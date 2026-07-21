किस राज्य को मिला बिजनेस किंग का दर्जा? दिल खोलकर यहां हो रहा इंवेस्टमेंट, जानिए क्या है इसके पीछे बड़ी वजह

Niti Aayog Investment Friendliness Index 2026: नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में भारत का ये राज्य टॉप पर है क्योंकि यहां लोग दिल खोलकर इंवेस्टमेंट कर रहे. इस रैंकिंग से न केवल देश में कारोबारी माहौल बेहतर हुआ है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं.

नीति आयोग ने जारी किया नया सूचकांक

गुजरात को मिला देश में पहला स्थान

रोजगार और नौकरियों के बढ़ेंगे अवसर

राज्यों के बीच शुरू हुई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में खुलने वाली नई फैक्ट्री या कोई बड़ी कंपनी आपकी जिंदगी को कैसे बदल देती है? जब देश के किसी राज्य में कारोबार करना बेहद आसान बनता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई, नौकरी और रोजगार पर पड़ता है. हाल ही में नीति आयोग के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने देश के सभी प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है और 'बिजनेस किंग' का खिताब अपने नाम किया है. इस नई रिपोर्ट ने देश के राज्यों के बीच यह तय करने की होड़ शुरू कर दी है कि कौन सा इलाका बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है.

निवेश का नया मोहरा और राज्यों की दौड़

जब बात देश के सबसे बड़े कारोबारी मैदान की आती है, तो नीतियों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है.नीति आयोग की इस ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि कैसे अलग-अलग राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं. इस सूचकांक में राज्यों की बुनियादी सुविधाओं और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को बारीकी से परखा गया है. इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और बेहतर कामकाज को मुख्य आधार बनाया गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है.

क्या कहते हैं आंकड़े और कैसे तय हुई बादशाहत?

जब आंकड़ों की बात आती है, तो नीति आयोग की इस पहली रिपोर्ट में राज्यों की कार्यप्रणाली की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है. इस मूल्यांकन में गुजरात ने 100 में से 56.6 अंकों का मजबूत स्कोर हासिल किया है, जबकि इसके बाद महाराष्ट्र 53.7 अंकों के साथ दूसरे और तमिलनाडु 53.3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात देश के कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी वस्तु निर्यात में करीब 31% का योगदान देता है. इसके अलावा, राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2,64,232 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों के औसत से लगभग 67% ज्यादा है.

निवेशकों के दिल में बसने की असली वजह

किसी भी राज्य के नंबर वन बनने के पीछे रातों-रात कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मजबूत नीतियां होती हैं. गुजरात की इस सफलता के पीछे वहां की स्थिर नीतियां, निवेशकों के अनुकूल शासन व्यवस्था और व्यापार को आसान बनाने वाले नियम हैं. राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जैसे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, गिफ्ट सिटी, साणंद और दहेज जैसी जगहों पर निवेशकों को 'प्लग-एंड-प्ले' यानी तुरंत काम शुरू करने की बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा यहां का मजबूत पोर्ट नेटवर्क और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति इसे उद्योगपतियों की पहली पसंद बनाती है.

आम आदमी की जिंदगी और रोजगार पर असर

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े आंकड़ों और रैंकिंग से आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जब किसी राज्य में इस पैमाने पर पूंजी निवेश आती है, तो वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनगिनत नए रास्ते खुलते हैं. जब नई कंपनियां और उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, तो युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ते हैं. इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि उनके रहن-सहन के स्तर में भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है.

भविष्य की उम्मीदें और राज्यों की नई दौड़

इस रिपोर्ट के आने के बाद अब देश के दूसरे राज्यों के बीच भी अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने की होड़ सी मच गई है. बुनियादी ढांचा, मजबूत कानून-व्यवस्था और लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए सरकारें अब तुरंत कदम उठा रही हैं. जब देश के अलग-अलग हिस्से निवेश के मामले में आगे आएंगे, तो कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और आम जनता के लिए रोजगार के नए विकल्प लगातार बनते रहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.