाथ का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं. इसी को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने बंदरों और चिंपैंजी की कई प्रजातियों का अध्ययन किया. रिसर्च में पता चला कि ज्यादातर जानवर दोनों हाथों का लगभग बराबर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इंसानों में एक हाथ, खासकर दाहिना हाथ, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यही बात इंसान को बाकी प्राइमेट्स से अलग बनाती है.

दरअसल, इंसान का दिमाग शरीर के अलग-अलग हिस्सों को खास तरीके से कंट्रोल करता है. माना जाता है कि दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को ज्यादा नियंत्रित करता है. यही वजह है कि अधिकतर लोग दाहिने हाथ से ज्यादा सहज महसूस करते हैं.

क्यों बाएं से दाहिना हाथ होता है ज्यादा मजबूत?

रिसर्च का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इसका संबंध हमारे पैरों से भी निकला है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब इंसानों के पूर्वज पेड़ों से उतरकर दो पैरों पर चलने लगे, तब उनके हाथ धीरे-धीरे दूसरे कामों के लिए फ्री हो गए. यहीं से हाथों ने खास कौशल विकसित करना शुरू किया. किसी चीज को पकड़ना, औजार बनाना, शिकार करना और बाद में लिखना जैसे कामों में एक हाथ ज्यादा मजबूत होता गया. खासकर दाहिना क्योंकि धीरे-धीरे दाहिना हाथ इंसानी जीवन का मुख्य हाथ बन गया. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इंसान आज भी चार पैरों पर चलते, तो शायद दाएं और बाएं हाथ का इतना बड़ा फर्क कभी पैदा ही नहीं होता.

दुनिया की ज्यादातर चीजें दाहिने हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं

यह सिर्फ विज्ञान की दिलचस्प कहानी नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मामला भी है. दुनिया की ज्यादातर चीजें दाहिने हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं. कैंची, स्कूल डेस्क, कंप्यूटर माउस, एटीएम मशीन, किचन टूल्स और यहां तक कि कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी.

यही वजह है कि बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को कई बार छोटी-छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बचपन में कई बच्चों को जबरदस्ती दाहिने हाथ से लिखने के लिए कहा जाता था, जिससे उनके आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता था. अब विशेषज्ञ इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि यह दिमाग की प्राकृतिक संरचना से जुड़ा मामला है, कोई आदत नहीं.

18 लाख साल पुराने सबूत ने भी चौंकाया

शोधकर्ताओं को पुराने मानव अवशेषों में भी इसके संकेत मिले हैं. वैज्ञानिकों को ऐसे निशान मिले, जिनसे पता चलता है कि शुरुआती इंसान भोजन तैयार करने और औजार इस्तेमाल करने में दाहिने हाथ का ज्यादा उपयोग करते थे. यानि इंसान का दाहिने हाथ की तरफ झुकाव कोई नई आदत नहीं, बल्कि हजारों-लाखों साल से विकसित होती आ रही जैविक प्रक्रिया है. यही कारण है कि आज भी दुनिया की करीब 90 प्रतिशत आबादी दाहिने हाथ से काम करती है.

क्या भविष्य में बदल सकती है यह तस्वीर?

दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल दुनिया में अब दोनों हाथों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. मोबाइल गेमिंग, टाइपिंग और मल्टीटास्किंग जैसी आदतें दिमाग को नए तरीके से ट्रेन कर रही हैं. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में इंसानों में दोनों हाथों के इस्तेमाल की क्षमता और बेहतर हो सकती है. फिर भी, दाहिने हाथ का दबदबा शायद लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इंसानी विकास की गहरी जैविक कहानी है.

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