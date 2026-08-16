आपका घर कैसे बनेगा पावर हाउस? जानिए कैसे सोलर ब्रिक्स बदल रही हैं एनर्जी सिस्टम, समझिए लागत कितनी आएगी

What is Solar Brick Technology: कल्पना कीजिए कि घर की बाहरी दीवार सिर्फ मकान को ढकने का काम न करे, बल्कि धूप से बिजली भी बनाए. कनाडा की कंपनी मिट्रेक्स की सोलर ब्रिक इसी दिशा की तकनीक है. 330W तक क्षमता वाले पैनल और पुराने पैनलों पर फिटिंग इसकी खासियत हैं.

घर की दीवार बनाएगी बिजली

हर पैनल 330W तक क्षमता

पुरानी बिल्डिंग पर भी इंस्टॉलेशन

10 से 12 पैनल से 4kW सेटअप

घर की दीवार अब सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं रहेगी. उस पर लगने वाली ऐसी सोलर तकनीक बिजली बनाने का काम भी कर सकती है. कनाडा की सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी Mitrex ने Solar Brick नाम की तकनीक विकसित की है, जिसे इमारत की बाहरी दीवार पर लगाया जा सकता है. खास बात यह है कि इसका डिजाइन पारंपरिक ईंट जैसा रखा जा सकता है, यानी सोलर सिस्टम लगाने के बाद बिल्डिंग का बाहरी रूप पूरी तरह बदलना जरूरी नहीं है.

सोलर ब्रिक्स ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही आधुनिक और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है. पारंपरिक रूप से सोलर पैनल केवल छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन जिन घरों में छत पर जगह कम होती है, उनके लिए सोलर ब्रिक्स एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं.आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, इससे घर पावर हाउस कैसे बनेगा, इस पर कितना खर्च आ सकता है और इसके क्या फायदे हैं:

क्या है सोलर ब्रिक्स और कैसे बनाती है बिजली?

सोलर ब्रिक असल में बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक यानी बीआईपीवी तकनीक का हिस्सा है. आसान भाषा में समझें तो इसमें सोलर सेल को इमारत की बाहरी सतह के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि दीवार खुद बिजली पैदा करने वाले सिस्टम का हिस्सा बन जाती है.

Mitrex के मुताबिक इसकी सोलर ब्रिक्स फिनिश पारंपरिक ईंट जैसी दिखाई दे सकती है. कंपनी की मौजूदा उत्पाद जानकारी में Solar Brick को अलग-अलग रंग और टेक्सचर वाली सोलर फेसिंग के विकल्पों में शामिल किया गया है. यानी यहां मकान की डिजाइन और सोलर पावर को एक साथ जोड़ने की कोशिश है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तकनीक में एक पैनल की क्षमता 330W तक बताई गई है. रिपोर्ट में इसी आधार पर कहा गया है कि 10 से 12 पैनल लगाए जाने पर करीब 3.3kW से 4kW का सेटअप तैयार हो सकता है.

सोलर ब्रिक्स से घर पावर हाउस कैसे बनेगा?

दीवारों का इस्तेमाल: सोलर ब्रिक्स ऐसे विशेष और मजबूत फोटोवोल्टिक (Photovoltaic) ब्लॉक या ईंटें होती हैं जिन्हें घर की बाहरी दीवारों (Exterior Walls) पर पारंपरिक ईंटों या टाइल्स की तरह फिट किया जाता है.

सूरज की रोशनी से बिजली: चूंकि दिनभर सूरज की रोशनी घर की दीवारों पर भी पड़ती है, ये सोलर ब्रिक्स उस धूप को सोखकर सोलर एनर्जी (DC Power) बनाते हैं.

इन्वर्टर कनेक्शन: इन दीवारों से निकलने वाली तारों को घर में लगे सोलर इन्वर्टर से जोड़ा जाता है. इन्वर्टर इस डीसी करंट को एसी (AC) करंट में बदलता है, जिससे घर के पंखे, लाइट और अन्य उपकरण चलते हैं.

AC और फ्रिज का लोड कितना संभाल पाएगी?

यहीं से आम घर के लिए इस तकनीक की असली अहमियत सामने आती है. 3.3kW से 4kW का सेटअप कागज पर घर के कई सामान्य इलेक्ट्रिकल लोड को संभालने की क्षमता रखता है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षमता के सिस्टम से फ्रिज और AC जैसे उपकरण भी चलाए जा सकते हैं.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल 10 या 12 सोलर ब्रिक लगाते ही हर घर का AC और बाकी सभी उपकरण दिन-रात बिना किसी दूसरी व्यवस्था के चलते रहेंगे. Mitrex की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक बिजली उत्पादन धूप, इंस्टॉलेशन की दिशा, उपलब्ध सतह और सिस्टम की डिजाइन जैसी चीजों पर निर्भर करेगा. खुद Mitrex भी अपने सिम्युलेटर में पावर वैल्यू को अनुमान बताता है और सटीक पावर यील्ड के लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से आकलन करने की बात कहता है.

पावर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा?

सोलर ब्रिक्स की तकनीक अभी पूरी तरह से मार्केट में शुरुआती चरण या प्रीमियम सेगमेंट में है, इसलिए पारंपरिक सोलर पैनल के मुकाबले इसका खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है:

पारंपरिक सोलर सिस्टम का खर्च: Greenassets.in के अनुसार भारत में सामान्य ऑन-ग्रिड सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने का औसत खर्च लगभग ₹50,000 से ₹60,000 प्रति किलोवाट (kW) आता है (सरकारी सब्सिडी हटाने के बाद यह और किफायती पड़ जाता है).

सोलर ब्रिक्स/दीवार आधारित सिस्टम: चूंकि इसमें विशेष डिजाइन वाली लोड-बेयरिंग और एस्थेटिक सोलर ईंटों या क्लैडिंग का उपयोग होता है, इसलिए इसकी मटेरियल कॉस्ट पारंपरिक पैनलों से अधिक होती है. यदि आप एक औसत घर की दीवारों के एक हिस्से को पावर हाउस बनाने के लिए सेटअप करते हैं, तो खर्च सिस्टम के आकार (जैसे 3kW या 5kW) के आधार पर डेढ़ से ढाई लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है, जो कि कस्टमाइजेशन पर निर्भर करता है.

पुराने घरों के मालिकों के लिए क्यों है बड़ी खबर?

इस तकनीक का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं, बल्कि पुरानी इमारतों पर इसका इस्तेमाल है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सोलर ब्रिक्स को पुराने घरों या इमारतों की दीवारों पर री-क्लैडिंग या ओवर-क्लैडिंग के जरिए लगाया जा सकता है. यानी सोलर बिजली के लिए हर बार पूरा मकान दोबारा बनाना जरूरी नहीं है.

Mitrex की ओर से साझा किए गए एक उदाहरण में 4,000 वर्ग फुट क्षेत्र में 59kW क्षमता वाला प्रोजेक्ट बताया गया है. कंपनी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के डिजाइन में बदलाव किए बिना उसे बिजली पैदा करने वाले सिस्टम में बदला गया. यह आंकड़ा कंपनी की जानकारी पर आधारित है, इसलिए इसे किसी सामान्य घर के लिए सीधे लागू नहीं माना जा सकता.

यही इस तकनीक का छिपा हुआ एंगल है. भारत जैसे देश में जहां करोड़ों घर पहले से बने हुए हैं, वहां भविष्य की सोलर टेक्नोलॉजी केवल नई कॉलोनियों और नए मकानों तक सीमित न रहकर मौजूदा इमारतों की बाहरी सतह को भी ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

धूल और चमक से बचाने के लिए क्या किया गया है?

सोलर सिस्टम का एक बड़ा सवाल उसकी देखरेख और सफाई का होता है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार Mitrex Solar Brick में एडवांस्ड पेटेंट कोटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सतह पर पड़ने वाली धूप की चमक को कम करती है और धूल, मिट्टी तथा गंदगी के जमाव को कम करने में मदद करती है. इससे मेंटेनेंस आसान होने का दावा किया गया है. Mitrex अपनी सोलर फेसिंग के लिए अलग-अलग रंग, पैटर्न और टेक्सचर को कस्टमाइज करने की सुविधा भी बताता है. इसके Solar Brick विकल्प में भी कई तरह की फिनिश उपलब्ध दिखाई गई हैं.

आम आदमी के लिए इसका फायदा क्या है?

सोलर ब्रिक्स के मुख्य फायदे (Benefits)छत की पाबंदी खत्म: जिन घरों में छतों पर पानी की टंकी, डिश एंटीना या अन्य कारणों से जगह नहीं होती, वे खाली दीवारों का इस्तेमाल करके भी बिजली पैदा कर सकते हैं

शानदार लुक (Aesthetics): ये घर की सुंदरता को बिगाड़ते नहीं हैं, बल्कि आधुनिक और आकर्षक लुक देते हैं. इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि देखने में ये सामान्य या डिजाइनर दीवारों जैसे ही लगते हैं.अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन: आप छत के साथ-साथ दीवारों का भी उपयोग करके अपने घर की कुल बिजली क्षमता (Capacity) को बढ़ा सकते हैं.

टिकाऊ और मजबूत: ये ईंटें उच्च गुणवत्ता वाले पॉली कार्बोनेट या टफेंड सोलर ग्लास से बनाई जाती हैं, जो आंधी-तूफान, बारिश और बाहरी दबाव को आसानी से झेल सकती हैं.

बिजली बिल में भारी छूट: पारंपरिक सोलर सिस्टम की तरह ही यह भी आपके बिजली बिल को कम करने या शून्य करने में मदद करता है.

सोलर ब्रिक का असली भविष्य दीवारों में छिपा है

सोलर तकनीक अब सिर्फ छत पर लगे नीले या काले पैनलों तक सीमित नहीं रहना चाहती. Mitrex की तकनीक इसी बदलाव की तरफ इशारा करती है, जहां बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा ही ऊर्जा पैदा करने वाला हिस्सा बन सकता है. कंपनी अपने BIPV सिस्टम को अलग-अलग आर्किटेक्चरल फिनिश के साथ पेश कर रही है.

इसका मतलब आने वाले समय में मकान की डिजाइन और बिजली उत्पादन दो अलग-अलग फैसले न होकर एक ही निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं. खासकर बड़े ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग और ऐसी इमारतों के लिए यह मॉडल दिलचस्प हो सकता है जिनके पास दीवारों का बड़ा बाहरी क्षेत्र उपलब्ध है.

फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि सोलर ब्रिक्स को लेकर 330W, 3.3kW से 4kW और 59kW जैसे आंकड़ों को उनके संदर्भ में समझा जाए. ये क्षमता और प्रोजेक्ट से जुड़े आंकड़े हैं, हर भारतीय घर के बिजली बिल में सीधे इतनी बचत की गारंटी नहीं. फिर भी तकनीक का विचार अहम है क्योंकि यह उस हिस्से को भी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसे अब तक सिर्फ इमारत की बाहरी परत माना जाता था.

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