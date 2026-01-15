Game Over! CIA-मोसाद मिलकर नहीं कर पाए खामेनेई का तख्तापलट, क्या ट्रंप का प्लान हो गया फेल?

US-Iran tension: अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से मिडिल ईस्ट के कई देशों में तख्तापलट कर चुका है. लेकिन ईरान में उसका प्लान फैल होता नजर आ रहा है.

ईरान पिछले करीब 20 दिन से उबल रहा है. लाखों लोग सड़क पर उतरकर देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Ali Hosseini Khamenei) की नीतियों और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस आंदोलन में 2,000 हजार से ज्यादा लोगों मौत हो चुकी है. प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करो और खामेनेई को सत्ता से बेदखल कर दो. लेकिन इसके बावजूद भी वह खामेनेई का तख्तापलट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन इतना घातक क्यों नहीं हो पा रहा है? खामेनेई के पास ऐसी कौन सी ताकत है, जो उसको बचा रही है. डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट पर आकर भी खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं.

ट्रंप ने क्या बनाया था प्लान?

दरअसल, ट्रंप ने प्लान था कि बगैर युद्ध ही खामेनेई का तख्तापलट कर दिया जाए. इसके लिए बकायदा CIA और इजरायल की मोसाद ने मिलकर एक रिपोर्ट भी तैयार की. जिसके तहत ईरान में बड़ा आंदोलन कराने की. ईरानी के लोग सड़क पर उतरेंगे और ऐसी परिस्थित बनेगी की खामेनेई को देश छोड़कर भागना पड़ेगा. फिर चाहे वो रूस में जाकर छिपे या चीन में, लेकिन ईरान में स्वतंत्रता की आवाज उठ खड़ी होगी.

इसका फायदा अमेरिका को अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करने में होगा. यही वजह है कि ट्रंप ने खुले तौर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के देशभक्तों अपना प्रदर्शन जारी रखो. सरकारी संस्थानों पर कब्जा करो. हत्या और अत्याचार करने वालों के नाम याद कर लो. उनको सजा दी जाएगी. लेकिन उसका दांव तब उलटा पड़ गया खामेनेई ने ईरानियों को संबोधित करते हुए कह दिया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और इजरायल है.

इस बीच सऊदी अरब और कतर के बयान ने भी ट्रंप को झटका दे दिया. दोनों देशों ने कह दिया कि अगर ईरान पर हमला होता है तो तेल की स्थिति दुनियाभर में बिगड़ जाएगी. इससे मिडिल ईस्ट में हालात खराब हो सकते हैं. यानी ट्रंप ने जो B प्लान मिलिट्री के तौर पर तैयार किया गया था, उसे भी होल्ड पर करना पड़ा.

इन देशों में अमेरिका कर चुका तख्तापलट

अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से मिडिल ईस्ट के कई देशों में तख्तापलट कर चुका है. इनमें इराक, लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है. पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए बड़ा आंदोलन करवाया था. 2011 में लीबिया में भी मुहम्मद गद्दाफी इसी तरह हटाया गया था. वहां विपक्षी दलों को हथियार बनाया. उनको समर्थन से गद्दाफी की सेना के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त की और अटैक किया.

लेकिन यह पहली बार है, सीआईए का प्लान फेल नजर आ रहा है. इसकी सबसे बड़ी एक वजह पारंपरिक सेना के समांतर ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) नजर आ रही है, जिसकी तादाद 1 लाख से 1.5 लाख के बीच बताई जा रही है. उसके पीछे वहां की सेना खड़ी है. जो अपने तौर पर प्लानिंग की गई थी.

दरअसल, अमेरिका ने जिन देशों में तख्तापलट किया, उनमें उस देश की सेना ने अपने सर्वोच्च नेता का साथ नहीं दिया. ईरान में भी CIA-मोसाद ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी. हिंसक आंदोलन होगा तो दबाव बढ़ेगा. भरोसेमंद नेतृत्व उभरेगा. तभी खामेनेई के पतन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन जिस तरह ईरान के सुरक्षाबल खामेनेई के साथ खड़े हैं. अपने ही नागिरकों पर गोली चलाने के आदेशों का पालन कर रहे हैं. उससे ट्रंप का सारा प्लान धराशाही होता नजर आ रहा है.

