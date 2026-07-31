Zero FIR क्या है? जिसके तहत PM मोदी को गालियां देने वाली रूचिका सिंह पर हुआ एक्शन, जानें शिकायत दर्ज कराने के नियम

डीएनए एक्सप्लेनर
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज हुई है. जानिए जीरो एफआईआर क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसे दर्ज कराने के क्या नियम हैं.
जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला आया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद आरोपी रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है. इस सिलसिले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
यह शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली स्मृति सिंह के बयान पर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान रुचिका ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणियां की थीं. इसी के साथ, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई 'जीरो एफआईआर' दर्ज की गई है. ऐसे में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जीरो एफआईआर क्या होता है, तो चलिए हम आपको इस कानूनी प्रक्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
आमूमन किसी भी अपराधित घटना के बाद थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जाती है. हालांकि, पारंपरिक व्यवस्था में यह नियम था कि घटना जिस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, शिकायत वहीं दर्ज कराई जा सकती थी. कई बार क्षेत्राधिकार की इस तकनीकी अड़चन के कारण पीड़ितों को इधर-उधर भटकना भी पड़ता था.
इसी समस्या का समाधान करने के लिए 'जीरो एफआईआर' की व्यवस्था बनाई गई है. इसके तहत, पीड़ित या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि घटना उसी थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई हो. पुलिस इस शिकायत को दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू करती है और बाद में मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने में ट्रांसफर कर देती है. नए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, इसे 15 दिनों के भीतर मूल जूरिडिक्शन वाले थाने में भेजना अनिवार्य होता है.
देशभर में लागू हुई आधुनिक न्याय प्रणालियों के तहत अब आपराधिक न्याय प्रक्रिया काफी बदल चुकी है. पुरानी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए अब भारतीय न्याय संहिता और अन्य नए कानूनों का संचालन किया जा रहा है. अब देश के किसी भी कोने से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा मिल गई है. पुलिस स्टेशनों में मामलों को पारदर्शी तरीके से दर्ज करने के लिए 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' (CCTNS) का उपयोग किया जाता है.
इस विशेष प्रक्रिया को 'जीरो एफआईआर' इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में इस पर थाने का कोई क्रम संख्या दर्ज नहीं होता है, बल्कि इसे 'शून्य' क्रमांक दिया जाता है. यह व्यवस्था मुख्य रूप से गंभीर और संज्ञेय अपराधों जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, अपहरण या किसी बड़े हमले के मामलों में फौरन ऐक्शन लेने के लिए बेहद मददगार साबित होती है. इससे शुरुआती जांच में कोई देरी नहीं होती है.