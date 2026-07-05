भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट के पीछे क्या है असली खेल? जानिए 2026 में कितनी बची आपके पासपोर्ट की ताकत

Why did the standing of the Indian passport suddenly slip? ग्लोबल और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट आई है और बिना वीजा वाले देशों की संख्या घटकर 56 रह गई है.

स्कोर बैलेंस: निवेश और जीवन स्तर ने संभाला स्कोर.

वीजा नियम: केवल 26 देशों में पूर्ण वीजा-मुक्त प्रवेश.

रैंकिंग सुधार: 5 वर्षों में 125वें स्थान पर पहुंचा भारत.

आर्थिक मजबूती: 'इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन' कैटेगरी में बेहतरीन सुधार हुआ.

व्यावसायिक सुगमता: टैक्स रिफॉर्म्स से बढ़ा भारतीय पासपोर्ट का मान.

Indian passport ranking decline 2026: अगर आप अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का शौक रखते हैं या वैश्विक स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की ताकत को करीब से देखना चाहते हैं, तो 2026 के ताज़ा आंकड़े आपके लिए एक बड़ा रियलिटी चेक हैं. हाल ही में जारी हुए दुनिया के दो सबसे बड़े पासपोर्ट सूचकांकों- 'ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स' और 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स' ने साफ कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग इस साल नीचे खिसकी है.

लेकिन क्या वाकई हमारा पासपोर्ट कमजोर हुआ है, या फिर दुनिया की कूटनीति के समीकरण बदल गए हैं? आइए एक गहरे तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझते हैं कि आखिर इस गिरावट की इनसाइड स्टोरी क्या है.

आंकड़ों का खेल: कहां खड़ा है आज भारत?

भारतीय पासपोर्ट की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हमें दोनों बड़े इंडेक्स के आंकड़ों की तुलना करनी होगी:

सूचकांक का नाम (इंडेक्स) वर्तमान स्थिति (जुलाई 2026) पहले की स्थिति (शुरुआती 2026) क्या हुआ बदलाव? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80वां स्थान 75वां स्थान 5 पायदान नीचे खिसका ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 125वां स्थान 124वां स्थान 1 पायदान की गिरावट

बात सिर्फ रैंकिंग की नहीं है, वीजा-फ्री देशों की संख्या पर भी इसका असर पड़ा है. हेनले इंडेक्स के मुताबिक, साल 2025 में भारतीय नागरिक जहां 57 देशों में बिना किसी झंझट के घूम सकते थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 56 देश रह गई है. यानी हमारे पाले से एक देश कम हो गया है. वहीं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के कड़े मानकों (जो केवल एब्सोल्यूट वीजा-फ्री एंट्री को गिनते हैं) के अनुसार, यह संख्या सिर्फ 26 देशों की है.

आखिर क्यों गिरी भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग?

भारत की रैंकिंग गिरने के पीछे कोई घरेलू विफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे तीन बड़े वैश्विक और नीतिगत कारण काम कर रहे हैं:

'रिलेटिव रेस' में पीछे छूटना: पासपोर्ट की रैंकिंग हमेशा 'सापेक्ष' (रिलेटिव) होती है. इसका मतलब यह है कि भले ही भारत ने अपने वीजा नियमों को खराब न किया हो, लेकिन दुनिया के दूसरे छोटे देशों (जैसे खाड़ी देश या कुछ एशियाई देश) ने दूसरे देशों के साथ बहुत तेजी से द्विपक्षीय (Bilateral) वीजा-मुक्त समझौते कर लिए. जब दूसरे देश तेजी से आगे बढ़े, तो भारत अपनी जगह पर बने रहने के बावजूद रैंकिंग में नीचे आ गया.

पारस्परिक वीजा नीति का अभाव: भारत की विदेश नीति अक्सर 'रेसिप्रोसिटी' (पारस्परिकता) पर चलती है. यदि कोई देश भारतीयों को वीजा-मुक्त एंट्री नहीं दे रहा, तो भारत भी आमतौर पर उन्हें यह ढील नहीं देता. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भारत के कड़े वीजा नियम इसी वजह से बरकरार हैं, जिससे हमारी 'ग्लोबल मोबिलिटी' स्कोर सुस्त रफ्तार से बढ़ता है.

बढ़ती फीस और नागरिकता विवाद: जुलाई 2026 की हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पासपोर्ट फीस में हालिया बदलावों और वैश्विक स्तर पर चल रहे नागरिकता से जुड़े कुछ नीतिगत बहसों के कारण भी भारतीय पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग पर हल्का दबाव देखा गया है.

आपके ऊपर क्या होगा इसका व्यावहारिक असर?

एक आम भारतीय यात्री के लिए इस रैंकिंग के गिरने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपके पास मौजूद अधिकारों में कोई कमी आई है. आप आज भी थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, नेपाल, जमैका और मालदीव जैसे 56 देशों में बिना वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा (ETA) के जरिए आसानी से छुट्टियां मना सकते हैं.

गिरावट का असली असर उन लोगों पर पड़ता है जो बिजनेस या पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या यूएई जैसे देशों का रुख करते हैं. इन देशों के लिए भारतीयों को आज भी लंबी कागजी कार्रवाई, भारी-भरकम फीस और हफ्तों के इंतजार वाली पारंपरिक वीजा प्रक्रिया से गुजरना होगा. चूंकि इन पावरफुल इकोनॉमीज के साथ हमारे वीजा नियमों में कोई ढील नहीं मिली है, इसलिए वैश्विक मंच पर हमारा पासपोर्ट शीर्ष देशों से पीछे रह जाता है.

उम्मीद की किरण: लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट में सुधार

भले ही ट्रैवल के मामले में भारत थोड़ा पीछे रह गया हो, लेकिन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का दूसरा पहलू काफी मजबूत है. इस इंडेक्स में भारत का कुल composite score पांच साल के उच्चतम स्तर 45.1 पर पहुंच गया है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत के भीतर 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' (जीवन स्तर) की रैंकिंग सुधरकर 118वें स्थान पर आ गई है और 'इन्वेस्टमेंट इंडेक्स' में भी भारत 94वें नंबर पर पहुंच गया है. यानी दुनिया भले ही हमारे लिए अपने दरवाजे धीरे खोल रही हो, लेकिन भारत के अंदर रहने और बिजनेस करने का माहौल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है.

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