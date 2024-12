Who is Mahfuz Alam: बांग्लादेश में सत्ता पर कट्टरपंथियों के कब्जे के बाद से वहां भारत विरोधी लहर फैली हुई है. भारत को तरह-तरह की धमकियां देने से लेकर उसके खिलाफ बयान देना वहां के कट्टरपंथी हुक्मरानों का डेली शगल सा हो गया है. इस बयानबाजी में 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश को आजादी दिलाने से जुड़े 'विजय दिवस' पर भी बांग्लादेशी नेताओं ने भारत विरोधी बयानबाजी की थी. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने यहां तक कह दिया कि 1971 की जीत में भारत बांग्लादेश का केवल सहयोगी था. इससे ज्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं थी. इसके बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम (Mahfuz Alam) ने भी एक ऐसी हरकत कर दी है, जिससे बांग्लादेश के 'नापाक' इरादों का खुलासा होता हुआ दिख रहा है. महफूज आलम ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बांग्लादेश का ऐसा नक्शा पोस्ट किया है, जिसमें पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे भारतीय हिस्सों को भी बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है. हालांकि थोड़ी देर बाद यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इससे भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं.

पहले जान लीजिए महफूज आलम की हैसियत क्या है

महफूज आलम वही छात्र नेता है, जिसके इस्लामिक भाषणों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन भड़काने में अहम भूमिका निभाई ती. महफूज आलम के भाषणों ने ही शेख हसीना की भूमिका कट्टरपंथ विरोधी नेता की बनाई थी, जिसके बाद कट्टरपंथी बांग्लादेश में भड़क गए थे. शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार में महफूज आलम को स्पेशल असिस्टेंट का पद दिया गया है. कहा जाता है कि अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस हर मामले में महफूज से ही सलाह लेते हैं.

16 दिसंबर पर बंगाल, त्रिपुरा और असम छीनने की दी थी फेसबुक पर धमकी

महफूज आलम ने फेसबुक पर 16 दिसंबर को यानी विजय दिवस पर लिखे पोस्ट में कहा,'बांग्लादेश और पूर्वी भारत के हर धर्म के लोगों की संस्कृति एक जैसी ही है. पूर्वी पाकिस्तान ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण बना था. हमें 1975 और 2024 जैसा ही कुछ काम भारत से सच्ची आजादी पाने के लिए करना होगा.' उसने पोस्ट में बांग्लादेश का नया नक्शा पोस्ट किया, जिसमें त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था. साथ ही लिखा,'1975 और 2024 में 50 साल का अंतर है, लेकिन कुछ नहीं बदला है. अब हमें भूगोल बदलना होगा. बांग्लादेश 2024 में शहीदों के बलिदान के जरिये मुक्ति तलाश रहा है. यह अंत नहीं शुरुआत है. हमें पता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है. हम अभी भी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए जान देने को तैयार हैं.'

Mahfuj Alam, who holds a position in Bangladesh govt shared a post on FB that included a map that included Indian territories of Bengal, Assam & Tripura. The post was later deleted. Alam is a key student organizer of the protests in Bangladesh that led to the ouster of Hasina. pic.twitter.com/6fDBNQkkzK