Gallantry Award: दीपिका मिश्रा बनीं वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अफसर, जानें क्या है ये अवॉर्ड और उन्हें क्यों मिला

डीएनए हिंदी: IAF Officer Deepika Mishra- भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया. उन्हें भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना मेडल (शौर्य) से नवाजा है. राजस्थान की मूल निवासी दीपिका मिश्रा (Wing Commander Deepika Mishra) वीरता पुरस्कार पाने वाली वायु सेना की पहली महिला अफसर बन गई हैं. दीपिका मिश्रा ने 'अदम्य साहस' दिखाकर 47 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी. दीपिका समेत 58 सैन्य कर्मियों को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया है, जिनमें 57 भारतीय वायु सेना और 1 भारतीय सेना से हैं. दो अधिकारियों को युद्ध सेवा मेडल, 13 अधिकारियों और एयर फाइटर्स को वायु सेना मेडल (शौर्य), 13 अधिकारियों को वायु सेना मेडल और 30 को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है.

The CAS Air Chief Mshl VR Chaudhari, presented Presidential Awards to fifty seven #IAF personnel & one from @adgpi during an #Investiture Ceremony today evening in New Delhi. pic.twitter.com/wFLrke0kN9