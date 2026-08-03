उद्योग के लिए क्यों बन रहे ये 3 राज्य पहली पसंद? आखिर क्यों निवेशक यहां लगा रहे हैं फैक्ट्रियां और बाकी स्टेट्स पिछड़ रहे?

Which states are investment-friendly? नीति आयोग ने क्रिसिल के सहयोग से अनुसंधान योजना (आरएसएनए) के तहत निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) की रिपोर्ट जारी की है. और ये रिपोर्ट बताती है कि देश के 3 राज्यों में लोग कारोबार या नौकरी करना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

नीति आयोग ने जारी किया इंडेक्स

क्रिसिल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट

विकसित भारत 2047 का विजन

84 संकेतकों पर हुआ आकलन

क्या आप भी अक्सर यह सोचते हैं कि कुछ खास शहरों या राज्यों में ही बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्रियां क्यों खुलती हैं? क्यों कुछ राज्यों के युवाओं को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पाने के लिए अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है? इस सवाल का सीधा जवाब नीति आयोग की नई रिपोर्ट में छिपा है. आयोग ने एक विशेष स्टडी के आधार पर राज्यों के अंदर व्यापारिक माहौल की जमीनी हकीकत को सबके सामने रखा है.

नीति आयोग के दिग्गजों की नजर में 2047 का लक्ष्य

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने इस रिपोर्ट के जरिए साफ संदेश दिया है कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की नीतियां काफी नहीं हैं. असली मुकाबला अब राज्यों के बीच है. जब तक राज्य अपने यहां बिजली, पानी, जमीन और डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं बेहतर नहीं करेंगे, तब तक नई कंपनियां वहां पैसा नहीं लगाएंगी. इतिहास गवाह है कि वही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश को बढ़ावा दिया है.

प्रधानमंत्री के सुझाव और नीति आयोग की पहल

नीति आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एक ऐसे निवेश अनुकूल वातावरण की जरूरत पर बल दिया था. इसी निर्देश के बाद इस सूचकांक को तैयार किया गया है. यह सूचकांक केवल राज्यों को रैंकिंग देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आईना है जो हर राज्य सरकार को उसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताता है. इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, वित्तीय स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे प्रमुख स्तंभों के आधार पर कुल 84 संकेतकों को परखा गया है.

नियमों की स्पष्टता और पारदर्शिता सबसे बड़ी जरूरत

पूर्व सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी के अनुसार, किसी भी नए निवेशक के लिए सबसे बड़ी राहत नियमों की अनिश्चितता का न होना है. अगर किसी राज्य में लाइसेंसिंग और मंजूरी प्रक्रिया में समय लगता है या कानूनी अड़चनें ज्यादा हैं, तो वहां कंपनियां आने से घबराती हैं. उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने अप्रूवल के लिए डिजिटल रिफॉर्म्स किए हैं और विशेष सुविधा सेल बनाए हैं. लेकिन सभी राज्यों में सुधार की रफ्तार एक समान नहीं है. जहां नियम आसान और पारदर्शी हैं, वहां पुरानी कंपनियां भी फिर से निवेश कर रही हैं.

क्यों पश्चिमी और दक्षिणी राज्य कारोबार की रेस में सबसे आगे निकल रहे हैं?

इस नए इंडेक्स का गहराई से विश्लेषण करें तो यह साफ पता चलता है कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से लगातार बढ़त क्यों बनाए हुए हैं.

गुजरात नंबर-1: नीति आयोग के 2026 इंडेक्स में 56.6 स्कोर के साथ गुजरात देश का सबसे निवेश-अनुकूल राज्य बना.

पश्चिम और दक्षिण का दबदबा: महाराष्ट्र (53.7) और तमिलनाडु (53.3) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. गोवा और ओडिशा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

देश की राजधानी और बड़े राज्यों का रिपोर्ट कार्ड

देश की राजधानी दिल्ली ने 49.9 का स्कोर हासिल किया है, जो इसे एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है. इसके अलावा मध्य प्रदेश 48.9 अंक, कर्नाटक 48.7 अंक और आंध्र प्रदेश 48.7 अंक के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं. वहीं राजस्थान ने 48.1, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने 47.5, असम और तेलंगाना ने 47.3 तथा हरियाणा ने 47.1 का स्कोर किया है. केरल को 46.6 और उत्तर प्रदेश को 45.0 अंक मिले हैं. इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि मध्य भारत के कई राज्य अब धीरे-धीरे अपने बुनियादी ढांचे को सुधार रहे हैं ताकि बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जा सके.

पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में अब भी बिजनेस के लिए चुनौतियां कायम

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति अभी भी बहुत चिंताजनक बनी हुई है. बिहार का स्कोर 36.6 रहा, वहीं अरुणाचल प्रदेश को 37.5 और मिजोरम को 39.9 अंक मिले. केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 40.2, जम्मू-कश्मीर 27.0 और लक्षद्वीप सबसे निचले पायदान पर 24.5 अंक पर सिमट गया. इन इलाकों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, कनेक्टिविटी की कमी और नीतियों में स्पष्टता न होना बिजनेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रहा है.

नीति आयोग की इस रिपोर्ट के पीछे की असली अर्थनीति और परफॉर्मेंस का गणित

यह इंडेक्स केवल कुछ अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह राज्यों की नीतिगत इच्छाशक्ति का आईना है. हालांकि, राज्यों की स्कोरिंग यह भी बताती है कि बुनियादी ढांचे के विकास में अभी भी भारी असंतुंलन मौजूद है. जिन राज्यों ने प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी, वे फ्रंटलाइन पर खड़े हैं और जो पीछे रह गए, उन्हें अपनी रननीतिक नीतियों पर दोबारा विचार करने की सख्त जरूरत है.

पिछड़ रहे इन राज्यों के लिए खतरे की घंटी क्यों है?

दूसरी तरफ, इस रिपोर्ट का एक बेहद गंभीर और विश्लेषणात्मक पहलू यह है कि देश के कई हिस्से आज भी निवेश के मामले में बहुत पीछे हैं. बिहार का 36.6 स्कोर, अरुणाचल प्रदेश का 37.5 और जम्मू-कश्मीर का 27.0 स्कोर यह साफ बयां करता है कि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिबिधियों की गति बेहद धीमी है. जब किसी राज्य में स्थानीय स्तर पर उद्योग और प्राइवेट निवेश नहीं आते हैं, तो वहां के युवाओं के पास रोजगार के लिए दूसरे विकसित राज्यों की तरफ पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. यह क्षेत्रीय असंतुलन देश की समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

आखिर क्यों पश्चिम-दक्षिण के राज्यों में ही लग रही हैं फैक्ट्रियां, बाकी देश क्यों पिछड़ा?

पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में फैक्ट्रियों के जमावड़े का मुख्य कारण बेहतर लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और पारदर्शी नीतियां हैं. गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के पास विशाल समुद्री तट (Coastlines) हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और कच्चे माल का आयात-निर्यात बेहद आसान हो जाता है. इसके अलावा, इन राज्यों ने सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए लाल फीताशाही को काफी हद तक खत्म किया है. दूसरी ओर, उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्य लैंडलॉक्ड (समुद्र से दूर) हैं और वहां लॉजिस्टिक्स लागत अधिक आती है. साथ ही, नीतिगत स्थिरता की कमी और बुनियादी ढांचे के धीमे विकास के कारण निवेशक वहां जोखिम लेने से बचते हैं.इन राज्यों के आगे रहने का मुख्य कारण बिजली और सड़क का बेहतर ढांचा भी है. ये राज्य उद्योगों के अनुकूल प्रशाशनिक नीतियां हैं. यहां लाल फीताशाही कम और डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत होने से निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ता है.

इस रैंकिंग का आपके जीवन और रोज़गार पर क्या पड़ेगा असर

जब कोई राज्य इस इंडेक्स में ऊंची रैंकिंग हासिल करता है, तो उसका सीधा फायदा वहां के आम निवासियों को मिलता है. बड़े निवेशक और विदेशी कंपनियां उन्हीं राज्यों में अपने प्लांट, लॉजिस्टिक्स हब और आईटी पार्क खोलती हैं जहां कानूनी प्रक्रियाएं आसान होती हैं. इससे न केवल स्थानीय स्तर पर लाखों नई नौकरियां पैदा होती हैं, बल्कि मकानों के किराए, लोकल ट्रांसपोर्ट और दुकानों की बिक्री में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. इसके विपरीत, जिन राज्यों की रैंकिंग कम है, वहां के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है. नीति आयोग का यह इंडेक्स राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है ताकि हर सरकार अपने राज्य का माहौल बेहतर बना सके.

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