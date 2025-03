Who Was C. Shankaran Nair: ब्रिटेन ने भारत को गुलाम रखने के दौरान ऐसे तमाम काम किए थे, जिन्हें मानवाधिकार की नजर में नृशंसता कहा जा सकता है. इन सभी में जलियांवाला बाग (Jallianwala Bagh) को सबसे ऊपर माना जाता है, जहां एक मैदान में मौजूद आंदोलनकारियों की भीड़ को घेरकर उन पर इतनी गोलियां बरसाई गई थीं कि इस नरसंहार को इतिहास में आज भी सबसे भयानक घटनाओं में गिना जाता है. ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में एक अहम घटनाक्रम में अपनी सरकार से जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगने की अपील की है. ब्रिटिश सांसद ने अपनी सरकार को उस नृशंस घटना के लिए जिम्मेदारी लेने को कहा है, जिसने उपनिवेशवाद के इतिहास पर अमिट काला धब्बा छोड़ा था. ब्लैकमैन ने इस दौरान सर सी. शंकरन नायर का भी जिक्र किया, जिन्होंने इस नरसंहार के बाद न्याय के लिए अथक संघर्ष किया. इसके बावजूद उनके योगदान को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे.

ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले व्यक्ति थे शंकरन

सी. शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को मालाबार (वर्तमान केरल) में हुआ था. शंकरन नायर देश के प्रख्यात वकील बने, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में जगह दी. इस परिषद में रहते हुए नायर ने ब्रिटिश शासन की नीतियों को करीब से देखा, जिसने उनके अंदर प्रखर राष्ट्रवादी को जगह दी. उन्होंने परिषद में रहकर भारतीयों के अधिकारों की वकालत करना शुरू कर दिया. होम रूल के समर्थन में एनी बेसेंट के साथ उनके प्रयास और 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में उनकी अहम भूमिका थी. इससे भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देने की राह खुली, जो स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे.

Today, I raised the Jallianwala Bagh Massacre.



I asked the Govt to formally give an apology to the people of India ahead of the atrocities anniversary. pic.twitter.com/UMhHY38ISH