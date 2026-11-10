'कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में बहाने नहीं दूंगी', सोनिया गांधी की किताब में छलका पहला बच्चा खोने का दर्द

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में अपने निजी जीवन और राजनीतिक सफर से जुड़े कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं.

Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बिना लॉन्च इवेंट से सीधे बाजार में आ गई है. किताब के 7 चैप्टर में सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन और राजनीतिक सफर के कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं. हार्पर कॉलिन्स इंडिया से छपी किताब में उन्होंने राजीव गांधी से पहली मुलाकात से लेकर प्रधानमंत्री पद ठुकराने तक की बात की है. सोनिया गांधी ने इसमें अपने पहले बच्चे को खोने का दर्द भी पहली बार सार्वजनिक रूप से शेयर किया है.

सिर्फ एक दिन जीवित रहा बच्चा

किताब में सोनिया गांधी ने बताया कि, जनवरी 1969 में समय से 2 महीने पहले जन्मे उनके बेटे की महज एक दिन बाद मौत हो गई थी. नवजात को उनके पति राजीव गांधी और देवर संजय गांधी ने दिल्ली के महरौली स्थित उनके ससुर फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाया था. किताब में सोनिया लिखती हैं कि सितंबर, 1968 की एक सुबह उनके गर्भवती होने की खबर से गांधी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी. आमतौर पर गंभीर रहने वाली इंदिरा गांधी ने उन्हें गले लगाया, चूमा और खुशी से कहा, 'एक बड़ा बच्चा, एक और बच्चे को जन्म देने वाला है!'

प्री-मेच्योर बेबी बॉय को दिया था जन्म

परिवार की यह खुशी हालांकि ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी. सोनिया ने समय से तकरीबन 2 महीने पहले प्री-मेच्योर बेबी बॉय को जन्म दिया. उन्होंने बच्चे की पहली आवाज सुनी, जब उसे इनक्यूबेटर में रखा जा रहा था. बाद में राजीव उन्हें बच्चे को दिखाने ले गए. वह घने काले बालों और लंबी, पतली उंगलियों वाला बेहद क्यूट और पूरी तरह विकसित बच्चा था.

हम दोनों उसे देखते रहे. राजीव का हाथ मेरे कंधे पर था. हमें उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था.

परिवार पर टूटा था कहर

जनवरी 1969 में सोनिया ने एक प्री-मेच्योर बेबी बॉय को जन्म दिया था.

महज एक दिन जिंदा रहने के बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई थी.

बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी.

बाद में बच्चे को महरौली में फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाया गया.

सोनिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान इंदिरा गांधी उनका खास ख्याल रखती थीं.

किताब में सोनिया ने बताया कि राहुल गांधी के जन्म के बाद दुख का बादल छंटा.

गहरे सदमे था परिवार

डॉक्टरों ने हालांकि बच्चे के बचने को लेकर आशंका जताई थी. सोनिया के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े छह बजे राजीव ने उन्हें बेहद दुखद खबर दी कि बच्चा नहीं रहा. उन्होंने लिखा, 'मैं बार-बार पूछती रही, नहीं, ऐसा संभव नहीं है! क्यों, क्यों? हम दोनों सदमे में थे और टूट चुके थे. हमने एक-दूसरे को कसकर पकड़ लिया. मैं फूट-फूटकर रोई और राजीव भी खूब रोए.'

दौरा बीच में छोड़ घर लौटी थीं इंदिरा

इंदिरा गांधी उस समय शहर से बाहर थीं. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ दिया और अस्पताल पहुंचीं. सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा ने उन्हें गले लगाया. उनकी आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं. वह काफी देर तक उनके साथ बैठी रहीं. इसके बाद बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई.

सोनिया के मुताबिक, हिंदू परंपरा में नवजात शिशु का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है. ईसाई और पारसी कब्रिस्तानों में भी उसे दफनाना संभव नहीं था. सोनिया ने लिखा कि नदी में बच्चे को प्रवाहित करने का विचार उन्हें असहनीय लगा. उन्हें ओखला बैराज में एक शव का दृश्य याद आ गया था, जिसे कूड़े के ढेर के पास आवारा कुत्ते नोच रहे थे.

बच्चे को फार्महाउस में दफनाया गया

उन्होंने लिखा, 'मैंने कहा, नहीं! चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं बहाने दूंगी.' उनके लिए यह कल्पना भी असहनीय थी कि जीवन का अवसर खो चुके उनके नन्हे बच्चे के साथ ऐसा किया जाए. आखिरकार, बच्चे को महरौली स्थित फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाने का फैसला किया गया. सोनिया के अनुसार, राजीव और संजय ने गुलाबी बोगनवेलिया की एक खूबसूरत झाड़ी के नीचे, चारदीवारी के भीतर बाईं ओर गहरी कब्र खोदकर बच्चे को दफनाया. उन्होंने लिखा कि लंबे समय तक जब भी वे वहां जाते, उस जगह पर एक फूल रखकर आते थे.

इंदिरा रखती थीं पूरा ख्याल

सोनिया ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी. इंदिरा गांधी उनके खानपान, सैर और एक्सरसाइज का ध्यान रखती थीं. हालांकि, बच्चे को खोने के बाद वह लंबे समय तक डिप्रेशन और गिल्ट से जूझती रहीं. इस मुश्किल दौर में एक दक्षिणपंथी अखबार में छपे एक आर्टिकल ने उनके घावों को और गहरा कर दिया. आर्टिकल में कथित तौर पर कहा गया था कि इंदिरा गांधी एक 'नाजायज बच्चे की दादी' बनने में नाकाम रही हैं.

समय के साथ-साथ छंटा दुख का बादल

सोनिया ने लिखा कि इन शब्दों ने उनके दिल पर गहरा जख्म छोड़ा. उन्हें समझ नहीं आया कि किसी के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है. समय के साथ दुख का बादल धीरे-धीरे छंटने लगा. अक्टूबर, 1969 में सोनिया ने राजीव को दोबारा गर्भवती होने की खबर दी. वह खुश तो थीं, लेकिन मन में आशंका भी थी. इसके बाद 19 जून, 1970 को उन्होंने राहुल गांधी को जन्म दिया.



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