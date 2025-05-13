Iran-US War: ईरान के वो घातक हथियार, जो युद्ध में अमेरिका के अरबों डॉलर कर रहे बर्बाद!

US-Israel Iran War: ईरान युद्ध से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. कैसे अमेरिका के इतने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान टक्कर ले रहा है. वेनेजुएला की तरह आत्मसमर्पण करने के बजाय अपना साहस दिखा रहा है. इन सब का कारण ईरान के पास मौजूद मिसाइलें और ड्रोन हैं. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

'जो चाहो करो, लेकिन हथियार मत रखो...,' कोई हमसे ये कहता है, तब हम क्या करेंगे? शायद उस समय हम अपने पास मौजूद लाठियों और छोटे पत्थरों से शक्तिशाली हथियार बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी है. ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया. अमेरिका अक्सर उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकता रहा. तमाम तरह के प्रतिबंध लगाता रहा. इसलिए वह परमाणु हथियार तो नहीं बना पाया, लेकिन कुछ ऐसे हथियार जरूर हासिल कर लिए, जिनकी बदौलत वह अमेरिका जैसी महाशक्ति को लोहे के चने चबवा रहा है. यह सब ईरान ने शक्तिशाली मिसाइलों और ड्रोन बदौलत किया है.

इससे अमेरिका और इजरायल ही नहीं पूरी दुनिया चौंक गई है. इस युद्ध में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका-इजरायल के पसीने छुड़ा रहे हैं. इनसे होने वाला नुकसान बहुत गंभीर है. इसके साथ ही अमेरिका की वह उम्मीदें भी गलत साबित हुईं हैं, जो उसने युद्ध को एक हफ्ते में खत्म करने को लेकर लगाई थी. यह वॉर कई महीनों तक चलता दिख रहा है. यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बनने वाला है.

ईरान और इजरायल के बीच दूरी

ईरान और इजरायल पड़ोसी देश नहीं हैं. उनके बीच लगभग 1,200 किलोमीटर की दूरी है. जैसे मानों हैदराबाद से दिल्ली की दूरी. इसके बावजूद ईरान उस देश पर हमला कर रहा है. साथ ही वह सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन जैसे खाड़ी देशों पर भी हमला करने में सक्षम है. ये सभी खाड़ी देश इजरायल की तुलना में अधिक निकट हैं.

बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन

ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं. बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट ईंधन की मदद से पहले आकाश में जाती हैं, फिर अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं. अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर वे वापस नीचे आती हैं और लक्ष्य के ठीक पास फट जाती हैं. अमेरिका ने अपने B-2 bombers से ईरानी मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया है और घोषणा की है कि ईरानी मिसाइलों को 90 प्रतिशत खत्म कर दिया है. लेकिन ईरान ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल जारी रखे हुए है.

ईरानी मिसाइलें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं?

ईरान विशेष रूप से खैबर शेकान (Kheibar Shekan) और फतह (Fattah) जैसी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर रहा है.

मारक क्षमता: खैबर शेकान मिसाइल 1,450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. फतह मिसाइल भी लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यदि ईरान इन्हें अपनी सीमा से दागता है, तो ये इजरायल की सीमा पार करके उसके सभी हिस्सों को निशाना बना सकती हैं. ये मिसाइलें खाड़ी के सभी देशों को प्रभावित कर सकती हैं. भले ही ये भारत तक न पहुंच पाएं, लेकिन पाकिस्तान तक जरूर पहुंच सकती है. ये मिसाइलें भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) तक निशाना बना सकती हैं.

स्पीड: फतह मिसाइल की गति 13-15 मैक है. यानी, यह लगभग 16,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. अगर इजरायल इसे लॉन्च करता है, तो यह 5 से 6 मिनट में हमला कर सकती है. क्योंकि यह लगभग 270 से 300 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से यात्रा कर सकती है. यह मिसाइल यात्रा के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है. इसलिए, इसे रोकना मुश्किल है.



कीमत: फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत 8 करोड़ रुपये तक है.

क्षमता: ईरान ठोस ईंधन का उपयोग करके इन मिसाइलों को तेजी से लॉन्च करने में सक्षम है. इन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है. ये अमेरिकी रक्षा प्रणालियों, पैट्रियट और थाड की तुलना में अधिक भार सहन कर सकती हैं.

Iran के ड्रोन इतने शक्तिशाली क्यों?

ईरान मुख्य रूप से शाहेद-136 नामक एकतरफा हमलावर ड्रोन का उपयोग करता है. यानी ये ड्रोन दुश्मन पर हमला करने के बाद वापस नहीं लौटते, बल्कि खुद भी खत्म हो जाते हैं.

मारक क्षमता: इन ड्रोन की मारक क्षमता 1,300 से 2,500 किलोमीटर के बीच है. मतलब वे इजरायल और कुछ यूरोपीय देशों तक हमला कर सकते हैं.

कीमत: प्रत्येक ड्रोन की कीमत 16 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक है. इन्हें "गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल" कहा जाता है, क्योंकि कम कीमत के बावजूद ये भारी तबाही मचाते हैं.

शक्ति: इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है. अगर एक साथ हजारों ड्रोन लॉन्च किए जाएं, तो दुश्मन के रक्षा तंत्र के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा. अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल के निर्माण में 25 से 30 करोड़ रुपये का खर्च आता है. अगर एक पैट्रियट मिसाइल से एक ड्रोन को मार गिराया जाए, तो ईरान को बहुत कम खर्च आएगा, लेकिन अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा. इसी रणनीति के तहत ईरान, अमेरिका-इजरायल को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है.

अमेरिका में इतना तनाव क्यों है?

ईरान महंगे इंटरसेप्टर विमानों को सस्ते ड्रोन और मिसाइलों पर बर्बाद कर रहा है. रक्षा भंडार घट रहे हैं और वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है. हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना और उन्हें हवा में ही नष्ट करना मुश्किल होता जा रहा है. खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमले फैल रहे हैं. इससे और भी देश युद्ध में शामिल हो सकते हैं. यह अमेरिका के लिए एक समस्या बन सकती है. इस तरह ईरान रणनीतिक रूप से अमेरिका को चुनौती दे रहा है. लेकिन अमेरिका, जिसने ईरान को कम आंका, अब पीछे हटने और आगे बढ़ने के बीच संघर्ष कर रहा है. भले ही ईरान ने अभी तक यह युद्ध नहीं जीता है, लेकिन वह अमेरिका को जीत का एहसास भी नहीं करा पा रहा है. यहीं पर ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है. इससे ट्रंप की झुंझलाहट बढ़ रही है. और यह युद्ध कब तक चलेगा, यह दुनिया भर में तनाव का कारण बन रहा है.

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