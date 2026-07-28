गिरते रुपये को संभालने के लिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान? जानिए कैसे एनआरआई फंड्स भरतीय बाजार को संभालेंगे

Seeking NRI help to support the rupee: रुपये में आ रही कमजोरी को संभालने के लिए सरकार अब प्रवासी भारतीयों (Non-Resident Indians) के डिपॉजिट्स का सहारा लेने की तैयारी में है. बैंकों को एनआरआई से भारी फंड जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सके.

गिरते रुपये को संभालने की कसरत

प्रवासी भारतीयों के डिपॉजिट पर नजर

बैंकों को फंड जुटाने के निर्देश

विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने की योजना

आम नागरिक पर सीधा आर्थिक असर

क्या विदेश में बैठे भारतीयों का पैसा अब आपके घर के बजट और भारतीय अर्थव्यवस्था की किस्मत तय करेगा? जब-जब वैश्विक बाजारों में उठापटक बढ़ती है और भारतीय रुपया डॉलर के सामने कमजोर होने लगता है, तब-तब देश को एक मजबूत वित्तीय ढाल की जरूरत होती है. इस बार सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा दांव खेला है, जिसका सीधा असर न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की बचत पर पड़ेगा, बल्कि देश के हर उस नागरिक पर दिखेगा जो विदेश यात्रा, पढ़ाई या आयातित सामान पर निर्भर है.

Financial Times के अनुसार, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के प्रमुख बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे एनआरआई डिपॉजिट्स जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं. सरकार ने देश के प्रमुख बैंकों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी भारतीयों (NRI) को भारत में अपनी बचत जमा करने के लिए आकर्षित करें. सरकार का मकसद साफ है कि एनआरआई डिपॉजिट्स के जरिए देश में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा (विशेषकर अमेरिकी डॉलर) लाई जाए, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिले.जब बैंकों के पास डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा, तो रिजर्व बैंक के लिए मुद्रा बाजार में रुपये को सहारा देना काफी आसान हो जाएगा.

6 महीनों डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिरा है?

महीना औसत विनिमय दर (1 USD = INR) स्थिति/ट्रेंड जनवरी ₹89.96 – ₹91.68 वर्ष की शुरुआत में स्थिरता के संकेत फ़रवरी ₹90.12 – ₹91.06 सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव मार्च ₹91.56 – ₹94.35 वैश्विक अनिश्चितता और FII बिकवाली से दबाव अप्रैल ₹92.46 – ₹94.94 डॉलर इंडेक्स की मजबूती से गिरावट जारी मई ₹94.41 – ₹96.52 कच्चे तेल में तेजी, मई में रुपया ₹96.96 के निचले स्तर तक गया जून ₹94.30 – ₹95.79 RBI के हस्तक्षेप और FII फंड्स से आंशिक रिकवरी जुलाई ₹95.32 – ₹96.56 कच्चे तेल ($100/बैरल पार) और जियोपॉलिटिकल तनाव से दबाव

इस पूरे कदम के पीछे कौन सा छिपा हुआ और व्यावहारिक गणित काम करेगा?

सीए सुदेशना बसु इस बारे में बताती हैं कि दरअसल, जब-जब रुपया टूटता है, तब-तब भारत का इंपोर्ट बिल यानी कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात का खर्च बढ़ जाता है. एनआरआई फंड्स के जरिए अगर रुपया स्थिर रहता है, तो देश में महंगाई पर सीधा ब्रेक लगेगा. इसके अलावा, जो एनआरआई निवेशक अब तक अमेरिका या यूरोप के बैंकों में बेहद कम ब्याज दरों पर पैसा रख रहे थे, उन्हें भारतीय बैंकों द्वारा विशेष डिपॉजिट स्कीम्स में अधिक ब्याज देकर आकर्षित करने की योजना बनाई गई है. यह एक ऐसा मॉडल है जहां विदेश में बसे भारतीयों को बेहतरीन रिटर्न मिलेगा और भारत को करेंसी स्टेबिलिटी.

सुदेशना का कहना है कि आम आदमी की जेब पर इस फैसले का सीधा और सकारात्मक असर पड़ सकता है. अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चे की फीस भेज रहे हैं या फिर किसी विदेशी ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो रुपये में आने वाली स्थिरता आपकी जेब को झटका लगने से बचाएगी. इसके साथ ही, एनआरआई डिपॉजिट्स बढ़ने से जब भारतीय बैंकों की लिक्विडिटी यानी नकदी की स्थिति सुधरेगी, तो घरेलू बाजार में होम लोन या कार लोन की ब्याज दरों पर पड़ रहा दबाव भी कम हो सकता है.

इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक मंदी या अनिश्चितता का माहौल बना है, तब एनआरआई डिपॉजिट्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम किया है. इस बार भी सरकार की यही रणनीति है कि बाजार के भरोसे केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही एनआरआई नेटवर्क की वित्तीय ताकत का इस्तेमाल किया जाए. अगर यह योजना पूरी तरह सफल होती है, तो आने वाले दिनों में भारतीय करेंसी को वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक नया और मजबूत सहारा मिल सकता है.

अब समझिए एनआरआई टैक्सेशन और एफडी पर क्या असर होगा?

सीए सुदेशना बताती हैं कि विदेश में बसे भारतीयों (NRIs) को भारत में पैसा जमा करने के लिए मुख्य रूप से दो तरह के खातों का विकल्प मिलता है, जिन पर टैक्स के नियम पूरी तरह अलग हैं:

NRE (Non-Resident External) अकाउंट: इस खाते में जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax-Free) होता है. साथ ही, इस पैसे को आसानी से वापस विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है. सरकार जब बैंकों को एनआरआई डिपॉजिट जुटाने को कहती है, तो NRE एफडी पर ब्याज दरें आकर्षक की जाती हैं, जिससे NRIs को टैक्स-फ्री हाई रिटर्न मिलता है.

NRO (Non-Resident Ordinary) अकाउंट: अगर किसी एनआरआई की भारत में कोई आय है (जैसे मकान का किराया या डिविडेंड), तो वह पैसा इसमें आता है. इस पर मिलने वाले ब्याज पर TDS (लगभग 30% प्लस सरचार्ज) कटता है.

टैक्स छूट और भारत में वैश्विक बाजारों के मुकाबले बेहतर ब्याज दरें मिलना ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एनआरआई भारत के बैंकों में पैसा जमा करने के लिए तुरंत आकर्षित होते हैं.

2.आम लोगों के लोन और ब्याज दरों पर क्या असर पड़ेगा?

जब बैंक एनआरआई निवेशकों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा (डॉलर) में डिपॉजिट जुटाते हैं, तो इसका सीधा असर बैंकों की लिक्विडिटी यानी नकदी की स्थिति पर पड़ता है:

सस्ता और पर्याप्त फंड: बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पैसों की कमी नहीं रहती.

ब्याज दरों में राहत: जब बैंकों के पास जमा पूंजी (Deposits) की अच्छी उपलब्धता होती है, तो उन्हें डिपॉजिट जुटाने के लिए घरेलू बाजार में होड़ नहीं मचानी पड़ती. इससे बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड्स (फंड जुटाने की लागत) नियंत्रित रहती है.

आम आदमी को फायदा: लिक्विडिटी मजबूत होने से आम खरीदारों को होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से राहत मिलती है. लोन की दरें स्थिर रहने या कुछ समय बाद घटने की संभावना बढ़ जाती है.

3.रुपया मजबूत होने से महंगाई और सामान के दामों पर असर

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल (Crude Oil) और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल पार्ट्स व मशीनरी विदेश से आयात (Import) करता है.

इंपोर्ट बिल में कमी: इन सभी चीज़ों का भुगतान डॉलर में करना होता है. अगर एनआरआई डिपॉजिट्स के दम पर डॉलर की आवक बढ़ती है, तो रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत या स्थिर होता है.

महंगाई पर ब्रेक: रुपया मजबूत होने से क्रूड ऑयल सस्ता पड़ेगा. जब तेल सस्ता होगा तो माल ढुलाई (Freight Costs) घटेगी, जिससे सब्जियों, राशन और रोजमर्रा के सामानों के दाम नियंत्रित रहेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के दाम: लैपटॉप, स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स का आयात सस्ता होने से कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव कम हो जाता है, जिससे आम आदमी का मंथली बजट बिगड़ने से बच जाता है.

4.डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत हो सकता है?

फॉरेक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केवल एनआरआई डिपॉजिट बढ़ा देने से रुपया रातों-रात 4-5 रुपये मजबूत नहीं हो जाएगा, लेकिन यह रुपये में आने वाली तेज गिरावट को रोकने में "शॉक एब्जॉर्बर" (सुरक्षा कवच) का काम करता है.

गिरावट पर ब्रेक: जब विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर भागते हैं, तो डॉलर बाहर जाता है और रुपया गिरता है. एनआरआई डिपॉजिट्स से आने वाला डॉलर इस कमी को पूरा कर देता है.

स्टेबिलिटी (स्थिरता): यह कदम रुपये को एक सीमित दायरे (Range-Bound) में स्थिर रखेगा. अगर रुपया लगातार टूट रहा है, तो इस आवक से वह फिर से मजबूती की तरफ लौट सकता है और उसमें आने वाली अस्थिरता खत्म हो सकती है.

5.बैंक एनआरआई को लुभाने के लिए क्या नए कदम उठाएंगे?

NSDL और आरबीआई के विदेशी मुद्रा डेटा विश्लेषण के अनुसार एनआरआई डिपॉजिट्स हासिल करने के लिए बैंक आमतौर पर तीन मुख्य रणनीतियां अपनाते हैं:

विशेष एफडी स्कीम्स (FCNR - Foreign Currency Non-Resident Rates): बैंक एनआरआई को डॉलर डिपॉजिट पर वैश्विक बेंचमार्क से ज्यादा ब्याज ऑफर करना शुरू करेंगे.

प्रीमियम बैंकिंग सेवाएं: एनआरआई ग्राहकों के लिए करेंसी कन्वर्जन शुल्क माफ करना या कम करना.

डिजिटल ऑनबोर्डिंग: बिना भारत आए, मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए 10 मिनट में NRE/NRO अकाउंट और एफडी बुक करने की सुविधा देना.

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