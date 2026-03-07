FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

कौन हैं अहमद वाहिदी, जिसने ट्रंप की नाक में कर रखा दम, ईरानियों के लिए बने ढाल!

Us-Iran War: ईरान में मोहम्मद पाकपुर की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC की कमान सौंपी गई है. वह इस्लामिक क्रांति के समय से ही रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हुए थे.

रईश खान

Updated : Mar 07, 2026, 08:23 PM IST

अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध को लगभग एक हफ्ता हो चुका है. युद्ध थमने की बजाय और भीषण होता जा रहा है. ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को माना जा रहा है. जिसकी कमान अब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी (Ahmad Vahidi) के हाथ में आ गई है. वाहिदी को IRGC का नया कमांडर-इन-चीफ बनाया गया है. दरअसल, 28 फरवरी को IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपुर को अमेरिका-इजरायल ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत खामेनेई के साथ मार दिया था.

अहमद वाहिदी कौन हैं: Who is Ahmad Vahidi?
अहमद वाहिदी का असली नाम वाहिदी शाहचरागी है. उनका जन्म 27 जून 1958 को शिराज़ (Shiraz) शहर में हुआ था. वाहिदी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ गए थे. उन्होंने IRGC के कई बड़े ऑपरेशन्स में अहम भूमिका निभाई. जिनमें कुद्स फोर्स (Quds Force) की कमान संभालना भी शामिल था.

ईरानी मीडिया के अनुसार, अहमद वाहिदी ने 1988 से 1997 तक एलिट यूनिट कुद्स फोर्स (IRGC की विदेशी ब्रांच) को लीड किया था. वहीं, ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनकी रणनीति की वजह से इराक की तत्कालीन सद्दाम हुसैन सरकार युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी. जबकि उस दौरान इराक को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा था.

खामेनेई ने सौंपी थी ये जिम्मेदारी
दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने दिसंबर 2025 में वाहिदी को IRGC का डिप्टी चीफ बनाया था. इससे पहले वे ईरानी आर्मी में डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी संभाल चुके थे. वाहिदी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में इस्लामिक रिवॉल्यूशन की रक्षा को सबसे अहम बताया था. उन्होंने कहा था कि अगर यह क्रांति नहीं होती तो ईरान का दुनिया में परचम नहीं लहराता.

सरकार में मंत्री भी रहे
अहमद वाहिदी 2009 से 2013 तक तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद (Mahmoud Ahmadinejad) सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे. इससे पहले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सरकार में गृह मंत्री पद संभाल चुके थे. वे एक सैन्य अधिकारी के साथ-साथ मजबूत रणनीतिक प्रशासक भी माने जाते हैं.

अमेरिका की आंखों में क्यों खटकते हैं?
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1994 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी कल्चर सेंटर में धमाका हुआ था. जिसमें 85 लोग मारे गए और करीब 300 घायल हुए थे. एक सुसाइड बॉम्बर ने 275 किलो एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक बिल्डिंग में घुसा दिया था. इस मामले में पांच ईरानी अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था. जिनमें वाहिदी का भी नाम शामिल था. बताया जाता है कि अमेरिका के इशारे पर अर्जेंटीना पुलिस ने वाहिदी का नाम जोड़ा था. क्योंकि 80 के दशक में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक खुफिया ऑपरेशन किया था. जिसके बाद से वह अमेरिका की नजरों में खटकने लगे थे.

साल 2000 में अर्जेंटीना के अधिकारियों के कहने पर इंटरपोल ने वाहिदी के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया था. हालांकि, ईरान ने इस नोटिस को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि इस हमले से उसके किसी भी अधिकारी का कोई भी ताल्लुक नहीं है.

2022 में महसा अमिनी की हत्या के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने में भी इनका नाम सामने आया था. अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने यह कहकर वाहिदी पर बैन लगा दिया था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई की. गौरतलब है कि महसा अमिनी को सिर नहीं ढकने को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी.

IRGC ने खाई बदला लेने की कसम
बता दें, सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद IRGC ने बदला लेने की कसम खाई है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 27 मिलिट्री बेस और तेल अवीव में इजरायली मिलिट्री ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बताया जा रहा है कि इसकी कमान अहमद वाहिदी ने खुद संभाल रखी है. वह अमेरिका के ठिकानों को चुन-चुनकर निशाना बनवा रहे हैं.

