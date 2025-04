Who is Nishikant Dubey: संसद के बनाए कानूनों से लेकर कार्रवाई तक को बार-बार कानून के फंदे में कसने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) खुद निशाने पर आ गया है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की जमकर खिंचाई की. निशिकांत ने वक्फ कानून पर देश में हो रही हिंसा से लेकर धार्मिक युद्ध जैसे हालात बनने का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) को बताया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपनी सीमा से बाहर जा रहा है. दुबे ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए.

निशिकांत दुबे ने दिया सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का उदाहरण

निशिकांत दुबे ने ANI के साथ बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों का जिक्र करते हुए उस पर निशाना साधा है, वे निम्न हैं-

सीमा से बाहर जा रहा सुप्रीम कोर्ट

निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि हम यानी संसद से पास होने वाला कानून लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक सब पर लागू है. अनुच्छेद 368 में संसद को कानून बनाने का अधिकार मिला है. सुप्रीम कोर्ट को केवल भारत के संविधान के तहत बने कानून की व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3 महीने में राष्ट्रपति बता दें क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें क्या करना है. यदि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए.

#WATCH | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says "Chief Justice of India, Sanjiv Khanna is responsible for all the civil wars happening in this country" https://t.co/EqRdbjJqIE pic.twitter.com/LqEfuLWlSr