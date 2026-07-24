लाल निशान पर शेयर बाजार के गोते लगाते ही सर्राफा बाजार में क्यों मची खलबली? जानिए क्यों फिसले सोने-चांदी के भाव 

Why gold and silver prices are falling with stock market: आज शेयर बाजार में आई भारी गिरावट और कच्चे तेल के महंगे होने का सीधा असर सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है, जहां मार्जिन कॉल के कारण सोने और चांदी के भाव भी फिसल गए हैं. निवेशकों को घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है.

शेयर बाजार में भारी गिरावट और उथल-पुथल

कच्चे तेल के दाम सौ डॉलर पार

सोने और चांदी की कीमतों में नरमी की वजह क्या है?

गिरावट के दौर में एक्सपर्ट की क्या है सलाह?

निवेशकों के लिए लंबी अवधि का नजरिया बेहतर

जब सुबह की चाय की चुस्की के साथ मोबाइल की स्क्रीन पर शेयर बाजार के टूटने की खबर दिखती है, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाना लाजिमी है. लेकिन इस बार माजरा सिर्फ शेयरों के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके घर की तिजोरी में रखे सोने और चांदी तक पहुंच गया है. क्या आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई अब सचमुच खतरे में है, और इस दोहरी मार से बचने का रास्ता क्या है, आइए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में.

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शेयर बाजार में भारी गिरावट और क्रूड ऑयल का खौफ

आज (24 जुलाई 2026) शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह धड़ाम हो गए हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 1,200 अंकों से ज्यादा टूटकर 81,400 के नीचे आ गया है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी करीब 350 अंक फिसलकर 24,800 के आसपास कारोबार कर रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में भड़के तनाव के चलते कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) की कीमतों का 100.80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच जाना है. साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा इस हफ्ते अब तक लगभग 12,500 करोड़ रुपये की भारी बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है.

पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों का ट्रेंड चार्ट

शेयर बाजार की उठापटक और 'मार्जिन कॉल' के दबाव के कारण पिछले कुछ दिनों में सर्राफा बाजार में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. पिछले एक हफ्ते के दौरान सोने (24K और 22K) और चांदी (प्रति किलोग्राम) के दामों में आए बदलाव को नीचे दिए गए चार्ट में समझें:

तिथि (Date) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) चांदी (प्रति 1 किलोग्राम) 18 जुलाई 2026 ₹1,43,329 ₹1,31,335 ₹2,35,000 20 जुलाई 2026 ₹1,43,346 ₹1,31,150 ₹2,40,000 21 जुलाई 2026 ₹1,44,222 ₹1,32,200 ₹2,40,000 22 जुलाई 2026 ₹1,46,510 ₹1,34,300 ₹2,45,000 23 जुलाई 2026 ₹1,46,180 ₹1,34,000 ₹2,45,000 आज (24 जुलाई 2026) ₹1,44,330 ₹1,32,300 ₹2,40,000

कीमतों में गिरावट का विश्लेषण

चार्ट के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि 22 जुलाई को जो सोना अपने उच्चतम स्तर (24K - ₹1,46,510) के करीब पहुंच गया था, वह शेयर बाजार में आई भारी बिकवाली और नकदी संकट के चलते आज लुढ़ककर ₹1,44,330 पर आ गया है. इसी तरह चांदी भी ₹2,45,000 से घटकर सीधे ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम पर फिसल गई है.

कैसे शेयर बाजार लाल होते ही सर्राफा बाजार में आ जाता है भूचाल?

आम तौर पर यह माना जाता है कि जब शेयर बाजार गिरता है, तो लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी की तरफ भागते हैं. लेकिन जब गिरावट बहुत ज्यादा गहरी और पैनिक वाली होती है, तब समीकरण बिल्कुल उलट जाते हैं. इसे वित्तीय भाषा में 'मार्जिन कॉल' (Margin Call) और लिक्विडिटी क्रंच कहा जाता है. जब बड़े ट्रेडर्स और संस्थागत निवेशकों के शेयर बाजार वाले पोर्टफोलियो में भारी नुकसान होने लगता है, तो ब्रोकर उनके सामने अतिरिक्त कैश या मार्जिन जमा करने की शर्त रखते हैं. ऐसे आपातकाल में तुरंत नकदी (Cash) जुटाने का सबसे आसान जरिया उनके पास सोना और चांदी जैसे कीमती मेटल ही बचते हैं. यही वजह है कि वे अपने सुरक्षित एसेट्स को भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे अचानक सर्राफा बाजार में भी बिकوالों का दबाव बढ़ जाता है और भूचाल आ जाता है.

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क्यों फिसले सोने-चांदी के भाव और क्या है कनेक्शन?

देव बताते हैं कि मजबूरी में बिकवाली (Forced Selling) और अंतरराष्ट्रीय कॉमेक्स बाजार (Comex) में आई सुस्ती के चलते आज घरेलू बाजार में कीमतों पर भारी दबाव देखा जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोना गिरकर करीब 1,46,180 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी फिसलकर लगभग 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास सुस्त ट्रेड कर रही है. निवेशकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए की जा रही इस बिकवाली ने साफ कर दिया है कि शेयर बाजार की तबाही का सीधा और तात्कालिक असर सर्राफा बाजार की चाल पर भी पड़ता है.

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय की दो टूक सलाह

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि इस तरह की उठापटक में घबराकर अपनी संपत्ति को औने-पौने दामों में बेच देना सबसे बड़ी मूर्खता होगी. उनका कहना है कि जब तक ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल और युद्ध जैसी स्थितियों का धूआं छटता नहीं है, तब तक निवेशकों को आंख मूंदकर पैसा झोंकने से बचना चाहिए और बहुत ही चुनिंदा व मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर ही नजर रखनी चाहिए. उनका सुझाव है कि बाजार के इस दौर में पैनिक सेलिंग से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है.

आम आदमी की रसोई से लेकर निवेश तक कैसे पड़ेगा असर?

इस दोहरी मार का सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और मानसिक शांति पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई और खाने-पीने की चीजों के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है, जबकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दिख रहे लाल निशानों ने लोगों को अपने बड़े खर्च टालने पर मजबूर कर दिया है. जब शेयर और सर्राफा बाजार दोनों एक साथ दबाव में हों, तो आम आदमी की सेविंग पर सीधा संकट मंडराने लगता है, जिससे घरेलू बजट का पूरा गणित बिगड़ जाता है.

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क्या यह खरीदारी का सही मौका है या फिर सतर्कता जरूरी?

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मंदी में खरीदारी की जाए या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह समय जोखिम भरे दांव खेलने का नहीं, बल्कि बहुत ही समझदारी से धीरे-धीरे एसआईपी (SIP) के जरिए क्वालिटी शेयरों में निवेश करने का है. बाजार के ये हालात अभी अगले 3 से 4 हफ्तों तक ऐसे ही उतार-चढ़ाव वाले बने रहने की उम्मीद है, इसलिए शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म का विजन ही आपको सुरक्षित रख सकता है.

क्या यह खरीदारी का सही मौका है या फिर सतर्कता जरूरी?

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मंदी में खरीदारी की जाए या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह समय जोखिम भरे दांव खेलने का नहीं, बल्कि बहुत ही समझदारी से धीरे-धीरे एसआईपी के जरिए क्वालिटी शेयरों में निवेश करने का है. बाजार के ये हालात अभी कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है, इसलिए शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म का विजन ही आपको सुरक्षित रख सकता है.

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